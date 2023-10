Grand Theft Auto 6: emerge rating australiano, annuncio a breve?

L’attesissimo annuncio di Grand Theft Auto 6 potrebbe essere quasi dietro l’angolo: un rating ci dà l’apparente conferma dall’emisfero sud

Dal sito australiano di classificazione per l’età minima dei videogiochi è arrivato, come un fulmine a ciel sereno, quello che ha tutta l’aria di essere il rating per un titolo divenuto un mito negli ultimi anni: Grand Theft Auto 6. Il gioco, la cui valutazione è apparentemente nel limbo del sito dal 2 di aprile (un’ironica coincidenza), è al momento previsto con una bella etichetta MA15+. Trattasi di “pubblico adulto” (Mature Audience) dai quindici anni in su, per quelle che sono state dichiarate essere “forti” scene di sesso e di droga. Caso vuole che GTA V e il compare Online abbiano passato più guai nella terra Down Under. La cosa si deve proprio alle sostanze psicotrope illustrate nel gioco (sul quale il sistema di rating ha avuto un forte impatto).

Grand Theft Auto 6 Rating on Australian Classification Website Hints at Announcement Soon https://t.co/Ct492WudJW pic.twitter.com/x0LnYC0Mki — GamingBolt (@GamingBoltTweet) October 12, 2023

Con il rating all’annuncio di sicuro non rinuncio: quanto può essere imminente Grand Theft Auto 6?

Non sappiamo nemmeno quanto definire legittima la presenza di Grand Theft Auto 6 sul sito, in quanto è altrettanto possibile che si tratti di un semplice refuso. Ma a prescindere dall’eventualità di avere davanti un placeholder temporaneo, è plausibile che Rockstar Games sia prossima al tanto agognato annuncio del gioco. Con i Game Awards ormai non troppo lontani, un bel trailer sarebbe perfettamente in linea con il periodo finestra previsto per il day one, ovvero prima del prossimo aprile. In quanto al leak verificatosi nei mesi passati, abbiamo un aggiornamento. Il responsabile della fuga di informazioni è stato dichiarato non idoneo al processo da un punto di vista psichiatrico.

