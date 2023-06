Harrison Ford, l’attore che ha dato vita all’indimenticabile Indiana Jones, ha deciso di dire addio alla saga. Altri progetti lo attendono

Se pensiamo a quale potrebbe essere l’archeologo più famoso del mondo, la risposta è subito pronta: Indiana Jones. Con i suoi 5 capitoli, Harrison Ford, protagonista delle pellicole, è riuscito ad incollare allo schermo milioni di spettatori, entrando di diritto tra gli attori più celebri del panorama internazionale. Ora però, arrivato alla soglia degli 81 anni e con un nuovo capitolo in uscita al cinema, si è detto deciso a concludere il suo percorso con questo personaggio. Ecco le sue parole.

Addio Indiana Jones! – Indiana Jones: l’addio di Harrison Ford

È stato in occasione di un’intervista alla CNN che Harrison Ford ha deciso di rilasciare questa dichiarazione. Certamente non un fulmine a ciel sereno, visto che una notizia simile se l’aspettavano in molti. Ma le motivazioni che hanno spinto Ford ad accettare un’ultima volta il ruolo in Indiana Jones e il quadrante del destino, sono ben chiare:

Sei anni fa, ho pensato che forse avremmo dovuto fare un altro film. Doveva essere incentrato sull’età perchè penso completi la storia che abbiamo raccontato. Il film precedente si era concluso con una narrazione sospesa, non c’era quella chiusura che il personaggio meritava e che ho sempre sperato. Era necessario completarlo, affrontando la questione dell’età; senza fare battute a riguardo, ma rendendola una cosa reale.

L’attore ha anche aggiunto che lasciare questo personaggio non sarà per lui un peso, affermando che “È ora che io cresca!”.

Gli altri progetti

Harrison Ford ha voluto specificare che l’addio al personaggio di Indiana Jones non vuol significare un ritiro totale dalle scene cinematografiche. I fan dell’attore potranno tirare un sospiro di sollievo, perché potranno rivedere il loro beniamino in altri progetti, seriali e cinematografici. Ford ha infatti confessato, in un’intervista a Chris Wallace, che ama il suo lavoro tanto da farne una vera e propria passione, che lo fa sentire utile. L’amore che prova verso il cinema traspare chiaramente dalle sue parole, confessando: “non mi sento obbligato a fare nulla, mi lascio trascinare dalle cose su cui lavoro!”

Ecco perché presto lo vedremo coinvolto in molti progetti seriali, tra cui 1923, che andrà in onda su Paramount+ e la commedia Shrinking, su Apple TV +. A questi si affiancheranno gli impegni cinematografici; l’attore è infatti attualmente impegnato sul set di Captain America: Brave New World. Ricordiamo inoltre che il nuovo capitolo, Indiana Jones e il quadrante del destino, arriverà nelle sale, a partire dal 28 giugno 2023.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.