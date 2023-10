MCU: il futuro di Hulk sembra roseo

Hulk nell’MCU non ha ricevuto la giusta cura e le attenzioni che meritava, ma sembra che il suo futuro stia per cambiare

Le problematiche legate alla gestione del personaggio di Hulk erano causate principalmente dai diritti del personaggio che erano ancora nelle mani della Universal. Kevin Feige, il presidente dei Marvel Studios, è ben consapevole su quanto il personaggio sia amato dai fan Marvel, il Gigante di Giada infatti, dalla sua creazione, è diventato uno dei protagonisti più popolari, dedicandogli diversi film, serie tv e serie animate. I problemi, però, nacquero anche quando Edward Norton entrò in conflitto coi Marvel Studios decidendo di abbandonare il progetto dopo il flop del primo film “L’Incredibile Hulk”, il secondo dell’MCU in ordine d’uscita, lasciando spazio a Mark Ruffalo che lo interpeta da The Avengers fino a She-Hulk Attorney At Law.

Cosa aspettarsi dal futuro di Hulk nell’MCU

Dopo il suo primo e unico film standalone, Hulk è comparso solo come personaggio secondario nei film crossover degli Avengers, Thor Ragnarok e She-Hulk, ma dove potremo rivederlo? C’è una buona notizia: i diritti del Gigante di Giada sono tornati in mano alla Marvel, che prima erano in mano agli Universal Studios. Questo rappresenta il punto di svolta, poiché Kevin Feige ha dichiarato che il personaggio è stato usato veramente poco. Innanzitutto, potrebbe riapparire anche in Captain America: Brave New World, dove ci sarà anche il generale Ross, stavolta interpretato da Harrison Ford, che secondo alcuni rumor, diventerà Red Hulk. Pare che non sarà l’unico, vedremo infatti molti più membri della famiglia verde. Molto probabilmente apparirà anche in Avengers: The Kang Dynasty, ma si vocifera da diversi mesi che ci sarà anche un altro film a lui dedicato, basato su World War Hulk, dove dovrebbe riapparire suo figlio Skaar.

Ora che i diritti sono tornati ai loro legittimi proprietari, il futuro di Hulk nell’MCU sembra roseo e potremmo vedere vicende molto interessanti riguardanti non solo Bruce Banner, ma anche Jennifer Walters, Thaddeus Ross, Skaar e altri personaggi non ancora mostrati. Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi le prossime notizie sul Golia Verde e altro riguardante la Marvel.

