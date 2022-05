Migliori GPS per trekking ed escursionismo | Maggio 2022

I migliori dispositivi GPS per trekking ed escursionismo: guida all’acquisto del dispositivo migliore per le nostre esigenze

Il GPS per trekking ed escursionismo è diventato ormai il dispositivo più importanti per tutti gli appassionati delle attività outdoor. Grazie al GPS, potrete cercare i migliori percorsi per praticare passeggiate o corse all’aperto. O ancora, per gli escursionisti estremi, poter avere sempre un punto di riferimento anche nelle situazioni di emergenza, grazie a dispositivi che vi offriranno sempre un’esperienza in totale sicurezza. Inoltre, l’aggiunta di funzionalità come barometro, bussola e altimetro, permette di portare meno oggetti possibili con sé, rendendo il “viaggio “più comodo e leggero.

Con questa guida cercheremo di aiutare chi non ha ancora deciso se acquistare o meno un dispositivo GPS per trekking ed escursionismo. Vedremo le diverse caratteristiche dei vari dispositivi, ed il prezzo di mercato. Di seguito troverete tutti i prodotti scelti per voi.

Quale scegliere?

In questa guida cercheremo di capire, sempre seguendo i nostri gusti e le nostre necessità, quali GPS acquistare, o almeno su quali soffermarci. Abbiamo una vasta scelta di prodotti per l’esperienze outdoor. Ne abbiamo selezionati alcuni in particolare per voi. Tra tutti i dispositivi presi in considerazione, abbiamo ristretto il campo a questi 5 che vi andremo a presentare. Tra questi spuntano soprattutto i dispositivi di marchio Garmin (qui per maggiori informazioni).

Garmin Montana 610 GPS Portatile, Schermo da 4″ Touch | Migliori GPS per trekking ed escursionismo

Questo GPS portatile ha un altimetro barometrico e una bussola a tre assi. Il GPS è davvero rapido e riesce a posizionare il soggetto in maniera molto precisa. Il programma ha un Truck Manager che consente di personalizzare l’esperienza dell’utente sia per quanto riguarda il facile funzionamento sia per i percorsi da compiere. All’interno del GPS c’è una mappa di base ma è possibile aggiungerne anche altre semplicemente inserendo una micro SD. Display 4 pollici, touch screen, a colori, con doppio orientamento. All’interno del GPS c’è una fotocamera integrata da 8 megapixel in modo da poter scattare delle foto con geolocalizzazione e potersi ricordare di qualsiasi luogo.

Garmin ETREX 32x – Navigatore portatile a colori da 2,2 | Migliori GPS per trekking ed escursionismo

Il GPS ha uno schermo mini da 2,2 pollici con un’illuminazione che può essere tranquillamente visibile anche con una luce solare diretta molto forte. La mappa installata all’interno è europea ma ci sono anche 8 gigabyte di memoria qualora si volesse espandere le mappe tramite una scheda micro SD che non è inclusa nella confezione. Il ricevitore satellitare GPS è Glonass. All’interno vi sono anche altimetro e bussola a tre assi. Il sistema è compatibile con tante attività outdoor come escursionismo, pesca, alpinismo, ciclismo e molte altre.

TwoNav – GPS Trail 2 | Migliori GPS per trekking ed escursionismo

Il GPS è stato progettato nei minimi dettagli per tutti gli amanti del trekking e dell’escursionismo. Soprattutto per chi predilige un navigatore di piccole dimensioni ma estremamente preciso. Il segnale infatti è sia GPS che Glonass e Galileo. La localizzazione quindi ha ben tre posizionamenti integrati e renderà il tutto davvero veloce. La memoria è di 16 gigabyte. La batteria è di lunga durata, ha circa 20 ore di autonomia. Lo schermo è abbastanza grande, misura 3,7 pollici ed è molto resistente anche se non è touchscreen: ci sono quattro pulsanti che possono essere utilizzati per i vari comandi. All’interno del pacco c’è l’attacco per la bicicletta, il cavetto USB, vari tipi di software, spazio sul Cloud e abbonamento semestrale a See Me.

Garmin eTrex 10 Gps Portatile, Schermo B/N 2,2 | Migliori GPS per trekking ed escursionismo

Il GPS portatile ha una dimensione davvero ridotta, con uno schermo monocromatico e display da 2,2 pollici. L’illuminazione è visibile in qualsiasi condizione di luce. Il dispositivo è davvero molto resistente ed è anche impermeabile per cui potrà essere utilizzato anche per la pesca o per l’escursionismo sotto la pioggia. Il ricevitore GPS ha una sensibilità alta e questo permette un posizionamento molto rapido e preciso. Il sistema è compatibile con Garmin Connect.

Garmin inReach Montana 700i Navigatore GPS con Tecnologia inReach | Migliori GPS per trekking ed escursionismo

GPS con ulteriori aggiornamenti e upgrade rispetto al Montana 600, ma ovviamente appartenete a una fascia di prezzo più elevata. Tra le varie funzionalità abbiamo; messaggistica a due vie, invio della posizione GPS alla tua pagina MapShare web-based per consentire a chi torna a casa per seguire il vostro viaggio. Poi è stato implementato il pulsante laterale SOS per avviare un salvataggio con GEOS Emergency Response. Questo servizio è incluso nel vostro inReach abbonamento mensile.

