Battlefield 2042: in arrivo su Xbox Game Pass ed EA Play

Forse il titolo Battlefield 2042 non ha mai convinto i fan della serie come avrebbe voluto, ma continua comunque a generare interesse come vedremo

Nonostante sia uscito solo l’anno scorso, di Battlefield 2042 se ne sta parlando sempre di meno o almeno questo è quello che si credeva fino ad ora con l’annuncio da parte di EA e DICE. Ma cerchiamo di andare avanti con un po’ di calma.

Battlefield 2042: il ritorno a breve?

Come tutti noi sappiamo bene, grazie ai vari servizi offerti dalle console è possibile accaparrarsi i vari giochi usciti nel corso degli anni e può essere una buona occasione per rivalutarli e farci una partita se non lo si ha mai fatto. Bene, per il tanto bistrattato Battlefield 2042, di cui abbiamo già parlato qui, potrebbe trattarsi della stessa cosa!

EA e DICE (ovvero la svedese Digital Illusions Creative Entertainment che ha creato il primo capitolo ben venti anni fa) hanno dunque annunciato che il loro “controverso” titolo arriverà su EA Play e su Xbox Games Pass Ultimate. Al momento non è ancora stata annunciata una data specifica, ma dovrebbe essere poco dopo il lancio della Stagione 3 prevista per il mese di dicembre.

In tutto ciò non bisogna dimenticare che la neonata Ridgeline Games è già al lavoro per la campagna in single player ed il Ripple Effect Studio è al lavoro per dare ai giocatori “un’esperienza completamente nuova”. Aggiungiamo poi che la patch 3.2 per le classi è prevista per l’inizio del 2023.

