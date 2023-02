Recensione Creative Sound Blaster X5: per i più esigenti

Recensione Creative Sound Blaster X5. Abbiamo testato per voi il top gamma del brand, prodotto di punta assoluto di casa Creative

Creative è un brand che negli anni ha sempre conquistato la fiducia dei propri consumatori, sia nel mercato mainstream che consumer, con prodotti pregni della loro tipica filosofia, ovvero quella di mantenere un forte rapporto qualità/ prezzo, senza troppi compromessi.

Creative con la recente Sound Blaster X5 ha racchiuso tutta l’esperienza ottenuta con la gamma Sound Blaster realizzando un prodotto nato per soddisfare le esigenze dei più esigenti audiofili, con un prezzo obiettivamente contento rispetto ai diretti competitor di mercato. Bando alle ciance, entriamo nel vivo nella recensione.

Umboxing e prime impressioni | Recensione Sound Blaster X5

All’interno della scatola, oltre alle relative info riportate e, la Sound Blaster X5 arriva con un cavo da USB-C a USB-A (da 1,5 m), un cavo ottico (da 1,5 m), ed un cavo stereo da 3,5 mm a RCA (da 2 m). Il manuale, disponibile sia cartaceo che online, quest’ultimo con molte più informazioni, è davvero ben realizzato, ed ogni singolo tasto e funzione è riportato correttamente con annessa spiegazione di utilizzo, il manuale appena citato è raggiungibile al seguente link.

La nuova X5 è un dispositivo multi-piattaforma, difatti il supporto della piattaforma comprende computer PC e Mac, nonché PlayStation 4 e PlayStation 5. Qui, trovate maggiori informazioni in merito. Merito della sua grande versatilità di piattaforma e non solo è dato grazie all’App Creative, software proprietario, che ottimizza il Device per ogni dispositivo in maniera eccellente, e garantisce sempre costanti aggiornamenti.

La nuova scheda audio esterna di casa Creative, Hi-res con doppio DAC USB e bi-amplificatore, è realizzata con una struttura ben solida e robusta, interamente in plastica ma di ottima fattura. Peccato non sia realizzata in alluminio, gli avrebbe donato un look maggiormente premium e adatto alla sua natura, forse sarebbero anche lievitati i prezzi, ma gli avrebbe reso più onore visto la scheda tecnica, ma continuiamo la recensione di questa Creative Sound Blaster X5.

Nel complesso buona la struttura, così come i pulsanti di interazione e gli switch, che producono un “click” deciso alla pressione. Buona fattura anche per la manopola del volume. Pesa circa 880g, e misura 216 x 170 x 72 mm, è la scheda audio più “grande” di Creative presente nel listino prodotti.

Sulla base abbiamo invece due piedi gommati a bande allungate, che fungono da antiscivolo su diverse superfici. Troviamo poi inseriti diversi LED (per i tasti retroilluminati) così da avere una rapida vista sui principali pulsanti di interazione, peccato che non tutti li abbiamo però, dunque molte volte servirà luce diretta per leggere le scritte. Abbiamo poi un display LED monocromatico che restituisce info rapide su ciò che andremo a selezionale dai vari menu.

Focus sulla scheda tecnica | Recensione Sound Blaster X5

Iniziamo a dare un rapido sguardo alla parte frontale. Dove troviamo, osservando inizialmente il lato sinistro del pannello frontale il pulsante di accoppiamento Bluetooth, il pulsante di disattivazione del microfono (che si illumina di rosso quando il microfono è disattivato), il pulsante di selezione del display (per cambiare le info riportate), il selettore del guadagno del microfono (da -96 a + 9 dB) e il selettore del guadagno delle cuffie con due impostazioni, Normale e Alto.

Ora, spostiamoci a destra, dove troviamo un pulsante per l’attivazione di cuffie/altoparlanti, un pulsante per la modalità diretta/DSP, un pulsante per la selezione dell’equalizzatore (funziona solo quando la modalità diretta non è attiva), un interruttore PC/console e tre porte audio: un ingresso per microfono da 3,5 mm e un’uscita per cuffie sbilanciate e un’uscita per cuffie bilanciate da 4,4 mm.

