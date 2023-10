Grand Theft Auto 6: Rockstar mira al realismo per acqua e clima

Quando GT non sta per Gran Turismo e si mira al cupo realismo: in Grand Theft Auto 6 l’acqua e il clima saranno incredibilmente credibili

Oltre a confermarne lo sviluppo, Rockstar Games ha preferito il silenzio stampa in merito alla situazione di Grand Theft Auto 6, dal quale sapevamo già di poterci aspettare migliorie grafiche prima di venire a sapere oggi del realismo come scopo per il clima e l’acqua in-game. Il gioco ha subito un leak colossale lo scorso anno, e di recente il sistema di rating australiano lo ha valutato. Ora, però, la stampa estera fa un po’ di luce sugli sviluppi: nello specifico, alludiamo al Rockstar Magazine francese, che ci fornisce dettagli sull’evoluzione grafica del titolo. Questi ultimi si devono a “mesi di lavoro e ricerca” con la fonte, da un “dossier ancora temporaneo”. Se Rockstar Magazine mette le mani avanti sul “non essere certa al 100%”, va da sé che le pinze metaforiche servono pure a voi.

Acqua e clima densi di realismo per Grand Theft Auto 6

Una volta preso atto della natura speculativa dei dati riportati, c’è comunque di che ben sperare. Con RAGE 9, Rockstar mira ad implementare acqua simulata in tempo reale con un “sistema nuovo rivoluzionario” che si tradurrà, ad esempio, in un surf realistico. Al tempo stesso, abbiamo un “aumento significativo” di poligoni per i veicoli, grazie al quale si deformeranno con più precisione ad ogni impatto. Non è tutto realismo nel gameplay, però: Rockstar sembra intenzionata a trovare un equilibrio tra guida realistica ed esperienza arcade. Le illuminazioni renderanno giustizia a quella che ormai pare essere confermata come Vice City. Il clima avrà un impatto credibile sul gameplay, sia durante i tramonti “più realistici che mai” che nelle notti “più inquietanti”. Non dovrebbe mancar molto all’annuncio, visti i piani di Take-Two di pubblicarlo entro l’aprile 2025.

