Silent Hill: boom di assunzioni, ricerca di personale e offerte di lavoro da Konami

“AAA, personale cercasi”: Konami fa incetta di offerte di lavoro, valanga di assunzioni previste per il futuro della saga Silent Hill

Non ci aspettavamo di aprire una notizia usando la Tripla A come metafora per l’utilizzo che si fa della stessa sigla per le inserzioni legate alle offerte lavorative, ma Konami ci ha (positivamente) sorpreso con la promessa di molteplici assunzioni per aumentare il personale al lavoro su Silent Hill (nel senso dell’IP in sé). Il publisher latita da un po’ in fatto di videogiochi veri e propri, ma a quanto pare l’azienda nipponica è pronta a ristabilire la sua presenza. Oltre a progetti come Super Bomberman R 2 e Metal Gear Solid: Master Collection, la casa giapponese ha… riesumato la saga horror, con Bloober Team al lavoro sul remake del secondo capitolo, insieme agli spinoff in gestazione presso No Code (Townfall) e NeoBards Entertainment (f).

Assunzioni sperate e offerte twittate: l’incognita “X” è il personale che Konami vuole al lavoro su Silent Hill

Stando alle traduzioni del retweet che vedete qui sopra, Konami cerca personale per progetti legati a Silent Hill su larga scala. “Il Silent Production Team cerca artisti, planner, ingegneri e manager di progetto”, ha scritto il publisher. “Unitevi a noi per creare opere amate anche in occidente! [Questa è] una chance per essere coinvolti nella produzione videoludica in un ambiente all’avanguardia.” Al di là della salivazione collettiva per nuovi episodi della serie, l’aspetto più importante che emerge dal post è il ritorno alle origini, con lo sviluppo interno di nuovi giochi. Che poi si tratti di The Short Message, l’episodio della saga più chiacchierato di sempre dai leak, è un altro paio di maniche.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa vi aspettate da Konami? Un nuovo capitolo sbalorditivo? Aria fritta? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.