Infine, all’estrema destra della scheda audio, si trova una grande manopola del volume, che controlla entrambe le uscite per le cuffie e l’uscita audio analogica sul retro. E proprio parlando del retro, la Creative Sound Blaster X5 presenta due uscite di linea analogiche RCA, due ingressi di linea RCA, un’uscita e un ingresso ottici (TOSLINK) e due porte USB: USB-C e USB Type-A. La porta USB-C viene utilizzata per alimentare la scheda audio e collegarla alle sorgenti sonore: il PC Windows o macOS o le console PlayStation 4/PlayStation 5.

La porta USB Type-A invece, è interessante per la sua capacità di gestire il suono. Serve come porta host per altoparlanti USB esterni, cuffie, microfoni e persino trasmettitori audio wireless, come i BT-W3 e BT-W4 di Creative. È possibile emettere il suono ai dispositivi collegati attraverso una connessione USB diretta con la scheda audio e applicare tutte le funzioni di elaborazione del suono della scheda audio, compresi i profili di equalizzazione, al dispositivo collegato.

La connessione diretta da mobile alla Creative Sound X5 evita anche modificare le “impostazioni dispositivo” di riproduzione/registrazione aggiuntivo in Windows e questo rappresenta una grande comodità, questo perché le cuffie inserite si comportano essenzialmente come se fossero collegate alle porte analogiche della scheda audio. La porta host USB Type-A supporta poi dispositivi di classe audio 5 V / 100 mA. Tra pochi paragrafi troverete alcune Slide che riportano le possibilità di connessione al Device.

Il Software App Creative la rende unica

Come altre schede audio più avanzate rilasciate di recente da Creative, la Sound Blaster X5 si può controllare attraverso l’App Creative, disponibile sia in versione desktop che mobile. Perfetta per quando dobbiamo controllare il dispositivo anche quando lo si collega alla console PlayStation 4/ 5, sia per cambiare l’uscita dalle cuffie ai diffusori che per cambiare una preimpostazione dell’equalizzatore, la possibilità di farlo con lo smartphone è davvero molto comoda.

L’App dedicata è davvero ben realizzata, e permette tante possibilità. La schermata Dispositivo è suddivisa in diverse categorie in cui è possibile accedere e configurare varie funzioni di Sound Blaster X5. È possibile navigare nei menu Riproduzione, Registrazione e Impostazioni sul lato sinistro dell’interfaccia. Qui si trovano anche le levette rapide per la selezione dell’uscita (cuffie o altoparlanti), nonché i cursori per il volume del suono e il guadagno del microfono.

Prima di proseguire con la recensione di questa Creative Sound Blaster X5, è bene segnalare che si può impostare il Sound Blaster X5 come dispositivo di riproduzione/registrazione predefinito. Naturalmente, qui è possibile modificare anche la risoluzione di ingresso e di uscita. Il menu Impostazioni serve per resettare e riaccoppiare il dispositivo e per aggiornarne il firmware. Di seguito qualche Slide del software di cui vi abbiamo parlato.

Creative Strizza l’occhio al Gaming

La sezione Modalità audio è quella in cui si configurano e si selezionano i profili audio e Creative ne offre davvero una marea, come Gaming, Music e Movies, ma anche molti altri specifici per i giochi, come Apex Legends, Call of Duty Series, Counter-Strike: Global Offensive, DOTA 2, League of Legends, Overwatch, Fortnite, Cyberpunk ecce cc, è poi possibile crearne di propri e aggiungerli al mix. Tramite Acoustic Engine Creative permette di lavorare su vari parametri DSP che vanno ben oltre la normale equalizzazione, come Surround (mira a creare la percezione di essere circondati da altoparlanti), Crystalizer (cerca di migliorare la gamma dinamica), Bass (espande le basse frequenze), Smart Volume (riduce al minimo i cambiamenti improvvisi di volume) e Dialog+ (migliora l’udibilità della voce).

Il menu CrystalVoice è davvero utilissimo, in quanto contiene filtri ed effetti del microfono. La funzione di riduzione del rumore mira a ridurre il rumore statico di fondo, mentre Smart Volume cerca di mantenere costante il volume della voce. La funzione Voice Morph altera la voce in tempo reale per farla sembrare un nano, un emo, un demone, un robot, una persona di sesso opposto e così via. Infine, c’è un equalizzatore del microfono con 11 diverse preimpostazioni, che può aiutarvi a migliorare il suono e della vostra voce.

