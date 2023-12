EA Sports FC 24: i migliori giovani per la modalità carriera

Non è un caso se i giovani su EA Sports FC 24 partono “di gran carriera”: ecco i migliori per l’omonima modalità del simulatore calcistico

Premettendo che le giovani speranze variano in base alla Champions League, abbiamo radunato qui i migliori bomber per aiutare i giocatori (quelli dietro al controller, si intende) di EA Sports FC 24 a progredire nella modalità carriera. Sì, i tempi cambiano, e quello calcistico è un mondo in cui si fa (relativamente, eh) poca gavetta per poi andare in pensione prima ancora di avere i primi acciacchi. Questo però comporta che nessuno stia in cima al mondo per sempre, ed è quando si attaccano le scarpette al chiodo che subentrano le nuove leve. Nemmeno giocatori straordinari come Kylian Mbappe, Erling Haaland e Vinicius Junior contano più come “under 21”, quindi vi aiutiamo a scoprire i volti nuovi.

Preambolo generale | I migliori giovani per la modalità carriera di EA Sports FC 24

Pur essendo il vaso sanguigno principale del calcio, i giovani non sono per forza i calciatori migliori di default per progredire nella modalità carriera di EA Sports FC 24. Potete benissimo costruire una squadra di età miste, poiché – ehi – nel calcio vero e proprio l’andazzo è quello. Ma dovrete pur fare da talent scout per costruire una squadra imbattibile, giusto? Potreste essere sorpresi dai wonderkid (così si chiamano in inglese le giovani promesse) che abbiamo selezionato. Non è da escludere che il metagame subisca alterazioni in futuro, nel caso, quindi tornate in cima all’articolo e controllate la data di pubblicazione. Aggiornamenti di gioco e roster sfuggono al nostro controllo, quindi vi invitiamo preventivamente a prenderne atto.

Come il meme della nonnetta al computer | I migliori giovani per la modalità carriera di EA Sports FC 24

Fatte le doverose (e barbose, vi capiamo) precisazioni di rito, vi lasciamo al benedetto elenco puntato che tanto stavate aspettando. O meglio, lo faremmo, ma preferiamo prima lasciarvene un altro: il glossario degli acronimi. Per quanto l’ironia sull’America incompetente in fatto di calcio in favore del football americano abbondi, in realtà il lessico inglese ha preso piede (gioco di parole non voluto) tanto quanto lo ha fatto il fùtbol nel Regno Unito. Ecco quindi le parole da tenere a mente mentre leggete il prossimo elenco.

OVR : overall, il valore complessivo del giocatore che ne riassume le varie statistiche.

: overall, il valore complessivo del giocatore che ne riassume le varie statistiche. POT : potenziale, il… beh, potenziale.

: potenziale, il… beh, potenziale. GK : goalkeeper, il portiere (POR da noi).

: goalkeeper, il portiere (POR da noi). CB : center-back, il difensore centrale (DC da noi).

: center-back, il difensore centrale (DC da noi). LB/RB : rispettivamente left-back e right-back, ovvero terzino sinistro e terzino destro (TS/TD da noi).

: rispettivamente left-back e right-back, ovvero terzino sinistro e terzino destro (TS/TD da noi). CDM : il mediano (CDC da noi).

: il mediano (CDC da noi). CM : il centrocampista (CC da noi).

: il centrocampista (CC da noi). CAM : il centrocampista, ma quello offensivo (COC da noi.)

: il centrocampista, ma quello offensivo (COC da noi.) RM/LM : rispettivamente, esterno destro ed esterno sinistro (ED/ES da noi).

: rispettivamente, esterno destro ed esterno sinistro (ED/ES da noi). RW/LW : rispettivamente, ala destra ed ala sinistra (AD/AS da noi).

: rispettivamente, ala destra ed ala sinistra (AD/AS da noi). ST : la seconda punta (AT da noi).

: la seconda punta (AT da noi). CF: il caro vecchio centravanti (ATT da noi).

La lista della spesa | I migliori giovani per la modalità carriera di EA Sports FC 24

Abbiamo ampiamente finito di darvi noie: l’elenco per cui avete aperto l’articolo è qui sotto. Di nuovo: potrebbe invecchiare, e pure male, ma non dipende da noi. Il primo numero che vedrete è l’età, nel caso. No, non sappiamo se qualcuno ha spento qualche candelina nel frattempo.

