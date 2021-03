Recensione Noctua NH-D15 chromax.Black: il miglior dissipatore ad aria?

La scelta del dissipatore per la propria CPU non è mai semplice. Aria o liquido? In questo articolo, dove vedremo la recensione del Noctua NH-D15 chromax.Black, scopriremo che la scelta può tranquillamente ricadere su un sistema di raffreddamento ad aria senza perderci in prestazioni

La leggenda che i dissipatori a liquido siano sempre migliori di quelli ad aria viaggia veloce nelle persone non attente al mondo della componentistica PC. Mai informazione è stata più errata.

La componente che raffredda la nostra CPU e ne garantisce la longevità è troppo spesso lasciata in secondo piano. Con Noctua NH-D15 chromax.Black dovrete rinunciare a fronzoli estetici, LED e quant’altro ma di sicuro la vostra CPU sarà gelida.

Vediamo come si comporta quello che, sulla carta, è uno dei migliori dissipatori in commercio.

Caratteristiche tecniche e packaging | Recensione Noctua NH-D15 chromax.Black

Modello : Noctua NH-D15 chromax.Black

: Noctua NH-D15 chromax.Black Compatibilità AMD: AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ (backplate richiesto), AM4

AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ (backplate richiesto), AM4 Compatibilità Intel : LGA2066, LGA2011-0 & LGA2011-3 (Square ILM), LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150

: LGA2066, LGA2011-0 & LGA2011-3 (Square ILM), LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 Ventole : 2x NF-A15 HS-PWM chromax.black da 140mm, 1500 RPM

: 2x NF-A15 HS-PWM chromax.black da 140mm, 1500 RPM Dimensioni e peso : altezza 160mm. Larghezza 150 mm. Profondità 135 mm. Per un peso totale di 1150g (ventole incluse).

: altezza 160mm. Larghezza 150 mm. Profondità 135 mm. Per un peso totale di 1150g (ventole incluse). Altre caratteristiche: possibilità di acquistare delle cover colorate per questo modello di dissipatore, design a doppia torre con 6 heatpipe.

Il colore nero su un dissipatore Noctua è una vera è propria novità. Il marchio in questione si è infatti sempre contraddistinto per l’ottima qualità dei suoi prodotti ma anche per la scelta particolare del colore con cui venivano vendute le ventole dei suoi dissipatori (e non). Abbandonato il marrone chiaro, il Noctua NH-D15 chromax.Black si veste, come si può intuire dal nome, di un nero elegante, autoritario e adattabile a ogni configurazione. Che la vostra build sia un vero e proprio parco divertimenti di LED oppure sia cupa e misteriosa, non avrete problemi di sorta grazie a questa colorazione. D’altronde si sa che il nero veste su tutto.

La confezione è una delle più complete sul mercato. Al suo interno troviamo infatti davvero una miriade di accessori e anche qualche regalo inaspettato. Nello specifico troviamo il nostro dissipatore, due ventole da 140mm, un tubetto di pasta termica, un adesivo per il case in formato metallico di Noctua, due vai a Y, i backplate per Intel e AMD, una chiave per il montaggio, una serie di viti per il fissaggio e i cavi “semplici” per le ventole. In poche parole, non dovrete acquistare davvero nulla. Inoltre trovare un tubetto di pasta termica di alta qualità e non la classica pasta di dissipazione pre-applicata è davvero una cosa molto gradita.

I materiali scelti sono davvero ottimi, che si parli delle plastiche delle ventole o dei metalli del dissipatore, non abbiamo davvero nulla da recriminare. Solidità e qualità.

Il design è sobrio anche se il dissipatore è davvero molto ingombrante, la scelta di RAM low profile è obbligatoria e anche la distanza da scheda madre e parete del case è da tenere d’occhio per stare tranquilli. Ovviamente, per ottenere un buon rapporto di dissipazione, non si poteva fare altrimenti e le dimensioni sono quindi una scelta obbligata. Nell’ecosistema del vostro PC questo dissipatore sarà preponderante ma allo stesso tempo grazie alla colorazione nera potrà passare meno osservato.

In totale sincerità a noi piace lo stile scelto da Noctua per il suo NH-D15 chromax.Black. Nonostante l’efficienza di raffreddamento dovrebbe essere preponderante sul lato estetico capiamo che l’occhio vuole la sua parte. Possiamo affermare però, tornando forse a ripeterci, che una volta abituatisi alle generose dimensioni dello stesso lo si possa apprezzare anche sotto la forma della qualità visiva.

Installazione | Recensione Noctua NH-D15 chromax.Black

Montare un dissipatore può risultare molto semplice o molto difficile, non esistono mezze misure. In questo caso non possiamo che fare i complimenti a Noctua per averci semplificato la vita.