Amata dai Gamer, è poi presente la modalità “modalità Scout” progettata per aiutare a sentire ciò che normalmente non sarebbe possibile. Quando viene attivata, la modalità Scout aumenta notevolmente l’udibilità dei suoni più silenziosi, come i passi e la ricarica delle armi. Sono gusti, a qualcuno rende difficile l’identificazione della distanza del nemico, altri trovano comoda tale funzione, va provata, ma funziona, ed anche bene.

Analisi tecnica del PCB

Allego un immagine riportante quello che è il PCB e la sua architettura;

La nuova Sound Blaster X5 è, obiettivamente (guardando la scheda tecnica) la scheda audio decisamente più completa e coraggiosa di Creative. Ma cosa si trova all’interno? Qual’è il suo motore sotto la scocca? All’interno troviamo due DAC Cirrus Logic CS43198, che non sono certo il top gamma presente sul mercato, ma rappresentano una grande scelta per il prezzo proposto, supportano la riproduzione PCM a 32 bit/384 kHz tramite USB, decodificano i formati audio DoP128 e DSD256, ed il DNR specificato è di 130 dB, con un THD+N dello 0,00018%.

I due DAC Cirrus Logic CS43198, sono abbinati a due amplificatori per cuffie Xamp personalizzati Creative e completamente bilanciati, uno per ciascun canale.

Così da prevenire crosstalk e interferenze. Dunque è in grado di gestire la stragrande maggioranza delle cuffie, anche le più “impegnative” come possono essere ad esempio le hi-fi di fascia alta, comprese quelle con driver magnetici planari. Notevole la potenza erogata, a varie impedenze, lascio delle slide in merito a questi dati;

Conclusioni e prezzo

In conclusione con la nostra recensione, questa nuova Creative Sound Blaster X5 è una scheda audio esterna USB davvero completa che per la maggior parte degli utenti pro e non, e potrebbe essere un must visto il suo prezzo. Durante i test da noi effettuati ha perfettamente condotto le prove con più dispositivi collegati, riuscendo banalmente anche a migliorare la resa di semplici cuffie Jack over-hear degli smartphone, figuriamoci con apparecchiatura professionali e semi-professionali.

Basata su una struttura con doppio DAC e doppio amplificatore per cuffie (bilanciato), combina l’essenza di un “DAC/amplificatore” per cuffie hi-fi, ma, è molto più di questo, con un ingresso per microfono da 3,5 mm e una suite software ricca di effetti DSP, preset di equalizzazione e filtri microfonici, l’ottimizzazione software dell’App Creative la eleva sul mercato per compatibilità e moltitudine di utilizzi versatili. Strano che non supporti il Super X-Fi cui Creative stessa ha molto puntato negli anni per fascia bassa e media, ma evidentemente in questo prodotto non lo ha ritenuto un valore aggiunto visto il complesso di tecnologia che dispone.

Non dimentichiamoci poi della connettività Bluetooth, un’uscita per cuffie bilanciate da 4,4 mm, ingressi e uscite analogiche (RCA) e ottiche (TOSLINK) e persino un’esclusiva porta audio host USB Type-A, che può essere utilizzata per collegare altoparlanti USB esterni, cuffie, microfoni e ricevitori wireless.

La Sound Blaster X5 è la migliore scheda audio che Creative abbia mai creato fino ad oggi. Con una versatilità molto maggiore rispetto a un normale DAC/amplificatore per cuffie hi-fi. Punto di forza la connettività grazie alla piena funzione su PC/Mac/PlayStation 4/PlayStation 5 e, tramite un’applicazione mobile, evitando così di doverla collegare ad un computer se è stata acquistata appositamente con l’intento di usarla solo per la console.

A breve sarà disponibile su Amazon, non è ancora presente sullo store appena citato in quanto il prodotto è stato presentato da pochi giorni, ma si può acquistare sul sito, ed è già disponibile. Il prezzo è il medesimo per ogni piattaforma, ovvero di 299,99 Euro. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.