Pokémon Unite Mondiali: come partecipare al torneo da 1 milione di dollari

The Pokémon Company ha reso noti i dettagli su come partecipare ai prossimi campionati mondiali di Pokémon Unite. Scopriamoli insieme in questo articolo

Il grande torneo dedicato al popolare titolo Pokémon mobile consisterà in una serie di eventi qualificazione aventi luogo a partire da febbraio 2022. Questi si concluderanno infine con l’evento World Championship nella città di Londra. Oltre alle informazioni su come partecipare ai mondiali di Pokémon Unite, la compagnia ha specificato anche che il montepremi totale dell’evento sarà di 1 milione di dollari. Al centro di tutto, Pokémon Unite, MOBA uscito nel 2021 per piattaforme mobile.

Ecco come partecipare ai prossimi mondiali di Pokémon Unite

Nell’affrontare i vari eventi, i giocatori potranno partecipare usando le versioni Nintendo Switch, iOS o Android del gioco. Il titolo mette a confronto due team da cinque giocatori con l’obiettivo di guadagnare punti completando obiettivi sparsi per la mappa. Il gioco, come detto è uscito lo scorso anno. Pokémon Company non ha perso l’occasione per aumentare il livello di finanziamenti nel settore Esport. Il torneo sarà aperto a tutti i giocatori provenienti dai diversi continenti: Asia, Europa, Giappone, Sud America, Nord America, Oceania e Korea del sud. I giocatori, per partecipare a questi mondiali di Pokémon Unite dovranno sapere come formare un team da 5, inoltre, dovranno registrarsi alla piattaforma Battlefly per partecipare alle qualificazioni regionali.

Sono ovviamente ammessi tutti i giocatori di maggior età. Dopo le qualificazioni regionali, l’iter prevede una finale mensile. Man mano che le sfide avranno luogo, inoltre, tutti i giocatori guadagneranno una certa quantità di Championship Points in base alla propria performance. Ovviamente il miglior team scalerà le classifiche e avrà modo di avanzare nei campionati regionali. I migliori team regionali potranno poi essere scelti per partecipare ai prossimi Pokemon World Championship. La prima qualifica aperta al torneo si terrà il 19 e il 20 febbraio. Per ulteriori dettagli consultate il sito ufficiale di Pokémon Unite.

