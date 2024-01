Famoso per i suoi zombie-movie, il regista Yeon Sang-ho sta per tornare in una nuova veste, con Eredità sepolta, scopriamone il trailer

Anche se il nome Yeon Sang-ho potrebbe dirvi poco, magari per alcuni di voi il titolo Train to Busan potrebbe suonare familiare. Si tratta infatti di uno dei film coreani più celebri nel nostro Paese, a tema zombie e Yeon Sang-ho ne è il regista. Ora quest’ultimo sta per approdare su Netflix con una nuova serie, dal titolo Eredità sepolta (The Bequeathed nel resto del mondo). Scopriamone trama, cast, trailer e data d’uscita.

Trama e cast | Eredità sepolta: il trailer della nuova serie di Yeon Sang-ho

Al centro della trama di questa nuova serie c’è una donna ed un cimitero, da lei ereditato. La sinossi recita:

Yoon Seo-ha è una docente che spera di ottenere una promozione a professoressa ordinaria presso la facoltà dove lavora. Alla morte di uno zio sconosciuto scopre di essere l’unica erede del cimitero di famiglia ed è costretta a fare i conti con il ricordo di un padre sparito dalla sua vita diversi anni prima. Nel frattempo il fratellastro Kim Young-ho, che per Seo-ha è solo il figlio di un padre infedele che l’ha abbandonata, pretende una parte dell’eredità e crea scompiglio al funerale. Un’eredità che porta a galla un passato che lei avrebbe preferito dimenticare. Come se non bastasse, alcuni eventi sinistri la riempiono di inquietudine. Il detective Choi Sung-jun, impegnato a indagare su un omicidio, guidato dall’istinto e dallo strano comportamento degli abitanti del luogo capisce subito che il caso è più complicato del previsto, ma l’ispettore capo Park Sang-min non approva i suoi metodi e decide di sollevarlo dall’incarico. Anche l’indagine di Sang-min su Seo-ha, Young-ho e le altre persone legate al cimitero sembra raggiungere un vicolo cieco, fino a che un nuovo omicidio sconvolge la cittadina.

Il ruolo della protagonista è affidato a Kim Hyun-Joo, al suo fianco Park Hee-Soon, Ryoo Kyung-Soo e Park Byung-Eun. Se la trama vi ha incuriosito, vi lasciamo qui sotto anche il trailer, dove potrete avere un primo assaggio della serie.

Data d’uscita

Come avrete potuto intuire, la nuova serie ha poco in comune con i precedenti progetti del regista. Ciò non toglie che questa serie possa regalare allo spettatore molta tensione. Per scoprirlo non ci resta che attendere il giorno in cui questa serie vedrà finalmente la luce, stiamo parlando del 19 gennaio, giorno in cui Eredità sepolta arriverà su Netflix.

