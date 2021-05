Recensione Hydro PTM PRO 850 W: l’alimentatore che non ti aspetti

In questo articolo vedremo la recensione dell’Hydro PTM PRO da 850 W, un alimentatore sorprendente sotto tantissimi punti di vista

Da sempre tuttoteK nelle sue guide agli acquisti, nelle guide alle build oppure semplicemente nelle risposte ai vostri commenti, ripete un mantra che qualunque appassionato conosce: si può cercare di risparmiare facendo una build PC, ma ci sono alcuni elementi su cui non è possibile farlo! Per esempio, non si dovrebbe mai risparmiare su alimentatore o dissipatore in favore di una CPU o una GPU più performante. La salute del PC è di gran lunga più importante di qualche FPS in più.

Fatta la dovuta paternale, possiamo cominciare a vedere perché questo Hydro PTM PRO 850 W potrebbe essere una scelta più che valida all’interno del vostro PC.

Packaging ed estetica | Recensione Hydro PTM PRO 850 W

L’alimentatore Hydro PTM PRO 850 W si presenta con una confezione molto ricca d’informazioni. Sulla scatola infatti troviamo, oltre alla classica foto del PSU, una serie di nozioni che faranno da subito capire che troveremo nella confezione.

Le informazioni riportate sono ovviamente sul wattaggio, sulle funzioni di silenziosità ma anche dedicate al tipo di condensatori che monta l’oggetto. Non può ovviamente mancare la certificazione che in questo caso porta il logo 80 Plus platinum.

L’alimentatore è di colore nero satinato e riporta il logo completo sui due lati. Sulla parte superiore troviamo il logo Hydra al centro e la scritta Hydra PTM su di un angolo.

All’interno della confezione si denota la cura del dettaglio anche grazie alla sacca in stoffa che contiene due serie di cavetti complete tenute insieme da un nastro in velcro.

Per non farci mancare nulla Hydra ci fornisce anche un’ulteriore confezione di cartone, che ricorda quella dei porta CD, contenente due serie di adesivi che si possono apporre all’alimentatore. La prima serie (entrambe di due adesivi) è di colore rossa e raffigura un drago stilizzato che ricorda il simbolo MSI. La seconda serie invece disegna un tribale sfruttando i colori verde e bianco.

Sulla parte posteriore oltre al classico pulsante on-off ne troviamo uno denominato ECO. Il pulsante ECO ci permetterà di consumare meno energia se non necessaria e di ottenere una silenziosità maggiore.

Conosciamo meglio questa PSU | Recensione Hydro PTM PRO 850 W

Prima di proseguire co la recensione dell’Hydro PTM PRO 850 W, scopriamolo nel dettaglio.

Modello : HPT2-850M

: HPT2-850M Potenza : 850W

: 850W Form Factor : ATX

: ATX Certificazione 80 PLUS : Platinum

: Platinum Voltaggio d’ingresso : 100-240V

: 100-240V Corrente d’ingresso : 11-5.5A

: 11-5.5A Frequenza d’ingresso : 50-60Hz

: 50-60Hz Efficienza : ≥ 92%

: ≥ 92% Dimensioni: 150 x 190 x 86 mm

All’interno della sacca in stoffa troviamo i seguenti cavi:

ATX 20+4 (x1)

(x1) 4+4 PIN (x3)

(x3) PCI-E 6+2 (x8)

(x8) SATA (x14)

(x14) Molex (x5)

(x5) Floppy (x1)

Per quanto riguarda numero di cavi messi a disposizione siamo davvero al completo.

Utilizzo e funzionalità | Recensione Hydro PTM PRO 850 W

Abbiamo testato questo alimentatore su più piattaforme con diversi processori e diverse VGA. In nessun caso abbiamo riscontrato problemi ad ogni modo la test bench di riferimento sarà la seguente.

Come detto il carico è sempre stato retto bene dall’alimentatore anche durante i vari stress test per portare al massimo consentito l’utilizzo della PSU. L’assorbimento di corrente è sempre stato ben gestito e anche la dissipazione è stata sempre impeccabile.

I condensatori di tipo giapponese giocano sicuramente un ruolo fondamentale dell’ecosistema. Condensatori che possono reggere una temperatura massima davvero alta di 105 gradi centigradi. Non è comunque assolutamente da sottovalutare il sistema a tre strati in cui sono racchiusi i PCB che garantisce la possibilità di bloccare la polvere ma soprattutto l’umidità fino al 95%.

Oltre ai condensatori è importante conoscere anche il sistema adottato da FSP che monta barre in rame tra la scheda principale e quella secondaria. In questa maniera è possibile garantire una tensione in uscita sempre perfetta con una discrepanza del +/- 1% anche con carichi differenti.

Non possiamo inoltre non citare anche i vari sistemi di protezione messi in campo da questo Hydro PTM PRO 850 W. Siamo davanti a un ricco ecosistema che vanta una serie importante di protezioni come: OVP (Over Voltage Protection), UVP (Under Voltage Protection), OCP (Over Current Protection), OPP (Over Power Protection), SCP (Short Circuit Protection), and OTP (Over Temperature Protection).

Il tutto viene raffreddato da una ventola piuttosto generosa da 135mm in grado di mantenere una silenziosità davvero importante.

Chi dovrebbe acquistare questo alimentatore?

Al netto di un prezzo un po’ alto, ma comunque concorrenziale per l’offerta, ci sentiamo di consigliare questo alimentatore a chiunque abbia necessità di una protezione aggiuntiva. La funzione per l’umidità estrema potrebbe tornate utile per comporre PC che vengono spesso tenuti in box. Ma, più in generale, chiunque abbia necessità di un buon alimentatore e non ha paura di spendere qualche euro in più per la sicurezza del proprio PC, dovrebbe prendere in considerazione l’acquisto di questo prodotto.

In questa recensione abbiamo visto il taglio intermedio ma ricordo che della stessa serie esistono differenti tagli di wattaggio. La garanzia di 10 anni inoltre non è cosa da sottovalutare!

Se siete interessati potete acquistare questo alimentatore da Amazon.com oppure sul sito ufficiale.