Call of Duty Warzone: rivelata la mappa Urzikstan

“L’Europa dell’est incontra il medio oriente”: Urzikstan è l’ultima mappa ad unirsi al metagame di Call of Duty Warzone, ecco i dettagli

I ragazzi di Activision e Raven Software hanno rivelato la nuova mappa ad entrare nella famiglia di Call of Duty Warzone, un fritto misto orientale chiamato Urzikstan. Descritta come “una grande mappa tutta nuova in cui il medio oriente incontra l’Europa dell’est, progettata con undici punti di interesse memorabili insieme ad altre aree più piccole”. Tralasciando un “ouch” di rigore per la scelta in fatto di ambientazione, la mappa confina con la repubblica di Adal, dove si trova l’altra zona di guerra mediorientale di Warzone, Al Mazrah. Il blog ufficiale del gioco sviscera più nel dettaglio in che consistono gli undici punti di interesse, ma l’aggiornamento non si limita a questo.

Raduna la squadra e scoprite insieme Urzikstan, campo di battaglia urbano e nuova mappa di Call of Duty #Warzone, in arrivo a dicembre con la Stagione 1 di #MW3 ️️⛰️ #CODNext pic.twitter.com/hSetFV9pMx — Call of Duty Italia (@CallofDutyIT) October 5, 2023

Non solo la mappa Urzikstan: ecco le altre novità per Call of Duty Warzone

Per iniziare, i giocatori di Call of Duty Warzone potranno cancellare una scivolata con un balzo o abbassandosi. Gli operatori sono avvantaggiati in questa mossa, ma i salti sono migliorati per tutti, con meno rallentamenti in seguito all’atterraggio. L’utilizzo della Tac-Stance per muoversi di lato più rapidamente ci porterà a scegliere se dare priorità alla velocità o alla mira. I cambiamenti quality-of-life includeranno l’utilizzo automatico delle maschere antigas equipaggiate nel Loadout, meno problemi a trovare i Contratti e agevolazioni con le pistole durante il nuoto e le arrampicate. Ci attende un periodo di fuoco e di piombo per Call of Duty, vista l’imminente beta di Modern Warfare 3.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate delle novità in arrivo? Ci attende un periodo di fuoco e di piombo per Call of Duty, vista l'imminente beta di Modern Warfare 3.