Grazie alle istruzioni in dotazione, basterà guardare le figure che vi verranno proposte per capire in un batter d’occhio come procedere. L’installazione (nel nostro caso su socket Intel) è davvero elementare. La chiave in dotazione inoltre facilita di gran lunga l’operazione. Basterà installare il backplate e fissarlo alla scheda madre. In seguito basterà fissare la piastra di supporto e a essa il dissipatore (ovviamente dopo aver applicato la pasta termica).

Solo inseguito dovrete fissare le ventole (avete la possibilità di usarne anche solo una in caso di spazio ridotto). Per fissare le ventole è stato scelto una sistema di aggancio a molla semplice e immediato.

Non servono grandi manualità o troppe esperienze regresse per il montaggio ma, se proprio non riusciste a capire qualche operazione, Noctua mette a disposizione dei video tutorial per l’installazione.

Build di test e benchmark | Recensione Noctua NH-D15 chromax.Black

Motherboard : MSI MPG Z490 GAMING PLUS

: MSI MPG Z490 GAMING PLUS CPU : Intel I5 10600K

: Intel I5 10600K Case : Test bench Hydra Standard

: Test bench Hydra Standard RAM : 16 Gb Corsair Vengeance RGB Pro SL

: 16 Gb Corsair Vengeance RGB Pro SL Scheda Video: TUF Gaming RTX 3060 TI OC 8Gb

L’Intel i5-10600K usato per i test è stato lasciato totalmente stock. Il processore in questione non è sicuramente uno dei più caldi nel mercato odierno ma neanche tra i più freschi in circolazione.

Al fine di poter effettuare dei confronti evitando differenze all’interno dei test, abbiamo optato per l’applicazione della pasta termica in dotazione con il Noctua NH-D15 chromax.Black.

I risultati leggibili all’interno dei grafici riportano il valore medio delle temperature riscontrate nel periodo indicato in ciascun test attraverso dati forniti da HWiNFO64. I vari test sono inoltre ripetuti più volte al fine di evitare situazioni “temporanee” che potrebbero falsarne i risultati. Con lo scopo di restituire temperature fedeli a qualsiasi tipo di utilizzo, si è optato per i seguenti test sintetici e non: idle, gaming, Cinebench R20 e AIDA64.

Idle

Per effettuare il test in idle è stato avviato Windows, lasciato caricare completamente per 5 minuti, dopodiché avviata la misurazione della temperatura per un totale di 10 minuti in cui il PC è stato completamente inutilizzato.

Gaming

La sessione di gioco è durata circa 90 minuti. In questo lasso di tempo abbiamo modificato i vari settaggi grafici mantenendo comunque sempre la medesima risoluzione di 2K (2560×1440). In questo modo è stato possibile simulare diversi utilizzi e carichi della CPU a seconda delle potenzialità della propria scheda video.

Cinebench R20

Uno dei benchmark sintetici più intuitivi e diffusi nel panorama PC. Sono state effettuate diverse misurazioni nell’arco del tempo per ovviare a margini di errore.

AIDA64

Simulazione di pieno carico della CPU attraverso lo stability test di AIDA64 (stress CPU, stress FPU e stress cache abilitati).

Confronto e test acustico | Recensione Noctua NH-D15 chromax.Black

Le ventole Noctua sono sempre una garanzia. Anche stressando la CPU e portando a un numero di giri piuttosto considerevole il sistema di dissipazione difficilmente si udirà rumore. Rispetto ad altri sistemi di raffreddamento il Noctua NH-D15 chromax.Black è praticamente silenziosissimo. Merito sicuramente anche delle dimensioni delle ventole stesse che essendo da 140mm raffreddano molto velocemente tenendo basso il livello dei decibel.

È tempo di tirare le somme

Possiamo tranquillamente affermare che siamo davanti a uno dei migliori dissipatori ad aria (a non) in commercio. Il montaggio è semplice e immediato, il raffreddamento è al top e anche il design è molto valido. Certo le dimensioni importanti fanno sì che bisogni dare uno sguardo alle compatibilità con i vari case e i vari banchi di RAM ma, scavalcate queste piccole incertezze, sarete dinnanzi a un prodotto più unico che raro.

Se non siete folli amanti di LED e di lucine colorate (comunque installabili separatamente) e una volta fatti i conti con l’ingombro, non avrete più scuse. Noctua NH-D15 chromax.Black è la migliore scelte che possiate fare in questo momento.

Nota: tutte le foto di questa recensione sono state scattate con una Panasonic Lumix Dc-G90M.

Noctua NH-D15 chromax.Black, Dissipatore a Doppia Torre per CPU (140 mm, Nero) Collaudato dissipatore di calore di qualità superiore (oltre 300 premi e raccomandazioni da siti web e riviste internazionali di hardware), ora disponibile in un design di tipo tutto nero che si abbina perfettamente a molte combinazioni di colori e LED RGB

9.5 air is better Punti a favore Ottime prestazioni

Ottime prestazioni Materiali di qualità

Materiali di qualità Packaging completissimo

Packaging completissimo Davvero molto silenzioso Punti a sfavore Un po' ingombrante