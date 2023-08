Samsung: presentato il rivoluzionario monitor gaming Odyssey Neo G9 da 57 pollici

Samsung Electronics ha presentato il rivoluzionario monitor gaming Odyssey Neo G9 da 57 pollici, che offre prestazioni di altissimo livello e connettività avanzata

Questo monitor, insieme al modello Odyssey Ark da 55 pollici, è stato presentato in Europa alla Gamescom 2023, un evento di rilievo nel mondo dei videogiochi.

Il Vice Presidente Esecutivo del Visual Display Business di Samsung Electronics, Hoon Chung, ha enfatizzato l’importanza della tecnologia dei monitor nel mondo del gaming; dichiarando che Samsung si impegna a essere un leader in questo settore per offrire esperienze coinvolgenti ai giocatori di tutto il mondo.

I monitor Odyssey Neo G9 e Odyssey Ark sono stati esposti presso lo stand Samsung insieme alle nuove esperienze di gioco di Activision Blizzard; tra queste troviamo Warcraft Rumble, World of Warcraft e Overwatch 2: Invasion.

Panormaica sul nuovo monitor gaming Samsung Odyssey Neo G9 da 57 pollici

Il monitor Odyssey Neo G9 da 57 pollici è il primo nel suo genere a offrire la tecnologia Dual UHD; progettato per offrire un’esperienza visiva senza precedenti ai giocatori desiderosi di ottenere prestazioni di alto livello. La curvatura 1000R del monitor, equivalente a due schermi UHD da 32 pollici, fornisce immagini nitide e un campo visivo ampio, immergendo gli utenti in un’esperienza di gioco immersiva.

La tecnologia Quantum Matrix alimenta l’illuminazione Quantum Mini LED, che offre una migliore distinzione tra le zone chiare e scure dello schermo; con un contrasto netto e minore effetto “blooming”. Questo monitor sfrutta anche la tecnologia VESA Display HDR1000 per una luminosità di picco di 1.000 nit. Garantendo una riproduzione accurata dei colori, del contrasto e una maggiore profondità.

Samsung ha collaborato con Pearl Abyss alla Gamescom per dimostrare l’esperienza immersiva offerta da Odyssey Neo G9; enfatizzando il suo impegno nell’offrire la massima qualità nel mondo del gaming.

Più nel dettaglio

Lybee Park, CEO di Pearl Abyss Europe, ha mostrato grande entusiasmo per la collaborazione con Samsung alla Gamescom di quest’anno. Ha dichiarato che insieme sono pronti a sorprendere i visitatori con l’affermato mondo di gioco “Land of the Morning Light” di Black Desert Online. Presentato su una linea di monitor gaming all’avanguardia di Samsung.

Questa sinergia promette un’esperienza di gioco immersiva senza precedenti, e per i partecipanti c’è anche l’opportunità di ricevere una copia gratuita di Black Desert Online con l’espansione inclusa. Inoltre, avranno la possibilità di vincere premi esclusivi e di interagire con cosplayer, Community Manager e Game Master.

I monitor Odyssey Neo G9 offrono prestazioni di gioco eccezionali che si equiparano alla qualità visiva per consentire ai giocatori di esprimere appieno il loro potenziale. Una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di 1 ms (GTG) garantiscono una visione chiara senza sfocature e un’immagine priva di fantasma; rendendo il gameplay reattivo e coinvolgente. La tecnologia AMD FreeSync Premium Pro assicura un’esperienza senza intoppi sia nella visione che nel gioco.

L’eccezionale qualità visiva Dual UHD è accompagnata da opzioni di connettività avanzate. Il monitor Odyssey Neo G9 è dotato di connettività DisplayPort 2.1 certificata VESA, che offre una larghezza di banda senza precedenti. Per una riproduzione fluida dei giochi, una riproduzione video efficiente e risoluzioni superiori a 8K.

Oltre a ciò, il monitor offre anche HDMI 2.1 e un hub USB, semplificando il collegamento di tutti i dispositivi dei giocatori per un’esperienza di gioco più comoda.

Caratteristiche del nuovo monitor gaming Samsung Odyssey Neo G9 da 57 pollici

Scott Herkelman, Senior Vice President e General Manager della Graphics Business Unit di AMD, ha elogiato questa mossa di Samsung; sottolineando come la connettività DisplayPort 2.1 su un monitor gaming possa aprire nuovi orizzonti per i giocatori, offrendo prestazioni e qualità visiva di alto livello. Questa innovazione, combinata con le nuove schede grafiche Radeon RX 7000 Series, promette esperienze di gioco vivaci e coinvolgenti.

