Recensione Etrian Odyssey Origins Collection: classici del passato

In questa recensione vi parleremo della Etrian Odyssey Origins Collection, un pacchetto che racchiude i primi tre titoli dell’iconica serie targata Atlus

Se amate i GDR a turni e i dungeon crawler allora di sicuro conoscerete molto bene Etrian Odyssey. I titoli di quest’iconica serie targata Atlus sono nati su Nintendo DS e, nonostante il genere un po’ di nicchia, nel corso degli anni sono riusciti ad accaparrarsi una fetta di pubblico non indifferente.

Fino ad ora questi titoli erano legati unicamente alle vecchie console portatili Nintendo ma adesso finalmente anche i nuovi giocatori potranno provarli. Recentemente infatti è stata pubblicata l’Etrian Odyssey Origins Collection, un pacchetto che porta i primi tre capitoli della serie su PC e Nintendo Switch, e in questa recensione ve ne parleremo nel dettaglio.

Dritti nel gioco | Recensione Etrian Odyssey Origins Collection

I titoli della serie di Etrian Odyssey sono dei dungeon crawler molto spartani che favoriscono il gameplay a discapito della narrativa. Questo vuol dire che in tutti e tre i giochi presenti all’interno di questo pacchetto saranno presenti davvero pochissime cutscene e dialoghi. Inoltre anche i membri del vostro party saranno interamente privi di personalità e verranno caratterizzati unicamente dalla loro classe e dall’aspetto del loro ritratto.

Di sicuro questa mancanza di narrativa non sarà apprezzata da chi preferisce i giochi più story-driven ma, purtroppo per loro, questo è da sempre uno dei tratti caratteristici della serie. Gli Etrian Odyssey infatti si contraddistinguono per il fatto che gettano il giocatore immediatamente nell’azione, lasciandogli vivere intense sessioni di gameplay senza alcuna interruzione legata alla storia.

Classici hardcore | Recensione Etrian Odyssey Origins Collection

Gli Etrian Odyssey sono in primis dei dungeon crawler e di conseguenza l’esplorazione rappresenta uno degli aspetti principali della serie. L’obbiettivo principale del gioco è infatti quello di esplorare a fondo dei labirinti che brulicano di trappole e nemici letali, e per farlo avrete bisogno di prestare molta attenzione a ciò che vi circonda e creare una mappa ben dettagliata.

Uno degli aspetti più divertenti degli Etrian Odyssey è infatti la possibilità di creare manualmente la vostra mappa segnando cose come trappole, punti d’interesse e addirittura i percorsi dei nemici. In giro nei dungeon infatti sono presenti alcune creature molto potenti che si aggirano per la mappa seguendo un sentiero fisso e nelle prime fasi di gioco è fondamentale evitarli per restare in vita.

Quella del dungeon crawler però è solamente una delle due facce di Etrian Odyssey e l’altra è ovviamente quella da GDR a turni. Prima di avventurarvi all’interno di un dungeon avrete infatti la possibilità di creare un party composto da un massimo di cinque avventurieri. Questi personaggi saranno interamente creati da voi al momento del reclutamento e potrete personalizzarli sia per quanto riguarda la classe che l’equipaggiamento.

In battaglia i membri del vostro team dovranno essere schierati in prima o seconda linea, e successivamente potrete sfruttare le loro abilità di combattimento come nel più classico dei GDR a turni. Da questo punto di vista gli Etrian Odyssey non sono particolarmente originali o innovativi e preferiscono restare ancorati agli stilemi classici del genere. Nonostante ciò però i titoli vantano una componente GDR davvero molto profonda che vi permetterà di creare dei party estremamente efficaci in battaglia.

Sia il lato da Dungeon Crawler che quello da RPG a turni sono quindi estremamente curati e ancora oggi risultano tanto validi come lo erano quindici anni fa. I nuovi giocatori però dovranno tenersi pronti all’estrema difficoltà che caratterizza tutti gli Etrian Odyssey e in particolare i primi tre capitoli. Questi giochi infatti sono estremamente ostici e per portarli a termine sono necessarie davvero tante ore di impegno e dedizione. Per fortuna però la difficoltà non è mai ingiusta e di conseguenza se siete degli amanti delle sfide di sicuro non vi farete scoraggiare da un paio di game over.

Troppa pigrizia | Recensione Etrian Odyssey Origins Collection

Adesso è arrivato il momento di parlare di quello che è l’aspetto più importante e anche più deludente di questa collection: il comparto tecnico. I tre titoli inseriti nel pacchetto infatti sono dei semplici porting in HD dei primi tre Etrian Odyssey per Nintendo DS e di conseguenza non è stata apportata alcuna modifica per rendere i giochi più adatti alle nuove piattaforme.

L’esempio più lampante è dato dalla mappa che, originariamente posizionata sul touch screen del DS, ora è semplicemente appiccicata sul lato destro dello schermo in una maniera davvero rudimentale. Inoltre sono presenti tanti difetti che, se su Nintendo DS erano la norma, al giorno d’oggi risultano davvero poco accettabili. Ad esempio ci sono seri problemi di pop-in durante l’esplorazione e texture di qualità davvero bassissima. Questi difetti inoltre sono ancora più difficili da sopportare se si pensa che su 3DS esistono dei remake che dal punto di vista visivo risultano davvero molto più piacevoli.

Inoltre è un peccato che non siano state introdotte nemmeno molte novità per rendere più interessante la collection. Le uniche nuove feature inserite infatti sono solo la possibilità di attivare l’auto mapping e una nuova difficoltà molto facile. Alla fine l’unica vera miglioria apportata da questa collection è legata ai ritratti dei personaggi e dei nemici, ora in HD e molto più belli da vedere.

Conclusioni

Adesso è arrivato il momento di tirare le somme sulla Etrian Odyssey Origins Collection. Nel complesso i giochi contenuti in questo pacchetto sono ancora molto validi e sono perfettamente in grado di offrire un’esperienza molto divertente a tutti gli amanti di dungeon crawler e RPG a turni.

Purtroppo però la collection in se lascia davvero molto a desiderare dato che non apporta praticamente alcuna miglioria ai prodotti originali, che al contrario risultano molto più validi su DS e ancora di più su 3DS. Nonostante cio però i titoli sono più che godibili e, visto quanto è difficile recuperare le versioni originali dei primi tre capitoli, l’Origins Collection rappresenta sicuramente il miglior compromesso per recuperare le origini di questa storica serie targata Atlus.

7 Grandi classici adattati male Punti a favore I primi tre Etrian Odyssey in un unico pacchetto

I primi tre Etrian Odyssey in un unico pacchetto Gameplay ancora molto divertente

Gameplay ancora molto divertente I giocatori hardcore troveranno pane per i loro denti Punti a sfavore La collection in se risulta davvero troppo pigra