Garmin - inReach Montana 700i, Navigatore GPS con tecnologia inReach (Numero: 010-02347-11) Per mantenere gli avventurieri in contatto e sulla strada, il palmare Garmin Montana 700i combina la flessibilità della navigazione su strada o fuori strada con messaggistica globale e SOS interattivo tramite la tecnologia satellitare inReach.

Caratteristiche fondamentali dei migliori GPS per trekking ed escursionismo

Dopo aver dato un’occhiata sui principali modelli di GPS, andiamo a vedere quali sono le caratteristiche da tenere in considerazione nella scelta di un buon dispositivo. Di seguito, infatti, sono riportatele funzionalità e le caratteristiche principali per un GPS utile al 100%.

Peso e dimensioni

Per chi pratica trekking o escursioni (sia per principianti ma soprattutto per esperti) durante un’escursione è bene non avere pesi o oggetti in eccesso, Per questo, i migliori GPS acquistabili sono quelli molto leggeri e con dimensioni davvero ridotte, in modo da non sprecare spazio importante in uno zaino e non eccedere col peso.

La batteria

La componente batteria è molto importante per non restare senza GPS durante la propria attività ed evitare quindi di perdersi. La batteria deve essere quanto più duratura possibile, Attualmente i GPS con una durata minima hanno un’autonomia di circa 10 ore mentre quelli con autonomia maggiore sfiorano le 20 ore. Bisogna tenere anche conto della tipologia di ricarica del dispositivo che può essere sia con batterie ricaricabili che batterie normali, Oltre alla modalità che può essere con la semplice sostituzione delle batterie o tramite cavetto di ricarica.

Funzionalità extra

Controllare che posseggano funzionalità extra come:

Barometro (permetterà di valutare le condizioni meteorologiche);

(permetterà di valutare le condizioni meteorologiche); Bussola (per ritrovare la strada per tornare a casa qualora si fosse smarriti in un luogo sconosciuto);

(per ritrovare la strada per tornare a casa qualora si fosse smarriti in un luogo sconosciuto); Altimetro (per misurare l’altitudine).

Queste funzionalità sono davvero importanti, e sono quasi sempre incluse in un GPS per escursionismo e trekking.

Lo schermo

A tutti piace avere uno schermo molto grande, a colori e magari touch screen, Però è da tener conto che queste caratteristiche corrispondono a un GPS pesante, di grande dimensioni e più fragile rispetto agli altri. È bene quindi basarsi piuttosto su un’alta risoluzione, su un’illuminazione che consenta di poter vedere le mappe anche con la luce diretta del sole e acquistare uno schermo grande solo se ne ha davvero bisogno ovvero quando, altrimenti, non sarebbe possibile leggere bene le mappe.

Le mappe

La componente mappe è un altro punto fondamentale del GPS per trekking ed escursionismo. Le topografiche non sono supportate dalla maggior parte dei GPS, Alcuni hanno semplicemente delle carte base per cui è bene controllare che ci siano e soprattutto che possa esserci la possibilità di aggiungerle tramite l’inserimento di una micro scheda SD. Ciò corrisponderà a un prezzo superiore però renderà il GPS più completo e funzionale.

Connettività

Un’aggiunta in più, per gli amanti dell’escursionismo che vogliono scattare tante foto, potrebbe essere il sistema wireless. Questo connette il GPS a un computer o uno smartphone da dove potrete scaricare rapidamente le vostre foto. Il WiFi o il bluetooth permette anche la connessione con altri dispositivi per scambiarsi mappe o informazioni.

Utilizzo dei migliori GPS per trekking ed escursionismo

Questi prodotti si basano su un sistema di posizionamento su localizzazioni GPS, Glonass o WASS. Queste componenti ci permettono di avere una maggior precisione della posizione. Il sistema Glonass è quello che ha un maggior numero di satelliti per cui la localizzazione è molto precisa rispetto a quella GPS tradizionale (come quello dei cellulari, che vanno bene per tragitti brevi e hanno una durata limitata). Il sistema di un GPS per trekking ed escursionismo è progettato in modo che il dispositivo riesca sempre a raggiungere almeno 4 satelliti per trasmettere il segnale Sarà quindi impossibile perdersi o avere un segnale debole.

Valutazioni

Prima di acquistare un GPS per trekking ed escursionismo è necessario prendersi tutto il tempo per valutare al meglio le caratteristiche che più si desiderano. In questo modo potrete utilizzare il vostro dispositivo al 100%. Una volta effettuato l’acquisto, prima di partire vi consiglio di controllare che le mappe siano aggiornate e che il GPS abbia la batteria completamente carica, Inoltre, consiglio vivamente, soprattutto nelle attività lunghe, di portare con voi delle batterie di ricambio,

E voi cosa ne pensate di questi dispositivi GPS per trekking ed escursionismo?