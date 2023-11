Like a Dragon: Infinite Wealth, nuovi screenshot del gioco

SEGA ci offre una nuova occhiata alle (dis)avventure di Ichiban in Like a Dragon: Infinite Wealth, grazie agli ultimi screenshot inediti

Una delle categorie più inusuali dei Game Awards, sebbene emblematica della cultura dell’hype dell’industria dell’intrattenimento (videoludica e non), è quella del gioco maggiormente atteso, alla cui corona contende Like a Dragon: Infinite Wealth per il quale la salivazione non farà che salire con gli ultimi screenshot pubblicati. Naturalmente abbiamo dovuto effettuare una scrematura, ma per l’ultimo GdR di Ryu Ga Gotoku Studio non è stato affatto semplice. Sia come sia, in queste immagini possiamo scorgere alcuni attimi della disavventura di Ichiban e Kazuma. I due “dragoni” ci aiuteranno ad accogliere degnamente quello che (e nella storia dei videogiochi non è la prima volta) è proprio l’anno del drago entrante.

Kazuma ed Ichiban, la strana coppia di Like a Dragon: Infinite Wealth negli screenshot di oggi

SEGA ci ha mandato la bellezza di cinquanta schermate, ma se è per questo in passato ci è capitato di sceglierne nove su quattromila. Digressioni redazionali a parte, nel gioco accompagneremo Ichiban Kasuga nella sua risalita dal fondo toccato in precedenza e l’ormai moralmente esausto Kazuma Kiryu. Il tutto, naturalmente, impreziosita da un meccanismo GdR dinamico e un mondo di gioco che copre un po’ tutto il Pacifico, dal Giappone alle Hawaii. L’uscita su PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox Series S, PC (Steam, Games for Windows) ed Xbox One è prevista il 26 gennaio 2024. I preordini delle varie edizioni includono lavori speciali ed altri elementi in-game per salire di livello più in fretta.

