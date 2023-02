Pokémon Presents: fissato un nuovo livestream a febbraio!

The Pokémon Company ha annunciato che il prossimo livestream di Pokémon Presents arriverà la prossima settimana di febbraio. In occasione del Pokémon Day – la celebrazione annuale dell’anniversario dei Pokémon – la società trasmetterà una presentazione di circa 20 minuti che svelerà “emozionanti novità Pokémon“. Non si sa quali saranno le novità, come ci si potrebbe aspettare, ma si presume che The Pokémon Company e Nintendo si stiano preparando per annunciare le espansioni post-lancio di Pokémon Scarlet e Violet.

Si terrà il prossimo 27 febbraio, dunque, il nuovo Pokémon Presents alle ore 15 italiane. Recentemente, Nintendo ha anche annunciato l’introduzione delle librerie di Game Boy e Game Boy Advance su Nintendo Switch Online, anche se i giochi principali di Pokémon erano notevolmente assenti dal catalogo delle nuove aggiunte. I fan sperano che alcuni dei titoli Pokémon più vecchi vengano annunciati per il servizio durante l’evento.

