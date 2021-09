Lost Judgment: cosa sapere prima dell’uscita del titolo

Cosa c’è da sapere di Lost Judgment prima della sua uscita? Scopriamo insieme in questa guida introduttiva al gioco

Nel 2019 è uscito Judgment uno spin-off della famosa serie Yakuza che ebbe un grande successo sia in Giappone che in Occidente, sorprendendo gli stessi sviluppatori per l’accoglienza. Due anni dopo a sorpresa è arrivato l’annuncio del seguito chiamato Lost Judgment che arriverà su PS 4 e PS5 e Xbox One e Xbox Series S/X il prossimo 24 settembre.

Il primo capitolo colpì molto perché, anche se sempre ambientato a Kamurocho, il quartiere fittizio (ispirato però al quartiere reale Kabukicho) dove si svolgono più o meno tutti i capitoli di Yakuza, riuscì a crearsi un’identità propria grazie a un ottimo cast di personaggi e una storia davvero avvincente. Con queste premesse era quasi certo che le avventure del detective Takayuki Yagami non potessero finire lì, e infatti il Ryu Ga Gotoku Studio si è messo subito al lavoro sul sequel. In questo articolo vi parleremo di cosa c’è da sapere riguardo a Lost Judgment.

Un nuovo caso per il detective Yagami

Lost Judgment è un sequel diretto del primo capitolo. Non vogliamo rivelare troppo della storia del primo Judgment, davvero molto bella e piena di colpi di scena inaspettati. Diremo solo che la trama del primo capitolo è molto legata al passato del protagonista Takayuki Yagami, ex avvocato divenuto investigatore privato dopo che un suo cliente venne accusato di omicidio subito dopo essere stato ritenuto innocente in un processo il cui l’avvocato difensore era proprio Yagami.

Smarrito il protagonista decise di abbandonare la via dell’avvocato dato che non faceva per lui. Inutile dire che l’incipit è soltanto la punta dell’iceberg di una storia molto più complessa e intrigante. In Giappone venne ben accolta anche l’interpretazione di Takayuki Yagami a opera di Kimura Takuya, uno degli attori e musicisti più famosi del paese. Lost Judgment (rimanendo su cosa e quali elementi sapere prima di iniziare il gioco) invece si apre con un nuovo misterioso omicidio. All’interno di un edificio abbandonato situato a Yokohama, viene rinvenuto un cadavere in avanzato stato di decomposizione di un ragazzo. La vittima è legata a una sedia e mostra anche segni di violenza.

Nello stesso momento, prima che si sappia del corpo, Saori Shirosaki, collega e amica di Yagami sta difendendo in un processo Akihiro Ehara accusato di aver molestato una ragazza su un treno. Un video dell’accusato che scappa dalla polizia è stato ripreso da un passante. A sorpresa però Ehara inizia a rivelare alla corte del corpo del ragazzo morto a Yokohama, e l’omicidio risulta essere stato compiuto nello stesso momento in cui Ehara è stato arrestato dalla polizia.

Come ha fatto dunque l’uomo a sapere della vittima, e come è possibile che abbia potuto compiere due crimini nello stesso momento? Yagami verra incaricato da Saori di investigare sul caso, e scoprire quale sia la relazione tra i due casi. I due infatti sanno solo che la vittima fosse coinvolta in atti di bullismo nei confronti del figlio di Ehara, suicidatosi proprio a causa dei maltrattamenti. Stara al detective Yagami dunque recarsi a Yokohama e investigare su quanto accaduto, e la verità anche stavolta potrebbe essere molto più inaspettata di quello che si immagina.

Temi importanti – Lost Judgment: cosa sapere prima dell’uscita del titolo

Il gioco si apre con una frase pronunciata da Yagami:

In Giappone il 99.9% dei processi si chiude con un verdetto di colpevolezza.

A questa frase il protagonista aggiunge l’amara verità che la legge non è così perfetta come si pensa che dovrebbe essere. Proprio per questo motive Yagami ha deciso di fare l’investigatore privato in modo da dare voce anche a chi non ha possibilità di essere ascoltato. Uno dei temi centrali di Lost Judgment sarà dunque legato alle falle della legge e della burocrazia giapponese, infatti il caso di Ehara sembra voler proprio sfruttare le contraddizioni del sistema legale nipponico per farla franca con un crimine minore rispetto a un’accusa di omicidio.

Una storia dunque che mette in campo dei temi sociali non soltanto legati alla società giapponese, ma si parla di aspetti comuni a qualsiasi essere umano, dato che non esiste un paese che possa vantare un sistema legale perfetto, e spesso non è vero che la legge è uguale per tutti. Per costruire la storia di Lost Judgment gli sviluppatori del Ryu Ga Gotoku Studios hanno per la prima volta dato uno sguardo anche al feedback internazionale dei loro giochi. Se tutti i titoli fatti in precedenza erano costruiti pensando principalmente a un pubblico nipponico, il sequel di Judgment è invece stato pensato anche per i giocatori d’oltreoceano.

