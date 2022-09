The Last of Us Parte I: come uccidere i Bloater

In questa nuova guida di The Last of Us Parte I vi spiegheremo come fare ad uccidere i Bloater, la tipologia di infetto più pericolosa del gioco

Ormai manca davvero poco all’uscita di The Last of Us Parte I, il remake di una delle più grandi opere targate Naughty Dog. Tante persone giocheranno questo rifacimento per rivivere le emozioni provate per la prima volta nel 2013, ma non tutti hanno avuto la fortuna di provare l’originale su PS3 o PS4. I nuovi giocatori dovranno affrontare un gran numero di sfide seguendo la storia di Joel e una delle più grandi sarà certamente il Bloater. Per aiutare i neofiti a sconfiggere questo letale infetto abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi spiegheremo come uccidere un Bloater in modo semplice e sicuro.

Una montagna di muscoli

Prima di iniziare a parlare di come uccidere effettivamente i Bloater vogliamo parlarvi un po’ di questo particolare mostro di The Last of Us. Nel corso della campagna avrete sicuramente incontrato un gran numero di infetti e di conseguenza ormai sarete più che abituati ad affrontarli, ma con i Bloater dovrete cambiare completamente strategia.

A differenza dei Runner e dei Clicker, l’infezione fungina di questi mostri è molto più avanzata e conferisce loro una serie di abilità terrificanti. Essendo completamente ricoperti da uno spesso strato di funghi, i Bloater sono estremamente resistenti e di conseguenza per eliminarli dovrete consumare un gran numero di munizioni. Inoltre la loro armatura li rende quasi completamente immuni agli attacchi ravvicinati, inclusi quelli effettuati con armi contundenti e da taglio.

Purtroppo però le abilità dei Bloater non sono solamente difensive. Questo terribile mostro vanta anche una forza sovrumana e sarà in grado di eliminarvi con un singolo colpo anche con la salute al massimo. Se questo non fosse già abbastanza poi queste creature sono anche gli unici infetti in grado di utilizzare attacchi a distanza. I Bloater infatti possono lanciare dei funghi esplosivi che spargeranno nell’aria tantissime spore in grado di infliggere danni ingenti in un’area abbastanza ampia. Insomma, questi infetti sono davvero delle macchine da guerra e di conseguenza quando dovrete affrontarli è importante prestare la massima attenzione.

Schivare e contrattaccare – The Last of Us Parte I: come uccidere i Bloater

Durante il combattimento con un Bloater è fondamentale non avvicinarsi troppo per evitare di essere afferrati, ma allo stesso tempo non dovrete restare fermi troppo a lungo dietro ad una copertura. Come vi abbiamo già anticipato nel precedente paragrafo, questi mostri sono in grado di attaccare anche dalla distanza e le spore delle loro granate sono in grado di superare molte coperture. Per evitare di subire troppi danni è quindi fondamentale essere sempre in movimento e non restare mai fermi troppo a lungo.

Ora che vi abbiamo spiegato come difendervi è giunto il momento di parlarvi di come attaccare. Essendo molto resistente, il Bloater non subirà molti danni dai colpi di pistola e di conseguenza vi suggeriamo di non sprecarli contro di lui. Al contrario invece questa tipologia di infetto è debole agli attacchi del fucile da caccia, del fucile a pompa e ai colpi perforanti delle armi potenziate. In più il Bloater è estremamente vulnerabile alle fiamme e se lo colpirete direttamente con una molotov potrete anche stordirlo per qualche secondo. Utilizzando il fuoco e le armi giuste potrete abbattere questo mostro facilmente e senza consumare troppe risorse ma, se andate davvero di fretta, potete anche lanciargli contro una paio di bombe esplosive per ridurre drasticamente i suoi punti vita.

Niente sprechi inutili – The Last of Us Parte I: come uccidere i Bloater

La prima volta che incontrerete un Bloater sarete obbligati ad affrontarlo direttamente, ma non sarà sempre così. Andando avanti nel gioco queste creature saranno sempre più comuni e a volte avrete la possibilità di superarle senza combattere. In queste situazioni spesso è conveniente usare la furtività per aggirare il Bloater, in modo da superarlo senza sprecare cure e munizioni. L’unica cosa a cui dovete stare attenti in questi casi sono gli altri infetti dato che, se saranno presenti, potrebbero rendere davvero complicate le vostre manovre stealth.

Nessuna paura

Questo è tutto per quanto riguarda la nostra guida su come uccidere i Bloater in The Last of Us Parte 1. Adesso di sicuro non avrete alcun problema ad affrontare questa creatura e potrete proseguire la vostra avventura nel gioco senza intoppi.

The Last of Us Parte I sarà disponibile per PS5 dal 2 settembre e successivamente arriverà anche su PC.