Grazie a uno schermo ampio e ad alta definizione e alle nuove opzioni di input, i giocatori possono sfruttare al massimo il monitor Odyssey Neo G9 57″ senza la necessità di utilizzare più schermi. Mantenendo la scrivania libera da ingombri e facilitando il multitasking con un unico schermo.

Le modalità Picture-in-Picture e Picture-by-Picture consentono l’uso di più ingressi; mentre la funzionalità Auto Source Switch+ permette di collegare rapidamente nuovi dispositivi senza dover selezionare manualmente le fonti di input. Il supporto ergonomico, Core Lighting+ e CoreSync personalizzano il monitor per adattarlo all’ambiente di gioco e migliorare l’atmosfera con l’illuminazione ambientale.

Inoltre, per celebrare il lancio di Odyssey Neo G9, il canale Twitch di Samsung Odyssey ha organizzato un evento speciale chiamato Odyssey Evolves. Qui, noti streamer giocheranno con titoli interessanti su Odyssey Neo G9 e offriranno premi ai loro follower, tra cui una configurazione di gioco del valore di 10.000 dollari, che include il monitor Odyssey Neo G9.

Per ulteriori dettagli su Odyssey Evolves, è possibile visitare la sezione “Informazioni” del canale Twitch di Samsung Odyssey durante i mesi di agosto e settembre 2023.

Esplora nuovi orizzonti con l’ottimizzato Odyssey Ark da 55″, il primo schermo da gioco curvo 1000R al mondo

Questo monitor offre una qualità dell’immagine straordinaria, un form factor accattivante e prestazioni di gioco di livello professionale; ma anche nuove funzionalità progettate per offrire esperienze di gioco ancora più coinvolgenti per gli appassionati di intrattenimento.

Con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta di 1 ms (GTG). Il monitor offre ai giocatori un vantaggio competitivo, garantendo un’esperienza di gioco fluida e reattiva. La modalità Cockpit offre prospettive completamente nuove, consentendo di esplorare il mondo del gioco con una visione orientata verticalmente.

Tra le nuove caratteristiche introdotte nell’Odyssey Ark (nome del modello: G97NC), spicca il Samsung Multi View: questa permette agli utenti di visualizzare fino a quattro schermate contemporaneamente sul display. Questo sistema va oltre la semplice suddivisione dello schermo, consentendo ai giocatori di avere una visione d’insieme utilizzando un unico schermo; anche quando si utilizzano dispositivi esterni. In questo modo, le scrivanie rimangono libere da ingombri, consentendo ai giocatori di concentrarsi completamente sul gioco.

La nuova Multi View supporta l’ingresso da tre porte HDMI e la nuova connessione DisplayPort 1.4; questa può gestire flussi 4K UHD per un’esperienza di intrattenimento di alta qualità.

Inoltre, l’Ark non è più solo una sala giochi personale, ma rappresenta una soluzione completa per tutte le esigenze. L’aggiunta della funzione KVM switch (Keyboard, Video, Mouse) trasforma l’Odyssey Ark in una stazione di comando unica per un’esperienza multitasking fluida su più dispositivi. Gli utenti possono ora controllare tutti i dispositivi collegati al monitor con un’unica configurazione di mouse e tastiera.

Disponibilità

Per quanto riguarda l’Odyssey Neo G9 da 57″, sarà disponibile per il pre-ordine alla Gamescom 2023, con orari di lancio variabili a seconda del paese.

Inoltre, i giocatori possono anticipare il futuro del gioco con Starfield di Bethesda Game Studios su Samsung Gaming Hub. Questo atteso gioco spaziale open-world sarà accessibile tramite un abbonamento a Xbox Game Pass a partire dal 6 settembre su Samsung Gaming Hub.

Questa piattaforma offre ai giocatori la possibilità di scoprire e trasmettere istantaneamente i giochi cloud dei principali partner di gioco direttamente su TV e monitor supportati nel 2023, eliminando la necessità di possedere una console, come il Samsung Neo QLED 8K.

Pete Hines, SVP e Head of Publishing di Bethesda Softworks, ha espresso l’entusiasmo per questa collaborazione, sottolineando come Starfield sia progettato per brillare su TV e monitor di gioco Samsung. La possibilità di trasmettere il gioco in streaming attraverso i prodotti Samsung amplia ulteriormente la portata del gioco, portandolo nelle mani dei giocatori di tutto il mondo.

Per chi fosse interessato, è possibile visitare lo stand Samsung presso la Gamescom nel padiglione 9 per provare in prima persona questi monitor disponibili a livello globale. Per ulteriori dettagli sui prodotti, è possibile visitare il sito ufficiale di Samsung.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo monitor gaming Samsung Odyssey Neo G9 da 57 pollici ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).