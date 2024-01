Ahsoka, dichiarazioni di Rosario Dawson sulla stagione 2

Rosario Dawson, protagonista della serie Ahsoka, fa delle dichiarazioni alquanto deludenti su una potenziale stagione 2

La protagonista della serie Ahsoka, Rosario Dawson, ambientata nell’universo di Star Wars, rivela di non essere a conoscenza di un piano ufficiale riguardo una potenziale stagione 2. Infatti, quando le sono state chieste news riguardo il futuro della serie, l’attrice ha risposto di non sapere ancora nulla a riguardo. Tuttavia, ha aggiunto che presto il cast dello show avrà una propria reunion in occasione di una cena:

Non ci sono state né ci sono in corso discussioni su una seconda stagione di Ahsoka. Presto dovremmo avere una cena con tutto il cast, il che sarà davvero carino perché non vedo tutti da tanto. Sono stata molto gelosa dei miei colleghi che hanno partecipato alle convention sullo show visto che io non ho potuto prendervi parte.

Nessuna news su Ahsoka stagione 2, ma rivelazioni su cambi di scena nella stagione 1

L’attrice ha, poi, fatto alcune rivelazioni interessanti riguardo la prima stagione. Infatti, sembra che inizialmente Anakin Skywalker sarebbe dovuto apparire come Fantasma della Forza, per poter avere una nuova conversazione con la sua ex padawan Jedi, ma alla fine si è deciso di cambiare la scena per rendere il momento finale più incisivo. Il momento in cui Anakin emergeva dal Mondo dei Mondi era stato così carico di significato, per cui non avrebbe avuto molto senso aggiungere un’altra scena di dialogo con lui. Motivo per cui è stato deciso di trasformare la scena. La scelta è ricaduta sul fare in modo che Ahsoka lo vedesse come un ologramma. Una scena più semplice e lineare invece di aggiungere una nuova conversazione con i Fantasmi della Forza.

E voi vorreste Ahsoka stagione 2? Vi è piaciuto il cambio di scena finale? Scrivetecelo in un commento! Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle sere tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

