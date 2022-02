Dying Light 2: trucchi e consigli per iniziare

In questa nostra guida vi forniremo tutta una serie di trucchi e consigli per sopravvivere ed iniziare la vostra avventura in Dying Light 2

Se in questi giorni avete deciso di tuffarvi a capofitto (è proprio il caso di dirlo) nel nuovo open world di Techland, noi, come sempre, siamo qui per darvi una mano. Le strade di Villedor sono popolate da ogni sorta di mostruosità decisa a farci la pelle. Fortunatamente però Aiden, il protagonista del quale vestiremo i panni, potrà contare su tutta una serie di abilità atletiche che dovremo imparare a padroneggiare se vogliamo sopravvivere alle minacce che incontreremo sul nostro cammino. Se avete già letto la nostra guida su cosa sapere prima di iniziare a giocare, Eccovi quindi una serie di trucchi e consigli per cominciare la vostra avventura in Dying Light 2.

La calma è la virtù dei forti

Anche se il gioco si presenterà come frenetico e pieno di momenti in cui correre e saltare sarà l’unica opzione possibile, il primo consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di prendervela con calma. Esplorate la mappa, prendete confidenza con i movimenti e le armi e pianificate i vostri spostamenti tenendo in considerazione fattori come l’ora del giorno. Gli zombie infatti tenderanno ad imperversare per le strade durante la notte, mentre si rifugeranno negli edifici al sorgere del sole. Di conseguenza potrebbe essere una buona idea sfruttare il giorno per muoversi all’aperto e la notte per svolgere missioni che richiedono di recarsi al chiuso.

Anche se uscire con il buio è rischioso, è però possibile ottenere il Night Time Bonus, che vi farà guadagnare più XP durante la notte, pertanto scegliere l’abilità migliore per la situazione e per il vostro stile di gioco sarà di vitale importanza per progredire. Altri trucchi e consigli che possiamo darvi se state approcciando per la prima volta Dying Light 2 riguardano le abilità di parkour di Aiden, con le quali è bene fare un pò di pratica per farsi l’occhio sulla distanza che è possibile coprire saltando e correndo. Così facendo potrete muovervi più fluidamente nell’ambiente di gioco e riuscirete a cavarvela più facilmente nelle situazioni disperate.

Essere al livello della situazione – Dying Light 2: trucchi e consigli per iniziare

Come menzionando anche nel precedente paragrafo di questa guida dedicata ai trucchi e consigli per Dying Light 2, potrete guadagnare esperienza dalle azioni che compirete per salire di livello. Svolgere le attività che il gioco offre e progredire nella trama permetterà infatti di guadagnare preziosi punti XP per salire di livello. Non si tratta di un processo veloce, ma è bene porvi la giusta attenzione: la mappa infatti mostrerà il livello consigliato per ogni quest disponibile, permettendovi di calcolare se sarete pronti per affrontarla.

Un buon consiglio che potrebbe facilitarvi l’esplorazione della mappa di gioco è quello di sfruttare la meccanica di fast travel legata alle stazioni della metro. Ne troverete una per ogni distretto cittadino, e tutte andranno sbloccate svolgendo una quest secondaria. L’incarico si svolgerà di notte e vi richiederà di mettere in sicurezza la zona da ogni genere di mostruosità, per poi accendere il generatore elettrico. Fatto ciò la stazione diventerà attiva e potrà essere raggiunta tramite il fast travel. Utile se necessiterete di muovervi più in fretta da un capo all’altro della città per completare quest e raccogliere materiali.

L’approccio giusto – Dying Light 2: trucchi e consigli per iniziare

Anche se Dying Light 2 è un titolo che fa dell’azione uno dei propri focus principali, nella nostra guida dedicata ai trucchi e consigli per cominciare ci sentiamo in dovere di ricordarvi che il gioco contempla spesso l’approccio stealth. La furtività è spesso un’opzione consigliata perché vi permette di eliminare silenziosamente gli avversari con un colpo solo, utile se vi trovate in prossimità di un gruppo di nemici (o di qualche avversario più potente) e la vostra Stamina non vi permette ancora di gestire situazioni particolarmente caotiche.

Sarà proprio la Stamina a determinare quanto a lungo potrete correre e combattere prima di stancarvi, e di conseguenza il consiglio è di dare priorità a potenziare quest’ultima, assieme ovviamente alla barra della vita. I metodi in cui è possibile farlo sono principalmente due: indossare dell’equipaggiamento adeguato ed utilizzare gli Inibitori. Questi ultimi in particolare potranno essere ottenuti completando le missioni disponibili nella mappa, pertanto il consiglio è quello di dare priorità a tali incarichi per far crescere più in fretta resistenza e vitalità del vostro alter ego.

