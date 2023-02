Baldur’s Gate 3: alzati i requisiti minimi della versione PC!

Nelle scorse ore, Larian Studios ha aggiornato la pagina Steam di Baldur’s Gate 3 e modificato i requisiti minimi della versione PC del gioco: l’uscita dall’Early Access esige dei sacrifici

Dall’ultimo State of Play di casa Sony, deludente sotto una pletora di punti di vista, sono anche però giunte buone nuove. Ad esempio, l’uscita dall’Early Access (qui trovate la nostra prima recensione!) dopo più di due anni di Baldur’s Gate 3, che arriverà su PC e PS5 nella sua versione definitiva il 31 agosto prossimo. Il titolo di Larian Studios non sarà però esclusiva console Sony: la versione per Xbox è tutt’ora in sviluppo, ma il team sta avendo difficoltà nell’aggiustare la modalità co-op in splitscreen su Series X | S, cosa che ritarderà l’uscita sulle piattaforme Microsoft. Inoltre, la versione PC ha subito alcuni aggiustamenti, che ne hanno inevitabilmente innalzato i requisiti minimi rendendoli più esosi.

In un post su Steam, Larian Studios ha infatti confermato che i requisiti minimi di Baldur’s Gate 3 sono stati innalzati, dando man forte alla fedeltà grafica e alla complessità del titolo, che sono entrambe migliorate nel periodo in Early Access. Ovviamente, il team ha affermato che non utilizzare un hardware con almeno le caratteristiche minime potrebbe inficiare di molto la fruizione del gioco. Gli sviluppatori hanno affermato:

Abbiamo tenuto d’occhio i requisiti minimi di sistema e, nel mentre il gioco si avvicina all’uscita ufficiale, abbiamo deciso di innalzare i requisiti minimi di sistema elencati su Steam per poter riflettere maggiormente la realtà della versione del gioco al lancio.

I requisiti minimi per PC di Baldur’s Gate si sono fatti più esosi: vediamoli insieme

Qui sotto trovate i requisiti minimi di sistema aggiornati per Baldur’s Gate:

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit CPU : Intel i5 4690 | AMD FX 8350

: Intel i5 4690 | AMD FX 8350 RAM : 8GB

: 8GB GPU : Nvidia GTX 970 | RX 480 (4GB+ di VRAM)

: Nvidia GTX 970 | RX 480 (4GB+ di VRAM) DirectX : versione 11

: versione 11 Spazio Necessario: 150 GB

Qui di seguito invece i requisiti raccomandati per farlo girare al meglio:

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit CPU : Intel i7 8700K | AMD r53600

: Intel i7 8700K | AMD r53600 RAM : 16GB

: 16GB GPU : Nvidia 2060 Super | RX 5700 XT (8GB+ di VRAM)

: Nvidia 2060 Super | RX 5700 XT (8GB+ di VRAM) DirectX : versione 11

: versione 11 Spazio Necessario: 150 GB

Per una panoramica generale vi abbiamo riportato la lista completa dei requisiti della versione PC di Baldur’s Gate 3, ma ad essere stati toccati sono soltanto i minimi. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!