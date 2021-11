I remake di Pokémon Diamante e Perla fanno tornare in scena alcuni dei Pokémon di quarta generazione più amati da poter catturare, tra cui Mew e Jirachi

Facendo nuovamente ritorno nella magica regione di Sinnoh, nei nuovi remake della quarta generazione, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, potremo ritrovare sicuramente tutti i nostri Pokémon preferiti. I giocatori più fedeli al titolo avranno saputo tenersi stretti i salvataggi degli altri giochi, poiché sapranno già che ciò che li aspetta in ogni nuovo titolo di Pokémon sono delle creature altresì inottenibili nel caso non si abbia avuto modo di giocare alle opere precedenti.

Come sempre, sarà possibile avere dei Pokémon speciali come bonus, e in questo capitolo le ricompense saranno proprio due dei Pokémon storicamente più ardui da trovare nell’intera saga. Si sta parlando chiaramente di Mew e Jiraichi, ed in questa guida vedremo come fare a catturare i due nei remake di Pokémon Diamante e Perla.

L’importanza della lealtà

Prima di approfondire ulteriormente i passaggi con il quale poter riuscire a catturare Mew, il 151esimo Pokémon, bisognerà accertarsi il più possibile di star giocando i remake di Pokémon Diamante e Perla su un account nel quale siano presenti i salvataggi di Pokémon Let’s Go Pikachu o Let’s Go Evee, mentre per quanto riguarda Jirachi bisognerà avere i file di Pokémon Spada o Pokémon Scudo. Dunque, appurato di avere tutto, possiamo finalmente procedere alla caccia.

Andando per fratte – Pokémon Diamante e Perla remake: come catturare Mew e Jirachi

Iniziamo allora con il Pokémon Mew: per catturare il leggendario non sarà necessario aver avuto una Poké Ball Plus come in Let’s Go Pikachu e Let’s Go Eevee. I passi necessari da seguire per trovare questa tenera creatura sono piuttosto semplici: basterà infatti dirigersi verso la città di Giardinfiorito, una delle prime location che si visiterà nel corso del gioco.

In seguito, andando verso un campo fiorito situato nell’angolo a sud-ovest della città, potremo trovare una signora e un signore, entrambi fermi in piedi nel bel mezzo di un campo di fiori: dopo aver interagito con la donna, si potrà ricevere Mew. Con questo semplice passaggio sarà quindi possibile avere uno dei Pokémon più versatili del titolo.

Uno vale l’altro – Pokémon Diamante e Perla remake: come catturare Mew e Jirachi

Sarà già facilmente intuibile, ma gli step da dover effettuare nel remake di Pokémon Diamante e Perla per quanto riguarda invece il catturare Jirachi sono esattamente gli stessi che sono serviti per avere Mew. I titoli che dovremmo aver giocato sono però diversi, trattandosi o di Pokémon Spada o Pokémon Scudo, e anche per questi avere i dati di salvataggio sarà un elemento indispensabile per poter acquisire il Pokémon in questione in Pokémon Diamante Splendente e Pokémon Perla Lucente.

Quindi, appurato di essere sicuri di avere nella propria console Nintendo Switch i file, possiamo andare a procurarci l’agognato Pokémon con la stessa procedura citata poco fa: dirigendoci a Giardinfiorito, per poi cercare un campo fiorito al lato sud-ovest della cittadina, ci sarà stavolta ad attenderci in mezzo ai fiori blu-verdeggianti un uomo. Ed è proprio parlando con lui che avremo in ricompensa anche il nostro carinissimo Jirachi.

Cupidigia di Pokémon

Questa è stata dunque la nostra guida su come catturare Mew e Jirachi nei remake di Pokémon Diamante e Perla. Quelli citati non sono però gli unici Pokémon che richiederanno un certo impegno per essere trovati: nel caso necessitiate di altro sostegno nella vostra ricerca, potete rivolgere uno sguardo anche a come ottenere Eevee, Riolu e Lucario.

