Bullitt: Bradley Cooper protagonista del film di Steven Spielberg

Sarà Bradley Cooper a vestire i panni che erano stati di Steve McQueen nel film incentrato sul poliziotto Frank Bullitt

Tornerà al cinema il celebre poliziotto Frank Bullitt, che nel celebre thriller del 1968 aveva il volto di Steve McQueen e cercava per le strade di San Francisco il boss della mafia che aveva ucciso il suo testimone. Il ruolo di Bullitt è sicuramente uno dei più memorabili che vedono protagonisti Steve McQueen e ora la sua eredità, secondo diverse fonti che provengono da oltreoceano, sarà raccolta da Bradley Cooper, che pare essere il protagonista del nuovo film sulla figura di Frank Bullitt che sarà diretto da Steven Spielberg.

Bullitt: i dettagli sul film

Non sono moltissime ancora le notizie intorno al nuovo progetto, che sarebbe ancora in fase di sviluppo. Steven Spielberg alla regia e Bradley Cooper nei panni del protagonista sembrano essere davvero una garanzia per la riuscita del progetto, che si avvale della sceneggiatura di Josh Singer e della produzione del figlio e della nipote di Steve McQueen. L’idea di un nuovo film su Frank Bullitt risale ai primi tempi della pandemia, quando Spielberg e Cooper hanno cominciato a parlarne, per buttare poi giù idee e arrivare a un accordo per la realizzazione del progetto.

Il binomio tra Steven Spielberg e Frank Bullitt è un inedito nel cinema. I due non hanno mai lavorato insieme, anche se non sono mancati i tanti attestati di stima. Hanno rischiato di incrociare le loro strade nel 2015, perché originariamente Spielberg doveva dirigere American Sniper, film con protagonista proprio Cooper, ma poi il testimone è passato a Clint Eastwood. Ora, dopo diversi flirt, Steven Spielberg e Bradley Cooper finalmente possono collaborare, per la realizzazione di un film che, nonostante sia nelle sue fasi iniziali, sta già generando tantissima attesa. In attesa di ulteriori notizie su Bullitt, continuate a rimanere aggiornati sul nostro sito.

