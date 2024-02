The Dreadful, Kit Harington e Sophie Turner di nuovo insieme

Dopo l’esperienza sul set di Il Trono di Spade, Kit Harington e Sophie Turner reciteranno in un nuovo progetto insieme: si tratta di un film horror intitolato The Dreadful

L’ultima volta che Kit Harington e Sophie Turner hanno condiviso lo stesso set risale all’ottava ed ultima stagione di Il Trono di Spade, serie entrata di diritto nella storia della televisione e che ha sicuramente contributo alla popolarità di entrambi gli attori. Kit Harington ha coltivato sempre più negli ultimi anni la sua presenza al cinema. Invece, Sophie Turner di recente è solamente apparsa in un piccolo ruolo in Do Revenge. Di nuovo insieme, reciteranno in un film horror intitolato The Dreadful.

The Dreadful, Kit Harington e Sophie Turner protagonisti di un film horror

Il pubblico di Il Trono di Spade si prepara ad una bella reunion, perché Sophie Turner e Kit Harington guideranno il cast del nuovo film dell’orrore. The Dreadful, che riporterà sullo stesso set gli interpreti di Sansa Stark e Jon Snow, è un horror gotico ambientato durante la Guerra delle Rose in Inghilterra. Sophie Turner interpreta Anne, una donna costretta ad affrontare una vita particolarmente dura, ai margini della società, con sua suocera. Kit Harington invece rappresenta un uomo del passato di Anne, il cui ritorno innesca una serie di eventi che cambieranno per sempre la sua vita.

Il progetto ha già individuato la regista in Natasha Kermani, che si occuperà anche della sceneggiatura. Kit Haringon potrebbe quindi interpretare un potenziale interesse sentimentale agli occhi del personaggio di Sophie Turner, il che proporrebbe una relazione diversa tra i due attori. L’intenzione è di riattivare il personaggio come protagonista di uno spin-off sequel. Scopriremo altri dettagli nei prossimi tempi, intanto, nel frattempo continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie in tema di cinema e serie tv.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.