Jamal Musiala – 20 – Bayern Monaco – CAM/CM – 86 OVR/93 POT

– 20 – Bayern Monaco – CAM/CM – 86 OVR/93 POT Pedri – 20 – Barcellona – CM – 86 OVR/92 POT

– 20 – Barcellona – CM – 86 OVR/92 POT Jude Bellingham – 20 – Real Madrid – CM/CAM – 87 OVR/91 POT

– 20 – Real Madrid – CM/CAM – 87 OVR/91 POT Bukayo Saka – 21 – Arsenal – RW – 86 OVR/90 POT

– 21 – Arsenal – RW – 86 OVR/90 POT Florian Wirtz – 20 – Leverkusen – CAM/CM – 85 OVR/91 POT

– 20 – Leverkusen – CAM/CM – 85 OVR/91 POT Gavi – 18 – Barcellona – CM – 83 OVR/90 POT

– 18 – Barcellona – CM – 83 OVR/90 POT Eduardo Camavinga – 20 – Real Madrid – CDM/CM – 82 OVR/89 POT

– 20 – Real Madrid – CDM/CM – 82 OVR/89 POT Josko Gvardiol – 21 – Manchester City – CB/LB – 82 OVR/88 POT

– 21 – Manchester City – CB/LB – 82 OVR/88 POT Nuno Mendes – 21 – Paris Saint-Germain – LB – 82 OVR/87 POT

– 21 – Paris Saint-Germain – LB – 82 OVR/87 POT Balde – 19 – Barcellona – LB – 81 OVR/89 POT

– 19 – Barcellona – LB – 81 OVR/89 POT Arnau Martinez – 20 – Girona Futbol Club – RB – 80 OVR/86 POT

– 20 – Girona Futbol Club – RB – 80 OVR/86 POT Karim Adeyemi – 21 – Dortmund – ST/LW – 80 OVR/87 POT

– 21 – Dortmund – ST/LW – 80 OVR/87 POT Moises Caicedo – 21 – Chelsea – CDM/CM – 80 OVR/85 POT

– 21 – Chelsea – CDM/CM – 80 OVR/85 POT Xavi Simons – 20 – RasenBallsport Lipsia (Paris Saint-Germain) – CAM – 80 OVR/89 POT

– 20 – RasenBallsport Lipsia (Paris Saint-Germain) – CAM – 80 OVR/89 POT Yeremy Pino – 20 – Villarreal Club de Fùtbol – LW/RW/ST – 79 OVR/87 POT

– 20 – Villarreal Club de Fùtbol – LW/RW/ST – 79 OVR/87 POT Ryan Gravenberch – 21 – Liverpool – CM/CDM/CAM – 79 OVR/87 POT

– 21 – Liverpool – CM/CDM/CAM – 79 OVR/87 POT Florian Balogun – 21 – Monaco – ST – 79 OVR/86 POT

– 21 – Monaco – ST – 79 OVR/86 POT Goncalo Inacio – 21 – Sporting Clube de Portugal – CB – 79 OVR/86 POT

– 21 – Sporting Clube de Portugal – CB – 79 OVR/86 POT Piero Hincapie – 21 – Leverkusen – CB/LB – 79 OVR/86 POT

– 21 – Leverkusen – CB/LB – 79 OVR/86 POT Nico Williams – 20 – Athletic Bilbao – RW/LW – 80 OVR/86 POT

– 20 – Athletic Bilbao – RW/LW – 80 OVR/86 POT Warren Zaire-Emery – 17 – Paris Saint-Germain – CM/CDM – 78 OVR/90 POT

– 17 – Paris Saint-Germain – CM/CDM – 78 OVR/90 POT Gabri Veiga – 21 – Al-Ahli Sports Club – CM/CAM – 78 OVR/89 POT

– 21 – Al-Ahli Sports Club – CM/CAM – 78 OVR/89 POT Elye Wahi – 20 – Racing Club de Lens – ST – 78 OVR/86 POT

– 20 – Racing Club de Lens – ST – 78 OVR/86 POT Antonio Silva – 19 – Sport Lisboa e Benfica – CB – 78 OVR/88 POT

– 19 – Sport Lisboa e Benfica – CB – 78 OVR/88 POT Michael Olise – 21 – Crystal Palace Football Club – RW – 78 OVR/84 POT

