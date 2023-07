Resident Evil: Capcom sta valutando altri remake

In una riunione con gli azionisti, Capcom ha parlato della possibilità di vedere altri remake di Resident Evil in futuro. Ecco i dettagli

Capcom ha realizzato una serie di remake di Resident Evil, la cui accoglienza è stata universalmente positiva, per non dire altro (a parte il remake di Resident Evil 3 che ha fatto discutere). Visto che finora la società ha proposto rifacimenti solo quattro titoli numerati, c’è la possibilità che prima o poi vengano realizzati anche dei remake per alcuni episodi di Resident Evil non numerati, soprattutto quelli considerati parte del canone principale? Come spesso accade nel caso di Capcom (soprattutto per quanto riguarda Resident Evil), la possibilità non è da escludere. In una recente sessione di domande e risposte con gli azionisti, quando è stata posta proprio questa domanda, Capcom ha evitato di fornire una risposta concreta, ma ha affermato di essere impegnata a “portare avanti le discussioni” sui giochi futuri. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

“Stiamo discutendo sulla futura espansione di questa serie, in modo che possa essere apprezzata da un vasto pubblico”, ha dichiarato Capcom, quando le è stato chiesto se avesse intenzione di sviluppare solo remake dei giochi principali di Resident Evil. Naturalmente, la richiesta di un rifacimento di Resident Evil: Code – Veronica è stata ricorrente per un bel po’ di tempo, soprattutto in considerazione del fatto che, a parte il nome, il gioco è apparentemente Resident Evil 3 (mentre il vero Resident Evil 3 è più una storia secondaria nel grande schema delle cose). Detto questo, negli ultimi anni Capcom ha dichiarato più volte, anche l’anno scorso, di non avere in programma un remake di Code – Veronica. C’è anche Resident Evil Zero, che non è esattamente il gioco più popolare del franchise, ma è certamente un titolo principale. Naturalmente, dato che il rifacimento di Resident Evil 4 è stato lanciato all’inizio di quest’anno, Resident Evil 5 potrebbe essere il prossimo in programma, anche se forse un altro remake dell’originale Resident Evil non sarebbe male per i fan della serie.

