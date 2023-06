Oggi vi parliamo un po’ di come recuperare dati da SSD, HDD, USB su Mac utilizzando Stellar Data Recovery Professional, un potente software che ci aiuterà ad evitare molti problemi

I dispositivi di archiviazione possono subire danni per diverse ragioni, come guasti hardware, errori del sistema, cancellazione accidentale, formattazione errata o attacchi di malware. Quando ciò accade, i software di recupero dati offrono la possibilità di recuperare file importanti, come documenti, foto, video, file audio e molto altro ancora. Ecco perchè vogliamo parlarvi di Stellar Data Recovery Professional per Mac.

Recupero dati da SSD, HDD, USB tramite software su Mac

I software di recupero dati da HDD (Hard Disk Drive), SSD (Solid State Drive) e altre forme di archiviazione sono strumenti molto utili per recuperare informazioni preziose da dispositivi di storage danneggiati o corrotti. Questi software sono progettati per eseguire una scansione approfondita dei dispositivi di archiviazione danneggiati e ripristinare i dati persi o cancellati accidentalmente.

Uno dei vantaggi principali dei software di recupero dati è la loro capacità di eseguire una scansione approfondita dell’intero dispositivo di archiviazione, inclusi settori danneggiati o non accessibili. Questi programmi sono in grado di individuare i frammenti dei file che sono ancora presenti e ricostruirli per ripristinare i dati completi.

Tuttavia, è importante notare che i software di recupero dati non garantiscono il ripristino completo di tutti i file. La possibilità di recupero dipende da vari fattori come il tipo di danno subito dal dispositivo di archiviazione e il tempo trascorso dalla perdita dei dati. È consigliabile utilizzare il software di recupero dati il prima possibile dopo la perdita dei dati per aumentare le possibilità di successo. Appena ci si rendo conto di aver perso dei dati, si dovrebbe smettere di utilizzare il dispositivo e provvedere al recupero.

Esistono molti software in grado di recuperare dati da SSD, HDD, schede SD e altri dispositivi di archiviazione. Molti di questi sono disponibili per Windows. Su Mac invece il panorama è più scarno. Ecco perché oggi vi parliamo di Stellar Data Recovery Professional per Mac.

Stellar Data Recovery Professional per Mac: recuperare dati è facile

Stellar Data Recovery Professional per Mac offre una vasta gamma di funzionalità per adattarsi alle diverse esigenze degli utenti. Oltre a scannerizzare i dispositivi per recuperare i file cancellati o corrotti, consente di filtrare i risultati della scansione in base a criteri specifici come tipo di file, dimensione, data di creazione o estensione. Ciò semplifica il processo di individuazione dei file specifici che si desidera recuperare.

Essendo un software specializzato per gli utenti Mac, sono state introdotte funzionalità specifiche. Possiamo per esempio recuperare i file dalle partizioni APFS/HFS+ formattate o eliminate. Potremo anche recuperare i file all’interno dei dispositivi Apple in crash, sotto la famigerata “schermata grigia della morte”. Inoltre Stellar Data Recovery Professional per Mac ci potrà anche aiutare a fare dei back up di sicurezza dei nostri supporti di memoria in modo da poterli ripristinare e permette di monitorare lo stato di salute e le prestazioni dei dischi, in modo da capire se c’è qualcosa che non va addirittura prima che si rompano.

Stellar Data Recovery Professional per Mac è compatibile con supporti di memoria HDD, SSD, Fusion Drive (unità ibrida) e SD Card fino a 18 TB e supporti esterni collegati via USB e Thunderbolt 3 (USB-C). Il software è compatibile anche con i Mac dotati di chip M1, M2 e T2 e supporta le ultime versioni di macOS Ventura 13 o inferiori.

Conclusioni

A nostro parere Stellar Data Recovery Professional per Mac offre una tra le più complete suite di funzionalità per la mantenere in sicurezza i nostri dati. Il prezzo della licenza parte da 99 euro, da pagare annualmente per l’utilizzo del software. Sicuramente i nostri dati valgono molto di più! Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!