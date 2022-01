Twisted Metal: secondo un rumor il reboot ha cambiato sviluppatori

“Georgie, quaggiù tutti i rumor galleggiano”: il reboot di Twisted Metal potrebbe mettere Sweet Tooth nelle mani di altri sviluppatori

Uno dei primi franchise di Sony, Twisted Metal, è stato messo in congelatore per diverso tempo ormai, ma a quanto pare il carretto dei gelati di Sweet Tooth potrebbe trovarsi in carreggiata per un reboot, almeno se il rumor è attendibile. Sappiamo che c’è una serie televisiva in arrivo, mentre le ultime indiscrezioni sul fronte videoludico parlano di un gioco vero e proprio. Sebbene però i leak precedenti abbiano alluso a Lucid Games (menti dietro Destruction AllStars) come sviluppatori, a quanto sembra ci sono dei cambiamenti all’orizzonte. Come sempre, prendete tutto con le pinze.

Il rumor sul reboot di Twisted Metal, tra il serio e le facezie del clown

La stampa di settore estera, VideoGamesChronicle nello specifico, si unisce alla scena speculativa: stando al nuovo rumor, ora il reboot di Twisted Metal ha cambiato team di sviluppo. Non più nelle mani di Lucid Games, il progetto è ora nelle prime fasi di produzione presso uno degli studi europei di PlayStation. Non sono state fornite ragioni più concrete in merito, ma è possibile associare la causa del cambiamento all’accoglienza della critica per Destruction AllStars. Il tweet di VGC è laconico nella sua sinossi della notizia, ma asserisce che ci sia stato un contatto dagli insider.

Sources: Sony has switched developer for its Twisted Metal reboot, VGC has been told.https://t.co/9LqwHsk0Mi pic.twitter.com/dGhDqp6S3f — VGC (@VGC_News) January 10, 2022

Non abbiamo un nome per lo studio interessato, ma trattandosi (almeno, lo ricordiamo, secondo l’indiscrezione) di un team di sviluppo europeo dovrebbe essere facile restringere il campo. Uno dei papabili candidati potrebbe essere XDev di Liverpool, che ha a sua volta assistito a Destruction AllStars. In un’improbabile coincidenza, anche questi ultimi sviluppatori sono a loro volta al centro di un rumor, che li vede al lavoro sul prossimo WipEout. I precedenti leak asserivano che per Twisted Metal il futuro sarebbe stato free-to-play, ma resta da vedere se i piani resteranno gli stessi.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dell'indiscrezione, secondo voi è attendibile?