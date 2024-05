Samsung: addio GPU AMD, soluzione interna entro il 2026

Addio alla collaborazione Samsung/AMD per le GPU Exynos, entro il 2026 arriverà la prima GPU progettata interamente dall’azienda coreana

Samsung sembra decisa a prendere le redini del proprio futuro tecnologico. Stando a indiscrezioni provenienti da fonti affidabili, il colosso coreano starebbe infatti preparando un cambio di rotta significativo per quanto riguarda i processori Exynos che equipaggiano i suoi smartphone.

Samsung e GPU AMD: la svolta

Al centro della questione c’è la GPU (Graphics Processing Unit), il chip responsabile della potenza grafica del dispositivo. Finora, Samsung si è affidata alla collaborazione con AMD, utilizzando la loro architettura RDNA per le GPU Xclipse. Debuttata con l’Exynos 2200 e arrivata anche sulla fascia media con l’Exynos 1480, la Xclipse era stata presentata come una seria rivale dell’Adreno di Qualcomm, vantando performance di rilievo soprattutto nel ray tracing, la tecnologia di rendering grafico più all’avanguardia.

Tuttavia, sembra che i risultati della partnership con AMD non abbiano pienamente soddisfatto Samsung. Già lo scorso anno erano emersi rumors su un possibile sviluppo interno di una GPU proprietaria, e ora queste voci trovano conferma. Entro il 2026, l’Exynos 2600 dovrebbe infatti diventare il primo chip Samsung dotato di una GPU progettata e realizzata interamente dall’azienda coreana.

I possibili vantaggi

Si tratta di una mossa ambiziosa che sottolinea la volontà di Samsung di ottenere una maggiore autonomia e controllo sulle componenti chiave dei propri dispositivi. Con una GPU interna, Samsung potrà avere più libertà nella personalizzazione e nell’ottimizzazione per ottenere le massime prestazioni in termini di grafica e gestione dell’energia.

È bene sottolineare che, al momento, le indiscrezioni riguardano solo la GPU. Anche se ci sono state speculazioni su un possibile sviluppo interno di una CPU proprietaria, non ci sono ancora conferme concrete. Realizzare una CPU richiede tempi molto più lunghi e investimenti maggiori, quindi è probabile che per vederla integrata nei processori Exynos dovremo attendere diversi anni.

Conclusioni

Questo cambio di rotta da parte di Samsung apre scenari interessanti per il futuro del mercato mobile. La concorrenza nel settore delle GPU per smartphone è destinata a intensificarsi, con potenziali benefici per gli utenti finali in termini di innovazione e prestazioni sempre più elevate.

