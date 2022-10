Sonic Frontiers: materiale video di gameplay per boss e terza isola

L’isola Chaos e uno dei boss di Sonic Frontiers fanno capolino nell’ultimo video rilasciato per l’ormai imminente debutto nell’open world

Ormai ci siamo quasi: Sonic Frontiers è dietro l’angolo, e con lo sviluppo prossimo al compimento è normale che il gioco appaia in video di gameplay come quello dedicato alla terza isola e a uno dei boss inediti. Nello specifico è la stampa di settore straniera a condividere con noi questa piccola anteprima, e nei sei minuti di materiale c’è veramente di che salivare. Chaos Island, il terzo atollo visitabile nel gioco, riconferma la promessa del nuovo titolo di casa SEGA: reinventarsi in un nuovo contesto di game design. Sarà una recensione a tempo debito a chiarire se la missione è compiuta, ma restiamo fiduciosi.

Riflessi che fanno riflettere: l’isola del boss nell’ultimo video di Sonic Frontiers

Il video di gameplay mette in mostra alcune delle sfide di platforming a cui Sonic Frontiers intende sottoporre i fan del porcospino. Si parla dunque di corse sui muri e di salti da spiccare al momento giusto. Non mancheranno però gli enigmi, come ad esempio rispedire certi proiettili al mittente o ottenere uno dei semi da raccogliere nell’arco dell’avventura. Naturalmente, però, il vero highlight è lo scontro con il boss, ovvero il colossale guardiano in fase di planata nel cielo. Non vogliamo dirvi altro, per il momento: preferiremmo piuttosto tenere le altre considerazioni per quando avrete visto quest’anteprima.

Non sarà il tipo di grinding che dà tanti grattacapi a fan e detrattori dei giochi di ruolo, ma in questo titolo dedicato alla scia blu ce n’è comunque parecchio. Battute a parte, scivolare sulle rotaie per accumulare il turbo ed evitare al contempo i proiettili si prospetta già da ora come l’equilibrio perfetto tra velocità e gestione della stessa che ha reso la mascotte di SEGA tanto amata. Insomma, c’è di che gioire nell’attesa dell’uscita del gioco. L’appuntamento con Sonic Frontiers e le sue sfide di platforming nel cyberspazio è fissato per l’8 novembre su PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4 e PS5. Il DLC gratuito arriverà poco dopo.

