In questa guida sui remake di Pokémon Diamante e Perla andremo a vedere come fare a catturare due Pokémon piuttosto schivi: Riolu e Lucario

Riprendendo le nostre guide su come catturare i vari Pokémon presenti nei nuovissimi remake Diamante e Perla, dopo aver parlato di Jirachi, Mew, Eevee e le sue evoluzioni, adesso è la volta di Lucario e Riolu. Lucario, dall’aspetto simile ad uno sciacallo bipede, è un Pokémon della quarta generazione di tipo Lotta/Acciaio, in grado di evolversi in Riolu e possedendo anche una megaevoluzione in MegaLucario.

Essendo delle creature solitarie, concentrate nell’affinare le proprie abilità, questi Pokémon tendono a vivere lontani dagli esseri umani, nelle profondità delle montagne. E questo è anche la ragione per cui sono ritenuti i Pokémon non leggendari più rari e difficili da ottenere. In questa nostra guida, andremo a vedere come sarà possibile trovare questo Pokémon sfuggente.

Semplificarsi la vita

Per quanto sembrino dei Pokémon mitici, nei remake di Pokemon Diamante e Perla di metodi su come catturare Riolu e Lucario ce ne sono vari, che esulano dal dover andare nei Sotterranei, cioè la zona sbloccabile a fine gioco, contenente un’immensa varietà di Pokémon. Infatti, anche se essi potranno essere certamente ottenuti esplorando il Sotterraneo, saranno trovabili semplicemente andando avanti con la storia del gioco.

Una gita al mare – Pokémon Diamante e Perla remake: come catturare Riolu e Lucario

Se vorremo subito mettere le mani su Riolu, potremo fare ciò una volta giunti alla quinta palestra, dopo aver battuto il Capopalestra di tipo acqua, Omar, situato a Pratopoli. Servirà inoltre avere un Pokémon con l’abilità di Surf, ottenibile dalla nonna di Camilla, la professoressa Carolina. Insegnata la mossa ad una delle creature nella propria squadra, si dovrà andare sul Percorso 218 e surfare verso la parte ovest, raggiungendo Canalipoli. Giunti alla città, ci toccherà scarpinare finché non troveremo un marinaio vicino ad una nave, con il quale interagire per ottenere un passaggio verso l’Isola Ferrosa.

Arrivati a destinazione, bisognerà attraversare l’entrata per una caverna e iniziare ad esplorare fino al secondo livello. Si finirà poi con l’incontrare l’NPC Marisio, che inviterà il nostro personaggio ad unirsi a lui nelle varie lotte, con lo scopo di scacciare il Team Galassia dall’isola. Conclusa la missione, ci verrà dato in dono un uovo di Riolu.

Amici all’occasione – Pokémon Diamante e Perla remake: come catturare Riolu e Lucario

Dopo aver ottenuto Riolu in questi remake di Diamante e Perla, senza aver avuto il bisogno di doverlo catturare, si potrà prendere anche Lucario, tenendo però conto di un fattore importante per capire come fare: infatti, a differenza degli altri Pokémon, Riolu non si evolve semplicemente aumentando il livello. Per poter avere il Pokémon, sarà importante seguire una piccola serie di passi. Il primo consiste nell’aumentare il livello di amicizia che si ha con Riolu, cosa facilmente realizzabile utilizzandolo in battaglia, facendolo passeggiare insieme al nostro personaggio, e dandogli delle bacche. Raggiunto il primo livello di amicizia, Riolu dovrà essere livellato nel corso della giornata; facendo ciò, si potrà finalmente avere Lucario.

Una guida per tutti

Siamo alla conclusione anche di questa nostra guida su come catturare Riolu e Lucario nelle nostre partite dei remake di Pokémon Diamante e Pokémon Perla. Nel caso necessitiate di ulteriori guide per trovare gli altri Pokémon, potrete consultare quelle riguardo Eevee, Glaceon, Leafeon, Mew e Jiraichi.

