Honor Magic6 Pro: svelato in anteprima dal CEO in persona!

Scopriamo l’Honor Magic6 Pro, lo smartphone di fascia alta con display OLED, Snapdragon 8 Gen 3 e fotocamera da 160 MP

L’Honor Magic6 Pro è uno degli smartphone più attesi del prossimo futuro, ed ora (grazie al CEO George Zhao) abbiamo qualche informazione in più. Quest’ultimo infatti ha introdotto il nuovo dispositivo con un post su Weibo. Il device si presenta dunque come uno smartphone in grado di offrire caratteristiche di fascia alta. Vediamo quali sono le specifiche tecniche principali.



Honor Magic6 Pro: design e display

Il design dell’Honor Magic6 Pro è indubbiamente elegante e moderno. Il dispositivo presenta frontalmente un display OLED da 6,78” con un refresh rate di 120Hz. Questo significa che lo schermo è in grado di mostrare immagini fluide e dettagliate in qualsiasi condizione. Inoltre, il pannello ha un ritaglio a forma di pillola che ospita una doppia fotocamera frontale, utile anche allo sblocco col volto in 3D.

Prestazioni

Il dispositivo è alimentato dall’ultimo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, che garantisce prestazioni elevate e un’esperienza utente fluida, grazie ad un boost notevole rispetto alla scorsa generazione (soprattutto lato GPU). Inoltre, il dispositivo dovrebbe poi partire da almeno 12 GB di RAM, che permetterebbero di gestire più applicazioni contemporaneamente e senza rallentamenti.

Honor Magic6 Pro: fotocamera

La serie Magic di Honor ha sempre puntato molto sulla qualità fotografica. Il dispositivo dovrebbe infatti equipaggiare una fotocamera principale con sensore OmniVision OV50K, che offre una risoluzione elevata e una buona qualità delle immagini. Inoltre, il dispositivo potrebbe presentare un teleobiettivo periscopio sul Pro da 160MP, che permetterebbe di effettuare zoom ottici senza perdere dettagli. Un comparto fotografico ideale per scattare foto in diverse condizioni di luce.

Batteria e software

Honor Magic6 Pro integrerà molto probabilmente una batteria da 5.300mAh, con supporto alla ricarica rapida. Questo significa che il dispositivo può essere ricaricato in poco tempo e può durare tutto il giorno con una singola carica. Inoltre, avrà a bordo il nuovo sistema operativo Magic OS 8.0 basato su Android 14.

Conclusioni

L’Honor Magic6 Pro è uno smartphone che si presenta come una valida alternativa ai modelli più noti di fascia alta, nonostante l’azienda pecchi ancora molto lato aggiornamenti software. In ogni caso, lo smartphone offrirà un design accattivante, un display di qualità, prestazioni elevate, una fotocamera versatile e una buona autonomia. Sarà interessante scoprire il prezzo e la data di uscita di questo smartphone, che sicuramente farà parlare di sé nel prossimo futuro.

