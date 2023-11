EA Sports FC 24: la colonna sonora si fa più ricca che mai!

La colonna sonora del simulatore calcistico di Electronic Arts amplia il jukebox: per EA Sports FC 24, la musica è… “in the game”

Non ce ne voglia il publisher se abbiamo ricontestualizzato il suo storico slogan, ma per la colonna sonora a cui ambisce EA Sports FC 24 si fa questo ed altro. Con l’arrivo dei Rolling Stones e di altri artisti, ne beneficiano le nostre orecchie e, grazie ai vanity kit presenti in-game, pure gli occhi. I brani aggiunti alla playlist del titolo sono in tutto otto, contribuendo così alla cultura musicale dei giocatori che potrebbero essere stati inizialmente attratti dal “solo” aspetto calcistico. Se volete un assaggio di cosa vi attende nel gioco, vi lasciamo tranquillamente consultare il tweet apposito qui sotto.

Roll into the week repping the sounds of The World’s Game. 3 new artist kits from @RollingStones, @obongjayar, and @MichaelBrun are now in Ultimate Team, along with 8 new songs in #FC24 from the likes of @ElPesoPluma, @fredagainagain1, and more. Listen now on @Spotify. pic.twitter.com/YlrFn9wmIP — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) November 20, 2023

Tra il pallone e la discoball: la colonna sonora di EA Sports FC 24

Ormai non è un mistero che il brand sia noto anche per la ricca playlist di cui possono beneficiare gli appassionati. Negli esempi che abbiamo elencato qui sotto potete trovare anche artisti meno mainstream, come il gruppo Animal Collective che ha contribuito al commovente finale di Una cosa troppo divertente che Bart non farà mai più. Ecco i nostri highlights:

Fred again… & Obongjayar , adore u

, adore u Peso Pluma, Grupo Frontera , TULUM

, TULUM Rael, Gloria Groove & Tropkillaz , Vem com tudo

, Vem com tudo TROYBOI ft. ARMANI WHITE , SHUT IT DOWN

, SHUT IT DOWN Insincere , smile

, smile KABEAUSHÉ , THESE DISHES AIN’T GONNA DO THEMSELVES

, THESE DISHES AIN’T GONNA DO THEMSELVES Animal Collective , Soul Capturer

, Soul Capturer Underworld, denver luna (acapella)

I giocatori potranno accedere a tre artist kit, per poi usarli in Ultimate Team. Michael Brun, uno degli artisti coinvolti nella collaborazione, ha definito “un sogno che si avvera” fondere i suoi due più grandi amori: il calcio e la moda.

I giocatori potranno accedere a tre artist kit, per poi usarli in Ultimate Team. Michael Brun, uno degli artisti coinvolti nella collaborazione, ha definito "un sogno che si avvera" fondere i suoi due più grandi amori: il calcio e la moda.