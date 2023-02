Hogwarts Legacy: un evento magico a Milano per l’uscita del gioco

Siamo stati all’evento organizzato a Milano in occasione dell’uscita di Hogwarts Legacy. Scoprite tutti i dettagli in questo articolo

Il nuovo titolo di Avalanche Software è ormai tra noi, ed in queste ore siamo certi che milioni di voi staranno varcando le porte della scuola di magia e stregoneria più famosa al mondo (a proposito, se siete in cerca di trucchi e consigli per la vostra personale avventura non perdetevi la nostra guida dedicata). Proprio per celebrare l’uscita di Hogwarts Legacy, WB Games e GameStop hanno collaborato attivamente per organizzare nel cuore di Milano un evento molto speciale. Noi ci siamo stati e in questo articolo vi raccontiamo com’è andata.

La magia arriva a Milano in occasione dell’evento per l’uscita di Hogwarts Legacy

Il freddo di una tipica giornata invernale non ci ha scoraggiato dal presenziare all’evento dedicato all’uscita di Hogwarts Legacy. Varcate le soglie del piccolo ma accogliente GameStop di via Torino, nel cuore della città meneghina, ci siamo trovati subito avvolti da un’atmosfera magica. Tutto l’ambiente è stato trattato in maniera tale da trasudare amore per la saga creata da J.K. Rowling. A partire dai simboli delle casate (se siete in dubbio su quale scegliere nel gioco date un’occhiata alla nostra guida), passando per il logo del binario 9 e 3/4, con tanto di carrello con le valige e cappello parlante (indossabile) a grandezza naturale subito sotto. Il tutto mentre uno schermo a parete proiettava immagini del gioco.

Menzione particolare poi per una bellissima riproduzione fatta con mattoncini LEGO della scuola di magia. La principale attività era poi una pedana posta in posizione centrale e collegata ad uno smartphone che ruoterà intorno a quest’ultima. Sarà così possibile realizzare un breve video in slow motion (che potremo poi scaricare) di noi stessi mentre indossiamo uno o più gadget fra quelli a disposizione, come sciarpe delle casate o un minaccioso cappuccio degno di un mago oscuro. Il tutto mentre brandiremo una bacchetta magica o saremo a cavallo di una scopa.

Anche voi avete partecipato a questo evento? Diteci la vostra nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin.