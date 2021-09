In questa breve guida andremo a vedere insieme la lista trofei completa di Tails of Iron, l’adventure RPG con elementi da soulslike di Odd Bug Studio arrivato recentemente su tutte le piattaforme

Negli ultimi anni, le produzioni indipendenti di videogiochi hanno subito un’impennata sia in termini di quantità, sia (non sempre purtroppo) di qualità. Tantissimi piccoli sviluppatori si sono gettati nell’industria e nel campo dello sviluppo, spinti da un’innata volontà di innovare e creare e da una più facile via di accesso al mercato tramite gli store online come Steam. Uno dei generi preponderanti nell’industria indie, oltre all’horror ovviamente, è sicuramente quello permeato dai souls. Creare un buon soulslike non è decisamente facile, questo è certo, ma crearne uno divertente e con meccaniche semplici ed efficaci è alla portata anche di studi concettualmente più piccoli. Basti pensare a Salt and Sanctuary, Hollow Knight o Blasphemous per avere un’idea. Lo scorso 17 settembre è arrivato sugli scaffali anche Tails of Iron, titolo di Odd Bug Studio sviluppato per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S, PC e Nintendo Switch. In attesa di sapere, tramite la nostra recensione che arriverà a breve, se Tails of Iron rientra nel novero dei soulslike sopra citati, ci vogliamo rivolgere a voi, trophy hunters!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Tails of Iron consta di 27 statuette totali, di cui 10 di bronzo, 10 d’argento, 6 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come sempre, nel caso di queste tipologie di guide, vi ricordiamo che sebbene le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler di trama. Per questo motivo sconsigliamo di proseguire con la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Tails of Iron. Detto questo, iniziamo!

I trofei di bronzo – Tails of Iron: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo, ovviamente, con i trofei di bronzo:

Diventa re : Diventa re del Regno dei Ratti.

: Diventa re del Regno dei Ratti. Salva i fratelli di Redgi : Salva i fratelli di Redgi dai clan delle rane.

: Salva i fratelli di Redgi dai clan delle rane. Incontra le creature del sottosuolo : Incontra le nuove strane creature sottoterra.

: Incontra le nuove strane creature sottoterra. Arma a due mani : Ricevi la prima arma a due mani.

: Ricevi la prima arma a due mani. Arma a distanza : Ricevi la prima arma a distanza.

: Ricevi la prima arma a distanza. Sconfiggi 25 rane : Sconfiggi 25 rane in battaglia.

: Sconfiggi 25 rane in battaglia. Sconfiggi 25 larve : Sconfiggi 25 larve in battaglia.

: Sconfiggi 25 larve in battaglia. Sconfiggi 25 zanzi : Sconfiggi 25 zanzi in battaglia.

: Sconfiggi 25 zanzi in battaglia. Completa la fazione delle guardie : Completa la missione d’addestramento sulla bacheca della fazione delle guardie nel forte dei ratti.

: Completa la missione d’addestramento sulla bacheca della fazione delle guardie nel forte dei ratti. Ripara il carro del viaggiatore: Ripara il carro del viaggiatore, per permettergli di proseguire il viaggio.

I trofei d’argento – Tails of Iron: svelata la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento di Tails of Iron:

Completa la fazione dei Ranger : Completa tutte le missioni sulla bacheca della fazione dei Ranger nella Tana dei Ranger.

: Completa tutte le missioni sulla bacheca della fazione dei Ranger nella Tana dei Ranger. Completa la fazione degli anziani : Completa tutte le missioni sulla bacheca degli anziani a Villaggio Lungacoda.

: Completa tutte le missioni sulla bacheca degli anziani a Villaggio Lungacoda. Completa la fazione dell’arena : Completa tutte le missioni sulla bacheca dell’arena.

: Completa tutte le missioni sulla bacheca dell’arena. Riporta le statue : Riporta tutte le statue al loro posto.

: Riporta tutte le statue al loro posto. Sconfiggi Rattus Augustopo : Sconfiggi Rattus Augustopo nelle profondità delle Cripte Proibite.

: Sconfiggi Rattus Augustopo nelle profondità delle Cripte Proibite. Ottieni le parti di mostro : Ottieni 50 parti di mostro.

: Ottieni 50 parti di mostro. Ottieni minerali di ferro : Ottieni 20 minerali di ferro.

: Ottieni 20 minerali di ferro. Ottieni oro : Ottieni 20 pezzi d’oro.

: Ottieni 20 pezzi d’oro. Cucina pronta all’uso : Ripara la cucina.

: Ripara la cucina. Fucina pronta a forgiare: Ripara la fucina.

I trofei d’oro e il trofeo di platino – Tails of Iron: svelata la lista trofei completa!

Qui di seguito trovate i sei trofei d’oro:

Completa l’armeria di Redgi : Ottieni tutte le armi e le armature.

: Ottieni tutte le armi e le armature. Completa il libro del Cuoco : Ottieni tutti gli ingredienti nel libro del Cuoco.

: Ottieni tutti gli ingredienti nel libro del Cuoco. Sconfiggi Ratnor Rodentson : Sconfiggi Ratnor Rodentson nelle profondità delle Cripte Proibite.

: Sconfiggi Ratnor Rodentson nelle profondità delle Cripte Proibite. Una sala del trono degna di un re : Ripara la sala del trono.

: Ripara la sala del trono. Ridai energia alle profondità : Ridai energia in fondo alle miniere.

: Ridai energia in fondo alle miniere. Fine degli zanzi: Sconfiggi la Regina degli Zanzi.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Tails of Iron:

Re dei re: Ottieni tutte le medaglie