L’abito fa il monaco – Dying Light 2: trucchi e consigli per iniziare

Continuiamo con altri consigli e trucchi per Dying Light 2 e parliamo ora dell’equipaggiamento. Vi saranno vari pezzi di vestiario, i quali rientreranno principalmente in quattro distinte categorie: Ranger offrirà bonus alle armi a distanza, Medico aumenterà guarigione e danni con tecniche parkour, Combattente potenzierà i danni ed il costo di Stamina delle armi ad una mano, Tank diminuirà i danni subiti favorendo invece le armi a due mani. Il colore con il quale è evidenziato un pezzo dell’equipaggiamento, come accade anche in altri giochi di ruolo, determina poi la rarità dello stesso: comune (grigio), non comune (verde), raro (blu), unico (viola) e artefatto (giallo).

Come citato anche nel precedente paragrafo, indossare i giusti indumenti ci permetterà di ottenere un potenziamento a vita e Stamina. Tuttavia l’equipaggiamento sarà anche l’unico modo per acquisire tutti gli altri bonus sopracitati, permettendoci anche di potenziare gittata e durata del Survivor Sense, l’abilità con cui Aiden è in grado di scovare facilmente gli oggetti utili nella mappa. Il consiglio è dunque quello di adattare l’equipaggiamento al vostro stile di gioco preferito, prestando particolare attenzione alla rarità degli indumenti (ricordiamo che a maggiore rarità corrispondono bonus più sostanziosi).

Armi ed Abilità – Dying Light 2: trucchi e consigli per iniziare

L’equipaggiamento indossato sarà importante, ma non bisogna dimenticarsi delle armi. Aiden potrà difendersi con una gran varietà di strumenti di morte sia corpo a corpo che a distanza, e tornerà sicuramente utile scegliere quello più adatto per la situazione ma anche quello che più si abbina con il vostro equipaggiamento. Qualunque sia la vostra scelta però tenete bene a mente che le armi si romperanno dopo un certo numero di utilizzi, perciò non affezionatevici troppo e tenete sempre a mente che, col progredire dell’avventura, avrete la possibilità di entrare in possesso di nuovi giocattoli sempre più potenti (a proposito, qui potete trovare la nostra guida alle migliori armi del gioco).

Continuando la nostra carrellata di trucchi e consigli è impossibile non citare le abilità sbloccabili che Dying Light ci mette a disposizione. Oltre ad armi e vestiti, vi saranno due alberi di abilità: uno per il combattimento ed uno per il parkour. Entrambi conterranno utili skills da acquisire spendendo i preziosi XP ottenuti completando quest e maciullando morti viventi. Il nostro consiglio è quello di non sottovalutare i bonus acquisibili in questo modo, dato che molti di essi vi potrebbero facilitare di gran lunga la vita tanto in combattimento quanto durante l’esplorazione.

Essere di parte – Dying Light 2: trucchi e consigli per iniziare

Siamo quasi al termine della nostra guida ai trucchi e consigli per Dying Light 2, ma non abbiamo ancora parlato delle fazioni. Nel gioco infatti vi troverete ad avere a che fare con ben due fazioni: i Pacificatori ed i Superstiti. Sarete liberi di decidere per chi patteggiare, e quando riuscirete a ripulire delle particolari zone della mappa potrete decidere di assegnarle all’una o all’altra fazione, ma ricordate che le vostre scelte avranno delle conseguenze, e non solo a livello di trama.

In base alle vostre infatti scelte la mappa di gioco potrebbe cambiare anche in maniera sostanziale. Vedrete ad esempio, oltre all’apparizione di nuove aree sicure controllate da membri della fazione scelta, anche modifiche all’ambiente circostante: i Superstiti tenderanno a piazzare attrezzature che favoriscono le vostre abilità di parkour, facilitandovi di conseguenza l’esplorazione del territorio, mentre i Pacificatori vi faranno trovare qua e là armi e trappole molto utili in combattimento.

Considerazioni finali

Dying Light 2 è un titolo pieno zeppo di cose da fare, con diverse meccaniche da padroneggiare ed una mappa anche piuttosto estesa. Vi troverete spesso a girovagare da un capo all’altro delle strade di Villedor, inseguiti da abomini di ogni sorta, ma con una buona pianificazione strategica ed una gestione oculata delle risorse a vostra disposizione siamo sicuri che riuscirete a cavarvela in ogni tipo di situazione.

Cosa ne pensate di questo titolo? Avete già cominciato la vostra esplorazione delle strade di Villedor?