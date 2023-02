Assassin’s Creed: altri nuovi titoli in sviluppo secondo un rumor

Secondo un rumor Ubisoft starebbe lavorando a molti altri nuovi titoli della serie Assassin’s Creed. Scopriamo i dettagli in questa news

Dopo l’atteso Mirage, annunciato per la prima volta lo scorso settembre, e l’ancora piuttosto misterioso Codename Jade, del quale, negli scorsi mesi, sono spuntati online alcuni leak, sembra proprio che i fan della celebre saga di Ubisoft non rimarranno certo a bocca asciutta. Secondo nuovi rumor, infatti, la software house sarebbe attivamente al lavoro su molti nuovi titoli non ancora annunciati, tutti facenti parte della saga di Assassin’s Creed.

Rumor su altri nuovi titoli della saga di Assassin’s Creed in sviluppo

Mentre i fan sono già a conoscenza di progetti come Codename RED e Codename HEXE, due capitoli del popolare franchise (che rimangono tuttavia ancora avvolti dal più fitto mistero), ora nuove voci di corridoio sembrano voler aggiungere altra carne al fuoco. Un report pubblicato nelle scorse ore da Tom Henderson su Insider Gaming, infatti, ha contribuito a diffondere rumor su dei presunti nuovi titoli della saga di Assassin’ Creed attualmente in sviluppo. Uno di essi porterebbe il nome in codice Project Nebula, e dovrebbe presentare ben tre ambientazioni diverse.

Per gli amanti del multiplayer sono stati citati ben due giochi, ovvero Project Raid e Project Echoes. Il primo sembra essere un free-to-play e dovrebbe permettere fino a quattro persone di giocare in cooperativa impersonando alcuni dei personaggi più iconici della serie, mentre il secondo dovrebbe essere sviluppato sfruttando la tecnologia Ubisoft Scalar. Infine, sebbene il capitolo VR intitolato Nexus non sia ancora nemmeno stato ufficialmente annunciato, parrebbe che internamente si stia già pensando a un sequel. Non resta che attendere dichiarazioni ufficiali in merito, le quali potrebbero arrivare molto presto, dato che Ubisoft sembra stia preparando un’interessante line-up da mostrare in occasione dell’E3 di quest’anno.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin.