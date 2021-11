State cercando di completare il vostro Pokédex ma avete difficoltà a trovare tutti i Pokémon? Ecco per voi la guida su come catturare Ditto in Pokémon Diamante e Perla Remake

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono finalmente usciti e tutti i fan del brand si stanno prodigando per catturare tutti i Pokémon presenti nei due titoli. Tuttavia, completare il Pokédex non è un’impresa semplice. Per alcuni Pokémon infatti, è necessario recarsi in luoghi più o meno nascosti o seguire alcune procedure. In questo articolo andremo a scoprire come catturare Ditto in Pokémon Diamante e Perla Remake.

Ritorno nella regione di Sinnoh

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono disponibili per Nintendo Switch. Tutti i fan non vedono l’ora di tornare di nuovo nella regione di Sinnoh per sognare fantastiche avventure e catturare Pokémon. Anche se la maggior parte sono ottenibili con facilità, diversi Pokémon della quarta generazione richiedono un po’ di pazienza. Un Pokémon che è sempre stato essenziale per tutti gli allenatori, cacciatori ma anche per tutti quelli che volevano solo completare il Pokédex, è Ditto. Andiamo a vedere dunque come catturare il mutaforma Ditto nei nuovi Pokemon Diamante e Perla Remake.

Fase 1, completare il Pokédex di Sinnoh – Pokémon Diamante e Perla remake: come catturare Ditto

Prima di tutto, come avete potuto notare anche in altre nostre guide, è necessario aver completato tutto il Pokédex di Sinnoh. Fortunatamente non dovrete preoccuparvi troppo, in quanto è possibile farlo con una sola copia del gioco e in un singolo playthrough. Quello che dovete fare è osservare tutti i Pokémon, senza catturarli. Questo è possibile farlo durante il corso del gioco normale. Se state facendo fatica a vedere i Pokémon Leggendari appartenenti all’altra copia del gioco, vi basterà parlare alla nonna di Cynthia, lei ve li mostrerà. Dopo questo, tornate indietro dal Professor Rowan che aggiornerà il Pokédex per voi, permettendovi di catturare quasi un totale di quasi 500 Pokémon (Pokémon Leggendari inclusi).

Fase 2, catturare Ditto – Pokémon Diamante e Perla remake: come catturare Ditto

Ditto è una creatura unica nel suo genere. Può infatti ibridarsi con qualunque altro Pokémon. Questo lo rende perfetto se siete alla ricerca di uova per Pokémon Shiny, oppure se semplicemente desiderate un duplicato di un Pokémon ottenibile solo una volta, come Evee. Tuttavia, Ditto non può fondersi con i Pokémon Leggendari. Se lo fondete con Manaphy, avrete come risultato un Phione. Ecco di seguito alcuni luoghi dove potete trovare il simpatico blob rosa.

Route 218 e Grand Underground – Pokémon Diamante e Perla remake: come catturare Ditto

Dirigetevi a questo punto alla Route 218 e usate il PokéRadar in questo luogo. Riceverete quest’ultimo strumento insieme al Pokédex Nazionale. Utilizzando il PokéRadar vedrete alcune zone d’erba nelle vicinanze muoversi. Questo è il segnale che indica che qualcosa si sta nascondendo nel mezzo e aspetta solo di essere catturato. Avrete circa un 20% di probabilità di catturare Ditto in quest’area, perciò non dovrebbe essere difficile.

Utilizzare il PokéRadar aiuta nell’incatenamento delle catture, incrementando le probabilità di ottenere Pokémon Shiny. Invece, nel Grand Underground, territorio cavernoso situato sotto tutta l’intera regione di Sinnoh, è possibile trovare moltissimi Pokémon non osservabili nel mondo sovrastante. Ditto si può trovare nella caverna Stargleam, oppure in alternativa nel bioma Dazzling Cave dopo aver sconfitto l’Elite Four, ovvero i quattro allenatori più forti di ciascuna regione (differenti di gioco in gioco).

Gotta Catch ’Em All

Eccoci dunque al termine della nostra guida su come catturare Ditto nei nuovi Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Per riassumere, completate il Pokédex e recatevi nella Route 218 o in alternativa nei vasti territori del Grand Underground. Per scoprire come ottenere altri Pokémon, leggete le nostre altre guide. Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono disponibili ora per Nintendo Switch. Fateci sapere infine cosa ne pensate di questi nuovi Remake nei commenti.

