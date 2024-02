Steve: il primo film prodotto da Cillian Murphy su Netflix

Cillian Murphy lancia la sua casa di produzione, Netflix distribuirà il suo primo film intitolato Steve tratto dal romanzo Shy di Max Porter

Tra gli attori più apprezzati del momento, Cillian Murphy, star di Peaky Blinders e Oppenheimer, sta avviando una propria casa di produzione. Dopo il successo del film di Christopher Nolan, Murphy sarà infatti protagonista di un nuovo lungometraggio Netflix dal titolo Steve tratto dal romanzo Shy di Max Porter sulla storia di un preside di un istituto per giovani studenti disturbati che lotta con la propria salute mentale. Steve sarà diretto dal regista belga Tim Mielants, che ha già lavorato con Murphy in Peaky Blinders e Small Things Like This e scritto dallo stesso autore del libro originale. La produzione del film, invece, è a cura dallo stesso Cillian Murphy e Alan Moloney con la loro nuova casa di produzione Big Things Films. Ma entriamo più nel dettaglio.

A poche settimane dagli Academy Awards, dove potrebbe vincere il suo primo Oscar, Cillian Murphy sta già guardando oltre il grande successo degli ultimi mesi ottenuto grazie a Oppenheimer e ha lanciato ufficialmente la sua casa di produzione, chiamata Big Things Films, assieme al suo storico collaboratore Alan Moloney.

La casa di produzione di Cillian Murphy per un nuovo film Netflix

Per l’occasione Cillian Murphy ha siglato un accordo con Netflix, che distribuirà il primo film prodotto da Big Things Films, dal titolo Steve, liberamente tratto da Shy, romanzo di Max Porter. La storia racconta 24 ore nella vita di Steve, un dirigente scolastico di un riformatorio che fatica a tenere in riga i suoi studenti, e combatte con la sua salute mentale in rapido decadimento.

Murphy interpreterà il protagonista e sarà produttore assieme a Moloney, mentre Tim Mielants (Peaky Blinders) sarà regista. La sceneggiatura è dello stesso Porter. La nuova casa di produzione intende creare film e serie tv in cui Murphy potrà recitare, ma non solo.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.