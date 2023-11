Viaggiare in aereo è una cosa che capita a tutti nella vita, c’è chi lo fa per godersi una vacanza, chi invece deve partire per lavoro, ecco perché converrebbe sempre trovare il biglietto aereo più basso da acquistare per il vostro viaggio, ma come risparmiare sui voli aerei? Qui troverete trucchi e consigli da sfruttare per trovare l’offerta migliore

La prima cosa da precisare è che il prezzo del biglietto aereo dipende dal momento in cui lo si acquista. In base al mese, al giorno e all’orario, il budget può variare di parecchio, motivo per cui è molto utile sapere qual è il momento migliore per mettersi sui siti appositi e prenotare il proprio viaggio in aereo. Il motore di ricerca di jetcost.it infatti ha rivelato, sulla propria media del prezzo dei voli, in quali mesi e in quali giorni e a quale ora si può risparmiare sui voli aerei.

In che giorni acquistare il biglietto | Come risparmiare sui voli aerei: trucchi e consigli

Sempre secondo i dati di Jetcost, i prezzi più bassi sul biglietto aereo si possono trovare il martedì. Come potete immaginare, quindi, i biglietti vanno ad aumentare man mano che ci si avvicina al weekend, ecco perché la domenica è il giorno peggiore per acquistare il biglietto. Inoltre, non ci sono offerte né sconti nel fine settimana, ecco perché consigliamo di acquistare il biglietto tra lunedì e mercoledì.

L’ora migliore per l’acquisto | Come risparmiare sui voli aerei: trucchi e consigli

Tra i momenti migliori della giornata per prenotare un volo aereo pare essere la notte, in particolare i prezzi sono più bassi alle 2 di notte. Se invece avete intenzione di approfittare della pausa pranzo per acquistare il biglietto, le 13 è l’orario peggiore per farlo. Conviene, infatti, prenotare il volo la sera invece che la mattina, consigliamo di farlo tra le 20 e le 8.

Organizzatevi in anticipo | Come risparmiare sui voli aerei: trucchi e consigli

Secondo i dati di Jetcost, il prezzo aumenta con l’avvicinarsi alla partenza. Un altro consiglio che ci sentiamo di darvi, quindi, è quello di prenotare con almeno 15 giorni di anticipo, se poi prenotate due mesi prima allora potete avere il 10% di sconto. Sconsigliatissimo prenotare dai 5 a un giorno prima della partenza, ma potreste trovare dei voli low cost all’ultimo minuto, a meno che le offerte non siano finite.

I mesi migliori per partire | Come risparmiare sui voli aerei: trucchi e consigli

L’analisi dei dati del sito indica che gennaio e febbraio sono i mesi perfetti per risparmiare. Dopo le vacanze natalizie, infatti, i prezzi diminuiscono a causa della mancanza di clienti che partono per un viaggio. Anche settembre è altamente consigliato, chi preferisce farsi una vacanza nei mesi meno popolari vengono ricompensati con prezzi bassissimi. Sono più consigliati, quindi, i periodi di bassa stagione e post-vacanza.

Cambiate aeroporto | Come risparmiare sui voli aerei: trucchi e consigli

Un piccolo trucchetto che vogliamo insegnarvi è quello di cambiare aeroporto per la partenza o per il ritorno. Spesso i prezzi cambiano a seconda dell’aeroporto da cui si parte, ecco perché, se avete tempo a disposizione e avete la possibilità di farlo, provate a cambiare aeroporto invece di ripartire da quello dove siete atterrati dopo il viaggio di andata. Potete anche prenotare un viaggio con scalo, in questo caso è bene controllare l’orario, se avete il tempo necessario è un buon affare.

Confrontate le compagnie aeree | Come risparmiare sui voli aerei: trucchi e consigli

L’ultimo consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di confrontare continuamente le varie compagnie aeree, magari fate come nel caso del cambio aeroporto tra andata e ritorno, una compagnia per l’andata e una per il ritorno. Ma una cosa molto interessante da sapere è che i siti e app delle compagnie vi mandano notifiche sulle offerte quando queste diventano disponibili, qui trovate i migliori siti per i voli low cost. Insomma, alla fine della fiera, quanto più siete flessibili con l’orario e meglio è.

Viaggiare è sempre una grande esperienza che rimane impressa nella mente, che sia per godersi una vacanza o per recarsi alla sede legale della vostra azienda in un’altra città. Speriamo di esservi stati d’aiuto, continuate a seguirci su tuttotek.it per restare aggiornati sulle varie offerte e guide per risparmiare.