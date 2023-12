Call of Duty: trailer di lancio per il debutto della Season 1 di Modern Warfare 3 e Warzone

Il lancio non è solo quello delle testate missilistiche: nel mondo di Call of Duty debutta la season 1 di Modern Warfare 3 e Warzone con un nuovo trailer

Ci siamo: dopo tante attese, la season 1 di Warzone è arrivata al giorno del lancio insieme ad un apposito trailer per Modern Warfare 3, ultimogenito di Call of Duty. Per l’occasione, infatti, Sledgehammer Games e Raven Software hanno unito le forze e i risultati si vedono nell’ultima patch rilasciata per il mondo militaristico targato Activision. Tra il multiplayer, il battle royale e la modalità Zombi, le novità non mancano. Questo include tre nuovissime mappe per gli scontri a squadre da sei, il ritorno delle sparatorie di Gunfight, le partite “tutto o niente” di All or Nothing, la pandemica Infected, il quartier generale di Headquarters, più storia per Zombi e molto, molto altro.

Cosa aspettarsi dalla season 1 di Modern Warfare 3 e Warzone: il nuovo trailer di lancio

La nuova mappa di Warzone, Urzikstan, è l’indubbia protagonista. Con 11 punti di interesse, la zona è più piccola del 20% rispetto ad Al Mazrah, uscita lo scorso anno insieme a Modern Warfare 2. Mentre il battle royale free-to-play ha supportato oltre 150 modalità dal suo debutto nel marzo di tre anni fa, Raven ha confermato una cernita al conteggio dei giocatori di un terzo. Tutto al fine di garantire, testualmente, “un’esperienza ottimale e divertente per tutti i nostri giocatori”. I parametri a cui allude Raven “includono il tempo per agire, la grandezza di Urzikstan, le tempistiche del restringimento della zona di gioco, la durata di una partita (20 minuti), contratti” ed altre meccaniche. Non mancheranno, oltre al bilanciamento, anche i classici Pass Battaglia di rito e molto altro nella nuova season 1 di Call of Duty: Modern Warfare 3 e Warzone.

Ora sta a voi dirci la vostra: siete pronti a tuffarvi nel secondo live service a fare notizia oggi?