Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di The Lord of the Rings: Gollum, il titolo di Daedalic Entertainment dedicato al mondo de Il Signore degli Anelli in arrivo fra pochissimi giorni

Finalmente, oramai, ci siamo. Dopo diversi rinvii, tante speculazioni e lunghe assenze, i fan del brand de Il Signore degli Anelli possono finalmente gioire dell’arrivo di un nuovo videogioco dedicatogli. Stavolta, però, il punto di vista cambia sensibilmente e si passa a vivere una nuova avventura nei panni di… Gollum? Il prossimo 25 maggio arriverà infatti The Lord of the Rings: Gollum, ad opera di Daedalic Entertainment e Nacon, action-adventure con forte enfasi sullo Stealth e che vede, come protagonista, proprio Gollum, l’hobbit dalla doppia personalità che è entrato nell’immaginario popolare collettivo grazie all’interpretazione di Andy Serkis. E proprio in attesa del gioco che vogliamo svelarvi, in questo articolo dedicato, la sua lista trofei completa. Benvenuti, Trophy Hunters!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di The Lord of the Rings: Gollum consta di 37 statuette totali, di cui 22 di bronzo, 9 d’argento, 5 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su The Lord of the Rings: Gollum. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | The Lord of the Rings: Gollum, ecco la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

Ricordi : Sii curioso!

: Sii curioso! Benvenuto a Mordor! : Muori per la prima volta a Barad-dûr.

: Muori per la prima volta a Barad-dûr. Lo Spettro : Completa il Capitolo 1.

: Completa il Capitolo 1. Il Verme : Completa il Capitolo 2.

: Completa il Capitolo 2. L’Allevatore : Completa il Capitolo 3.

: Completa il Capitolo 3. Il Veterano : Completa il Capitolo 4.

: Completa il Capitolo 4. Il Traditore : Completa il Capitolo 5.

: Completa il Capitolo 5. Il Ragno : Completa il Capitolo 6.

: Completa il Capitolo 6. Buoni come pesci : Completa il Capitolo 7.

: Completa il Capitolo 7. I suoi occhi : Completa il Capitolo 8.

: Completa il Capitolo 8. Gollum/Sméagol: Completa il Capitolo 9.

La seconda parte dei trofei di bronzo | The Lord of the Rings: Gollum, ecco la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

L’Amico : Completa il Capitolo 10.

: Completa il Capitolo 10. Collezionabili – Parte 1 : Trova il tuo primo Collezionabile.

: Trova il tuo primo Collezionabile. Grilletto facile : Continua a lanciare pietre.

: Continua a lanciare pietre. Ss ss ss… : Hai rubato del cibo dal tavolo di Mell.

: Hai rubato del cibo dal tavolo di Mell. Gustoso! : Trova tutti gli oggetti commestibili nel campanile.

: Trova tutti gli oggetti commestibili nel campanile. Assassino : Giochiamo al nostro piccolo gioco…

: Giochiamo al nostro piccolo gioco… Aspetta! Aspetta! Non ancora! : Sei caduto nella lava.

: Sei caduto nella lava. Come volare… : Una lunga, lunghissima caduta…

: Una lunga, lunghissima caduta… Maestro dell’antico gioco : Gli indovinelli sono stupidi? No…

: Gli indovinelli sono stupidi? No… Che sciocchezza! : Deve piacerti l’arte…

: Deve piacerti l’arte… In bocca al lupo!: Salto dalla torre… la terza volta è quella buona.

I trofei d’argento | The Lord of the Rings: Gollum, ecco la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Hobbit di fiume : Continua a nuotare!

: Continua a nuotare! Vediam se ci riesce… : …Ah! Ah! Cosa ci riesce?

: …Ah! Ah! Cosa ci riesce? È così fastidioso : Uccidi il Grashneg in tutti i modi possibili.

: Uccidi il Grashneg in tutti i modi possibili. Collezionabili – Parte 2 : Raccogli tutti i 20 Collezionabili.

: Raccogli tutti i 20 Collezionabili. Mani nervose : Completa un segmento senza subire danno.

: Completa un segmento senza subire danno. Dolce oscurità : Troppe luci qui dentro…

: Troppe luci qui dentro… Suona una canzone : Hai suonato tutte le campane del Campanile.

: Hai suonato tutte le campane del Campanile. Amici elfi : Hai salvato la cuoca, le guardie elfiche e l’Enigmista.

: Hai salvato la cuoca, le guardie elfiche e l’Enigmista. Noi li odiamo!: La cuoca, le guardie elfiche e l’Enigmista sono morti.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | The Lord of the Rings: Gollum, ecco la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le cinque statuette d’oro:

Lo vogliamo! Lo desideriamo! : Non c’è posto per Sméagol.

: Non c’è posto per Sméagol. Bravo Sméagol! : Non c’è posto per Gollum.

: Non c’è posto per Gollum. Per domarli tutti! : Raccogli tutti i Collezionabili.

: Raccogli tutti i Collezionabili. Esploratore : Scopri tutti i punti di osservazione.

: Scopri tutti i punti di osservazione. Come hai fatto?: Completa il gioco senza morire.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di The Lord of the Rings: Gollum!

Perfezionista: Sblocca tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di The Lord of the Rings: Gollum. Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Nintendo Switch. Fateci sapere se acquisterete il titolo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!