The Division: Heartland riceve un rating in Taiwan, data di uscita vicina?

Il sistema di classificazione del Taiwan ha emesso un verdetto per The Division: Heartland e il rating potrebbe portare a una data di uscita

Di certo l’uscita di The Division: Heartland è ancora lontana, ma in data 14 novembre il gioco ha ricevuto un rating dall’ente del Taiwan incaricato delle classificazioni per età. In questo sparatutto in terza persona con elementi di sopravvivenza e, soprattutto, PvEvP, ci troveremo a Silver Creek. Il teatro delle nostre avventure, una città rurale nel Midwest americano, si trova in rovina a causa della pandemia legata al denaro. “Cosa accade a Silver Creek? Svelate il mistero prima che un nuovo veleno si diffonda ovunque”: così recita la descrizione del gioco che, se la classificazione taiwanese è attendibile, si… diffonderà in tutto il materiale di marketing rilasciato da Ubisoft prima del day one.

I misteri di Silver Creek, della data di uscita e del rating di The Division: Heartland in Taiwan

“Seguite la storia in espansione”, prosegue la descrizione, “per scoprire perché la città un tempo pacifica è divenuta l’epicentro di un conflitto violento tra i pericolosi disertori del gruppo Division e una banda aggressiva di apolidi sopravvissuti. Ma le fazioni gestite dalla IA e gli altri giocatori non sono i soli pericoli…” così come quelli sulla data di uscita non sono i soli dubbi. Da un lato, stando al sito del gioco l’early access non dovrebbe essere lontano, e dall’altro Ubisoft ha parlato di “inizio sviluppo” per The Division 3 a settembre. Il publisher ha svelato che Julian Gerighty, direttore creativo per Star Wars Outlaws, è stato messo a capo della serie Division. Gerighty sta già lavorando con Massive Entertainment in veste di supervisore.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa vi aspettate da questo capitolo?