Ambientazione – Lost Judgment: cosa sapere prima dell’uscita del titolo

Una cosa da sapere di Lost Judgment è che la serie cambierà ambientazione principale proprio come è successo di recente con Yakuza: Like a Dragon. Anche il secondo capitolo della saga dedicata al detective Takayuki Yagami infatti si sposterà a Yokohama, anche se non escludiamo fasi ambientate anche a Kamurocho, culla storica della saga sin da Yakuza. Yagami infatti dovrà indagare sull’omicidio misterioso di un giovane adolescente avvenuto proprio lontano dal quartiere dove il detective ha il suo ufficio.

Yokohama rappresenta dunque la voglia di cambiare aria e rendere più vario il setting di Lost Judgment, proponendo il quartiere di Ijincho, lo stesso visto proprio in Yakuza: Like a Dragon. Ovviamente la riproposizione di questo quartiere ha favorito i tempi di sviluppo del gioco, ma non bisogna pensare che l’area sia un copia e incolla dall’ultimo capitolo di Yakuza. I due giochi sono infatti molto differenti alla base: Yakuza 7 è diventato un RPG a turni, mentre Lost Judgment mantiene il gameplay action della serie. Le aree sono state rimaneggiate in modo che si adattino ai sistemi del gioco in maniera impeccabile.

Combattimenti da strada – Lost Judgment: cosa sapere prima dell’uscita del titolo

Parlando di combattimenti, in Lost Judgment ritornerà il vecchio sistema di combattimento action già visto nel precedente capitolo. Stavolta gli stili da utilizzare in battaglia saranno tre invece di due, infatti si aggiungerà il nuovo Stile del Serpente. In precedenza infatti c’erano soltanto lo Stile della Gru, adatto ai combattimenti in mischia, e lo Stile della Tigre, adatto maggiormente agli scontri 1vs1. Lo Stile del Serpente invece sarà basato interamente su contrattacchi e disarmo degli avversari armati.

Ovviamente torneranno anche le spettacolari Ex Action, mosse speciali eseguibili contro gli avversari che consumano la speciale barra Ex. Questi attacchi spesso sfrutteranno anche l’ambiente utilizzando anche improbabili armi come cartelloni stradali o biciclette durante la lotta. Tornerà anche l’Ex Boost, un potenziamento che render il nostro protagonista più forte e impossibile da atterrare, oltre a dare accesso a mosse speciali uniche per questa modalità.

Attività secondari e la scuola – Lost Judgment: cosa sapere prima dell’uscita del titolo

Una cosa da sapere, che è da sempre caratteristica dei titoli come Lost Judgment, è la presenza di innumerevoli attività secondarie. Anche in questo secondo capitolo torneranno minigiochi di vario tipo, con la presenza persino di alcuni videogiochi all’interno del videogioco stesso. È stato confermato infatti che il protagonista potrà giocare a un vecchio Mega Drive con all’interno la riproduzione di veri titoli dell’epoca. Ma non è finita qui. Torneranno anche i pedinamenti e gli inseguimenti accompagnati dal sistema stealth già visto nel primo gioco, inoltre adesso Yagami potrà anche muoversi tramite skateboard per le strade di Ijincho. Non mancheranno poi grandi classici, come i giochi d’azzardo, la pesca e gli appuntamenti amorosi.

Il detective inoltre, dovrà infiltrarsi in una scuola per via delle sue indagini e qui avrà a che fare con le attività degli studenti che diventeranno delle nuove attività da svolgere. Yagami potrà infatti allenare i membri della squadra di pugilato scontrandosi con loro, ballare insieme agli studenti e costruire droni e robot con il team scientifico della scuola per poi partecipare a delle gare speciali. Ci saranno poi persino delle gare motociclistiche e moltissime sidequest per ore e ore di contenuti extra.

In definitiva

Siamo giunti alla conclusione raccontandovi ogni cosa da sapere su Lost Judgment in attesa dell’arrivo del titolo il prossimo 24 settembre per PS4, PS5, Xbox One e Xbox One S/X. Da quanto trapelato il titolo sembra un degno seguito del primo ottimo capitolo, con una storia dall’incipit intrigante e tonnellate di contenuti con cui far divertire i giocatori. Secondo alcuni rumor prima dell’uscita potremmo anche vedere arrivare una demo così che tutti possano farsi un’idea del nuovo titolo di Sega e del Ryu Ga Gotoku Studio.

