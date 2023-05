Migliori robot aspirapolvere | Maggio 2023

In questo articolo elenchiamo e consigliamo i migliori robot aspirapolvere attualmente sul mercato per una scelta oculata e vincente

La quantità di prodotti esistenti sul mercato in fatto di robot aspirapolvere è davvero massiva. Ci si deve destreggiare tra tantissime caratteristiche tecniche, peculiarità e pareri discordanti che finiscono molto spesso per annoiare e distogliere l’attenzione. In questo articolo cercheremo invece di fare chiarezza, portandovi a conoscenza dei prodotti che riteniamo più affidabili e dal rapporto qualità-prezzo migliore. Di alcuni di questi troverete la recensione qui su tuttoteK, di altri invece accenneremo velocemente le peculiarità principali. Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito al sodo.

Yeedi Mop Station 2 in 1 | Migliori robot aspirapolvere

Ingombro importante ma parliamo di un aspirapolvere e lavapavimenti con qualcosa in più anche grazie al Mop Station. Sicuramente con una resa importante e un’autonomia decisamente migliorata. L’applicazione funziona molto bene e il sistema di rilevazione dei tappeti, che impedisce il lavaggio di essi, è una manna dal cielo.

La base contiene due serbatoi separati. Il primo va riempito con acqua pulita e il secondo va lasciato vuoto. Una volta terminata la pulizia dei pavimenti la base provvederà a lavare e ad asciugare le spazzole.

Xiaomi Roborock S5 Max | Migliori robot aspirapolvere

Tra i migliori robot aspirapolvere non possiamo esimerci dal citare il Roborock S5 Max. Questo robot ha serbatoio dell’acqua da 290ml, decisamente più capiente dello scorso modello. Il serbatoio consta anche di una piccola pompa elettrica che dosa a dovere l’utilizzo dell’acqua sulle varie superfici. La mappatura della casa è dettagliatissima e gli ostacoli non riconosciuti vengono gestiti al meglio dal robot.

Il contenitore dello sporco è facilmente accessibile e può essere pulito comodamente. Basta aprirlo e svuotarlo. Inoltre, il filtro della vaschetta è lavabile. Probabilmente il migliore in commercio in termini di software e di sensoristica a bordo.

Proscenic 850T | Migliori robot aspirapolvere

Il sistema di navigazione intelligente denominato iPNAS 2.0 e che contraddistingue Proscenic 850T consente di pulire tutta la casa senza tralasciare nessuna zona grazie ad una serie di programmazioni che lo stesso gestisce nel tempo. Proscenic 850T può essere gestito sia tramite telecomando, sia da remoto con l’app per Android ed iOS.

Prodotto molto versatile, riesce ad essere un valido sostituto dei metodi tradizionali di pulizia. Consigliato a chi cerca un buon prodotto che possa sostituire in toto le operazioni di pulizia dei pavimenti facendo risparmiare molto tempo per altre attività. Vi segnaliamo inoltre questo link per leggere la nostra recensione completa.

Yeedi Vac 2 Pro | Migliori robot aspirapolvere

Ancora un altro prodotto targato Yeedi, che come avrete capito offre una qualità elevata ad un prezzo spesso contenuto. Il sistema di mappatura con la telecamera posta sulla parte più alta del robot aspirapolvere e lavapavimenti è in grado di fornire un’area della casa precisa. Inoltre, grazie a un sensore di luce posto sul frontale e un nuovo sistema di lavaggio, riesce ad evitare gli ostacoli al meglio.

La potenza di 3000 Pa è più che sufficiente per pulire un appartamento di medie dimensioni. La spazzola centrale unita a quella laterale riescono a raggiungere ogni angolo della casa. Per qualsiasi altro dubbio vi rimandiamo alla nostra recensione completa cliccando questo link.

Samsung POWERbot 2-in-1 (VR05R5050WK) | Migliori robot aspirapolvere

Aspira e Lava in un’unica volta e permette di risparmiare un sacco di tempo. Il robot 2 IN 1 di Samsung cattura la polvere e lo sporco e lava il pavimenti efficacemente. Il contenitore dell’acqua riconosce quando il panno in microfibra è agganciato e automaticamente inizia a lavare regolando il livello dell’acqua. La batteria a lunga durata di 3400mAh mantiene la potenza aspirante fino a 150 minuti. In questo modo si potranno pulire ampie superfici da angolo ad angolo senza dover ricaricare l’aspirapolvere.

È possibile inoltre controllare il robot da remoto, anche quando si è fuori casa, dallo smartphone o tablet grazie all’App dedicata. Con un semplice tocco si potrà facilmente attivare o spegnere, impostare diverse modalità di pulizia, aumentare o diminuire il flusso dell’acqua.

Ecovacs Deebot N8+ | Migliori robot aspirapolvere

Anche questo prodotto è stato da noi recensito e, per ogni dubbio o curiosità, potrete fare fede alla nostra recensione completa a questo link. La forza d’aspirazione è più che sufficiente per rimuovere polvere, peli di animale e tutto quello che può finire quotidianamente sul pavimento. Comodissima inoltre la stazione di svuotamento che permetterà di far svuotare in totale autonomia il cassetto di raccolta polvere.

La possibilità di gestire tramite App la forza aspirante, la quantità d’acqua per il lavaggio, la creazione di barriere virtuali e la possibilità di scegliere quale stanza pulire e quale no sono feature davvero indispensabili. Il tutto è inoltre compatibile con gli assistenti vocali.

Yeedi Vac Max | Migliori robot aspirapolvere

Un altro prodotto da inserire tra i migliori robot aspirapolvere è sicuramente il Vax Max di Yeedi. Di questo troverete a questo link la nostra recensione completa che potrà chiarirvi ogni dubbio o perplessità. Rispetto al vecchio modello troviamo un motore più potente. Dai già più che sufficienti 2500Pa si passa a 3000Pa. In questo modo non si soffre la mancanza della doppia spazzola laterale. Un’altra novità molto importante è quella della modalità “incremento della pulizia”. In parole molto semplici se attivata dall’app questa funzione aumenta la potenza in maniera del tutto automatica quando l’aspirapolvere rileva di essere a contatto con un tappeto.

Il nuovo aspirapolvere due in uno di Yeedi vanta un nuovo sistema di mappaggio della casa. Le novità rispetto al modello precedente ci sono e sono molto interessanti.

iRobot Roomba i7+ | Migliori robot aspirapolvere

Probabilmente anche il più costoso ma sicuramente quello dalle caratteristiche tecniche da strizzare gli occhi. La mappatura Cutting-Edge e la navigazione intelligente consentono di inviare l’i7 verso lo sporco quando serve, con un semplice comando vocale; funziona con i dispositivi Google Assistant e Alexa. Il Roomba aspira di tutto con il sistema a 3 fasi basato su doppie spazzole in gomma multi-superficie e un’aspirazione 10 volte più potente della Serie 600.

Per 60 giorni, l’i7+ trasferisce automaticamente lo sporco nella Clean Base, in sacchetti a 4 strati che bloccano gli allergeni, i pollini e le muffe.

Conclusioni

Siamo convinti che con questo articolo abbiamo fatto un po’ di chiarezza all’interno di un mondo assai variegato e talvolta confuso. Abbiamo cercato di selezionare quelli che per noi rappresentano i prodotti più validi, non tralasciando mai l’aspetto economico. Voi cosa ne pensate di questi migliori robot aspirapolvere? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.