– 21 – Crystal Palace Football Club – RW – 78 OVR/84 POT Lucas Chevalier – 21 – Lille Olympique Sporting Club – GK – 78 OVR/84 POT

Porta portese | I migliori giovani per la modalità carriera di EA Sports FC 24

Se volete ci fermiamo con la lista qui sopra, ma in realtà i giocatori da segnalare non si fermano qui. Come portiere, ad esempio, c’è Guillaume Restes (72 OVR/87 POT), designato per quel ruolo in qualsiasi modalità carriera ma comunque molto talentuoso con un valore di riflessi pari a 74. Dennis Seimen (61 OVR/84 POT) e Maarten Vandevoordt (75 OVR/85 POT) sono altre ottime opzioni in porta. A difendere il forte potete similarmente piazzare anche Bart Verbruggen (75 OVR/85 POT), Gavin Bazunu (71 OVR/83 POT) che ha parato un rigore da Cristiano Ronaldo (!!!) e James Trafford (71 OVR/84 POT).

“Compatti! Dobbiamo sta’ compatti!” | I migliori giovani per la modalità carriera di EA Sports FC 24

Forse è meglio non dimenticare che ci sono anche altri difensori, voi che ne dite? Vi segnaliamo in tal senso Levi Colwill (76 OVR/85 POT), Quilindschy Hartman (75 OVR/84 POT), Antonio Silva (78 OVR/88 POT), Bright Arrey-Mbi (66 OVR/79 POT), Leonidas Stergiou (70 OVR/82 POT), Willian Pacho (74 OVR/84 POT). Non vi bastano? Avete ragione, in difesa sempre meglio andare sul sicuro. Allora vi proponiamo Nnamdi Collins (63 OVR/82 POT), Balde (81 OVR/89 POT), Arnau Martinez (80 OVR/86 POT), Destiny Udogie (77 OVR/86 POT), Ian Maatsen (74 OVR/83 POT) e Joe Scally (74 OVR/80 POT).

Centro e controcampo | I migliori giovani per la modalità carriera di EA Sports FC 24

Cosa sarebbe il calcio senza i centrocampisti? Sarebbe… a occhio e croce, forse, Mario Strikers: Battle League Football, ma nel mondo reale occorre anche questo ruolo. Ed è per questo che vorremmo consigliarvi Pablo Barrios (76 OVR/86 POT), Morten Frendrup (72 OVR/81 POT), Florian Wirtz (85 OVR/91 POT), Archie Gray (67 OVR/85 POT), Arthur Vermeeren (74 OVR/87 POT). Se poi volete un pizzico di italianità abbiamo Samuele Ricci (76 OVR/86 POT), Fabio Moretti (75 OVR/88 POT) e Nicolò Fagioli (77 OVR/87 POT). Ripartiamo poi con Warren Zaire-Emery (77 OVR/88 POT), Martin Baturina (74 OVR/86 POT), Jobe Bellingham (63 OVR/82 POT) e Arda Guler (77 OVR/88 POT).

All’attacco!

Chiudiamo il cerchio sui migliori giovani per la modalità carriera con gli attaccanti di punta per EA Sports FC 24. Saremo rapidi. Abbiamo Roony Bardghji (70 OVR/85 POT), Carlos Forbs (72 OVR/86 POT), Maximilian Beier (72 OVR/82 POT), Gianluca Prestianni (69 OVR/85 POT), Elye Wahi (78 OVR/86 POT) Karim Adeyemi (80 OVR/87 POT), Brian Brobbey (76 OVR/83 POT), Cade Cowell (68 OVR/82 POT), Mathys Tel (72 OVR/88 POT), Youssoufa Moukoko (77 OVR/87 POT), Julian Hettwer (65 OVR/75 POT), Ricky-Jade Jones (63 OVR/75 POT), Benjamin Sesko (75 OVR/85 POT), Mohamed-Ali Cho (72 OVR/83 POT), Jamie Bynoe-Gittens (72 OVR/86 POT), Ernest Poku (66 OVR/82 POT) e, infine, Nestory Irankunda (62 OVR/83 POT). Che sudata! Non osiamo pensare a come sia per i calciatori stessi…

Ora sta a voi dirci la vostra: come avete creato voi la vostra squadra? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.