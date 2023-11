Rockstar Games: ex sviluppatore di Grand Theft Auto obbligato a cancellare post

I progetti non-Grand Theft Auto come lo sfortunato Agent sono riemersi in alcuni post, cancellati in seguito ad un diktat di Rockstar Games

Un ex dipendente di Rockstar Games ha dichiarato di aver dovuto rimuovere dei post contenenti informazioni finora non rilasciate sui progetti scorrelati da Grand Theft Auto in seguito ad un ordine diretto del team di sviluppo. Trattasi del fu direttore tecnico Obbe Vermeij, che ha passato quattordici anni con la divisione North prima di lasciarla nel 2009. Il titolo al centro dei contenuti rilasciati era Agent, il titolo spionistico con il nome in codice interno Jimmy (“in cui Jimmy era la versione scozzese di James Bond”), ma Vermeij si è sfogato sul suo blog in seguito al diktat impartitogli. “Oggi ho ricevuto un’email da Rockstar North, a quanto pare alcuni veterani sono innervositi dal mio blog.”

I post proibiti sui progetti cancellati di Rockstar Games: Grand Theft Auto e “l’alone di mistero”

“Credevo genuinamente che nessuno se la prendesse se io avessi parlato di giochi vecchi di vent’anni”, prosegue Vermeij, “ma mi sbagliavo. È per aver rovinato l’alone di mistero di Rockstar o qualcosa del genere.” Parafrasando parte del linguaggio, riportiamo che “questo blog non importa abbastanza da dare sui nervi ai miei ex colleghi di Edimburgo, quindi preferisco fare dietrofront. Forse lascerò qualche aneddoto che riguarda solo me.” Riguardo a Grand Theft Auto, “mi piacerebbe vedere più apertura da Rockstar sullo sviluppo della trilogia, ma a quanto pare non avverrà mai. Forse ci riproverò tra dieci o vent’anni.” L’esclusiva PS3 che mai vide la luce, Agent, era ambientata negli anni settanta “tra una città francese mediteranea, El Cairo e un resort sciistico svizzero”, ma “distrazioni” come questa e l’apocalisse zombi su un’isola scozzese remota erano “deprimenti”, passando al lavoro su GTA San Andreas.

Ora sta a voi dirci la vostra: che conclusioni traete da questo retroscena su Rockstar? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.