Lost Judgment: guida, consigli e trucchi per iniziare

Volete una guida con annessi trucchi e consigli per affrontare Lost Judgment col piede giusto? Abbiamo sette suggerimenti vitali per voi

Ora che il secondo spinoff di Yakuza è qui, i fan della serie che non sono veterani potrebbero aver bisogno di qualche suggerimento: in questa guida a Lost Judgment abbiamo riunito sette trucchi e consigli di vitale importanza per iniziare come si deve. Il ruolo del detective Takayuki Yagami vi darà l’onere (e l’onore) di scavare a fondo in un caso di omicidio. L’efferato crimine consumatosi nel distretto Isezaki Ijincho di Yokohama spicca per brutalità… così come potrebbe fare il gioco stesso con voi se andate alla cieca. Senza indugiare oltre, dunque, ecco le sette cose più importanti da sapere.

Abbiate cura (e cure) di voi!

Primo dei consigli di base per qualunque titolo dove figurano gli strumenti curativi: non vale solo per Lost Judgment, e difficilmente vi servono i trucchi di una guida per sapere che è meglio fare scorte abbondanti da subito. Potete trovarne a iosa ai ristoranti da asporto o nei vari negozi. Tutti questi punti di interesse sono marcati con l’icona di un carrello. Ciascun esercizio commerciale offre tanto cibo che Yagami può trangugiare in battaglia per curarsi, e la regola generale impone che i pasti più lauti siano i più adatti. Sono anche i più costosi, ma d’altronde chi vuole venire steso dai nemici?

Mentre i capisaldi curativi della serie Yakuza come [Toughness] e [Stamina] limitano molto la portata massima di strumenti che Yagami può portare con sé, si trovano spesso cibi molto utili di cui si può scarrozzare in giro fino a dieci unità. Pertanto, il cibo regolare ha più o meno rimpiazzato i drink in questione e può avere un valore incalcolabile negli scontri più concitati. Yagami può mettere in pausa lo scontro quando vuole per mangiare, e i giocatori dovrebbero farlo non appena la salute si avvicina al rosso in battaglia. I danni si possono incassare alla svelta, e il game over è dietro l’angolo.

Cambiate le carte in tavola per guadagnare più SP – Guida, trucchi e consigli per Lost Judgment

Si tratta di una feature del gioco, ma sebbene non serva una guida dubitiamo che citare tra i consigli il fatto di cambiare stile di combattimento in Lost Judgment faccia male: al contrario, si tratta di uno dei trucchi più vitali. Avete tre stili: gru, tigre e serpente. La gru serve perlopiù per gestire gli scontri di massa. La tigre è fenomenale contro gli avversari singoli. Infine, il serpente serve per giocare sulla difensiva (dispensando al contempo legnate a chi si avvicina). Alternarli vi premierà in più di un modo.

Lost Judgment dispensa parecchi SP (esperienza) se sconfiggete i nemici con ogni stile in una singola lotta, e variare vi assicura di portare a casa la pellaccia. Se siete qui per ballare, allora partite con la gru e poi passate al serpente. Quando è rimasto un solo nemico, finitelo con la tigre. Questo esercizio vi aiuterà anche a capire come vi piace combattere. Sperimentare è vitale per migliorare, e il gioco è generoso con chi sperimenta con quanto il franchise di SEGA ha da offrire. Noi saremmo quasi tentati di definirlo un circolo virtuoso, ma in realtà abbiamo ancora altri suggerimenti per voi.

Spendete con saggezza i punti SP – Guida, trucchi e consigli per Lost Judgment

Il menù delle abilità, accessibile dal telefono di Yagami, ne mostra molte tra cui scegliere. Non sono tutte uguali, però, e molte di esse sono più contestuali che altro. Sta alle vostre preferenze capire a quali dare priorità, ma la scelta migliore sono le migliorie a salute e attacco. Conviene anche investire nel “Flashing Palm” per la tigre e, infine, negli “Agonizing Strike” ed “Overwhelming Parry” per il serpente. Si dimostreranno tutte abilità utili in combattimento. Inoltre, per quanto prodigo di SP sia il gioco dopo ogni battaglia, le migliorie “Battle Bonus” sono essenziali per crescere in fretta.

Disarmate e stendete i disarmati – Guida, trucchi e consigli per Lost Judgment

All’inizio di Lost Judgment, i nemici in gruppo saranno disarmati, ma come vi dimostrerà il gioco stesso meglio della nostra guida i nemici di Yagami avranno con sé delle armi sempre più spesso (se siete qui a caccia di trucchi e consigli dopo una batosta, benvenuti). Se siete in difficoltà, disarmate i nemici con lo stile del serpente. Questo vi frutterà un po’ di SP, quindi non c’è di che.

Non tutti gli avversari si possono disarmare, ed alcuni di loro potranno anche resistere i tentativi di Yagami per sottrarre loro le armi. Anziché disarmarli, siate evasivi con il serpente: bloccare una lama, come potete intuire, fa comunque male. Inoltre, nelle battaglie contro un solo nemico forte accompagnato da altri più deboli, prendetevela prima con loro. Concentrarsi su un solo bersaglio è più facile, rispetto ai continui colpi alle spalle dispensati dai vari lacchè del caso.

Prendetevela con calma e giocate ai minigiochi – Guida, trucchi e consigli per Lost Judgment

Di cose da fare ce ne sono a bizzeffe, e talvolta il peso della trama si fa sentire. Per questo, il gioco in generale lascerà Yagami scorrazzare in libertà in modo tale da permettere al giocatore di dedicarsi a quest secondarie (ci arriveremo) o minigiochi. Passare del tempo all’insegna dell’esplorazione di Isezaki Ijincho e Kamurocho è vantaggioso, e quasi tutto può fruttare al giocatore strumenti, SP e denaro.

Non bisogna per forza fare tutto insieme, ma qualsiasi attività secondaria aiuta a sbloccare strumenti con cui il resto del gioco può farsi molto più facile. Ci sono anche contenuti che la quest principale non sblocca o a cui nemmeno fa cenno, quindi esplorare è anche un ottimo modo per scoprire tutto ciò che il gioco ha da offrire.

Non tutto si sblocca al volo – Guida, trucchi e consigli per Lost Judgment

Lo abbiamo detto poco fa, lo abbiamo detto ieri con Kena, e lo diciamo anche ora: ci sono occasioni in cui Lost Judgment mette Yagami di fronte a qualcosa di inaccessibile, e non ci sono guida, trucchi o consigli che tengano. Dovrete fare un po’ di backtracking, di tanto in tanto, poiché diverse cose si sbloccano con una quest in seguito e talvolta il gioco non specifica dove sia qualcosa, o quale sia la sua funzione. Procedete con l’avventura principale o con le quest secondarie. Molti dei contenuti sono nascosti e richiedono del tempo, per cui date al gioco ciò che vi chiede!

Quest secondarie a palate

Chiudiamo il cerchio con le quest secondarie. La trama vi darà molto denaro in-game, è vero, ma le molte quest secondarie ne elargiscono ancora di più. Per esempio, non appena l’omonima quest secondaria sblocca il minigioco Paradise VR, scoprirete che quest’ultimo vi arricchirà dopo appena due partite. I posti dove spendere soldi non mancano, ma rimpolpare il portafogli con le quest secondarie non è solo facile: è anche divertente, sfoggiando l’umorismo della serie Yakuza all’apice della sua forma.

Ora sta a voi dirci la vostra: la guida vi è servita? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.