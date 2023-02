Pokémon Presents: annunciato Pokémon Concierge con un teaser!

Nel corso dell’appena conclusosi Pokémon Presents è stato presentato il teaser di una nuova serie animata in stop motion creata in collaborazione con Netflix: ecco Pokémon Concierge

Le serie tv e i film d’animazione a tema Pokémon sono stati pane quotidiano per tutti i nati e cresciuti negli anni ’90. Nel corso dell’ultimo Pokémon Presents, che si è concluso veramente da pochissimo, Nintendo e The Pokémon Company hanno presentato una nuova serie animata con protagonisti i Pocket Monster più amati di sempre (in barba ai Digimon, ci dispiace). Pokémon Concierge, questo il titolo della serie animata, è nata dalla collaborazione tra The Pokémon Company, Netflix (che si occuperà della distribuzione, ovviamente) e Dwarf Studios.

Non sono stati svelati molti dettagli su La Concierge Pokémon, se non che la protagonista sarà Haru, una concierge (ma va!) di un Resort Pokémon che si prende cura dei piccoli mostriciattoli. La serie narrerà dunque le storie dei Pokémon, dei loro allenatori e delle loro avventure, il tutto ambientato in quel che sembra un meraviglioso resort paradisiaco. Il nostro interesse però è inesorabilmente salito verso l’alto per un singolo dettaglio… intanto vi lasciamo al trailer.

Pokémon Concierge si presenta con un teaser trailer!

La serie è infatti realizzata interamente in stop-motion, una tecnica che si è incredibilmente evoluta nel corso degli ultimi decenni ed è passato a ciò che abbiamo visto in Nightmare Before Chrstimas nel 1993 (pur sempre un capolavoro) al Pinocchio di Guillermo del Toro. In questo modo, Nintendo e The Pokémon Company puntano ad espandere ulteriormente l’universo dei Pocket Monster, donando al tutto un fascino ancor più cadenzato ed ammaliante. Il nostro hype è davvero settato in alto.

Avete visto il teaser trailer di Pokémon Concierge? Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttoteK per tutte le news a tema cinema e Serie TV!

