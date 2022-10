I nuovi monitor LG UltraGearTM finalmente disponibili in Italia

La famiglia degli LG UltraGearTM si allarga con i nuovi monitor finalmente disponibili in Italia

LG Electronics (qui per maggiori informazioni sull’azienda) è leader e innovatore tecnologico a livello mondiale nel settore dell’elettronica di consumo. l’azienda è presente ormai in quasi tutti i Paesi del mondo per un totale di oltre 75.000 dipendenti ed un fatturato globale pari a 56 miliardi di dollari nel 2020. LG è costituita da quattro business unit: Home Appliance & Air Solutions, Home Entertainment, Vehicle Components e Business Solutions.

Inoltre, è produttore mondiale di prodotti consumer e commerciali che vanno dai TV ai grandi elettrodomestici. Proprio nelle ultime ore, infatti, è stato annunciato l’arrivo sul mercato italiano dei suoi nuovi monitor. Parliamo della gamma di monitor LG UltraGearTM, sinonimo di performance e immersività per gli appassionati di gaming, è disponibile con un’offerta rinnovata.

Dettagli sui nuovi monitor LG UltraGearTM in arrivo in Italia

LG Electronics (LG) annuncia l’arrivo sul mercato italiano dei nuovi modelli di monitor LG UltraGearTM. La gamma è caratterizzata da uno stile innovativo e da tecnologie display all’avanguardia. Questa, è stata pensata appositamente per soddisfare le esigenze dei gamer grazie all’ampio ventaglio di referenze di cui è composta.

A partire da Ottobre sono infatti disponibili su LG Online Shop e nei migliori negozi di elettronica di consumo gli attesissimi modelli top di gamma annunciati nelle scorse settimane. Sono i modelli 32GQ950, 32QG850 e 48GQ900. Il display Nano IPS, la frequenza di aggiornamento a 240Hz (260 Hz in overclock) e l’introduzione della tecnologia OLED caratterizzano rispettivamente ciascun modello. Oltre alla connettività HDMI 2.1 e tempi di risposta ridotti, che li rendono perfetti per un’esperienza di gioco coinvolgente e immersiva.

Le new entry nel mercato italiano

La famiglia UltraGearTM si allarga inoltre anche con l’introduzione di altre 5 nuove referenze che la rendono tra le più complete del mercato in termini di prezzo e caratteristiche, rispondendo a ogni esigenza. Tra i nuovi modelli spicca il nuovo modello UltraGearTM da 34’’ (34GP63A). Questo conferma il formato 21:9 con schermo curvo, la frequenza di aggiornamento a 160Hz e il tempo di risposta di 1 millisecondo. Oltre alle funzioni dedicate al gaming come la tecnologia AMD FreeSyncTM Premium e la Dynamic Action Sync, che minimizza il ritardo nelle immagini. Ed ancora il Black Stabilizer, che garantisce la massima visibilità anche nelle scene più scure). Inoltre, il nuovo 34GP63A offre un design con stand a V e logo UltraGear sul retro per uno stile unico.

Gli altri modelli in arrivo

Fanno il loro ingresso sul mercato italiano anche i modelli Full HD da 24” 24GN60T e 27” 27GQ50A ed il monitor Quad HD da 32” 32GN63T. Questi ultimi con tempo di risposta di 1ms, 165Hz di refresh rate e compatibilità AMD FreeSyncTM Premium e nVIDIA G-Sync, ma solo per il 32”.

Infine, completa l’offerta UltraGear il monitor Ultra HD 4K 27GP95R. Completo di tutte le caratteristiche che lo rendono un perfetto alleato per azioni di gioco veloci e fluide anche sulle console di nuova generazione. Consente infatti di giocare in 4K a 120Hz con HDMI 2.1 e Variable Refresh Rate (VRR).

Tutti i modelli LG UltraGearTM 2022 garantiscono elevate prestazioni, un design moderno e un’incredibile qualità d’immagine. Caratteristiche che permettono di vivere un’esperienza di gioco sempre davvero immersiva e coinvolgente.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi modelli della famiglia di monitor LG UltraGearTM in arrivo in Italia ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).