Miglior traduttore online gratis | Settembre 2021

mbMiglior traduttore online gratis: quattro parole che ormai sono quasi indispensabili! La lingua più parlata al mondo è il cinese mandarino, seguita dall’inglese e dallo spagnolo… la lingua di Dante è ormai un sol vezzo lontano!

Certo è che, se si vuole comunicare in tutto il globo, l’inglese è ormai indispensabile. Ma come si fa ad avere un aiuto nel momento del bisogno? Con il traduttore ovviamente!

Dato che non è facile orientarsi mentre si ricerca il miglior traduttore online gratis ho deciso di venirvi in soccorso con questa guida. Una serie di consigli per trovare il miglior traduttore online fra le proposte che ci offre la rete!

Miglior traduttore online gratis: la sapienza delle lingue a portata di click

Come anticipato l’intento di questa guida è quello di poter fruire del miglior traduttore online per le vostre esigenze. Che voi siate solo un po’ “arrugginiti” con il vostro inglese, che il vostro spagnolo non sia più vivido come un giorno o semplicemente che voi vogliate comunicare o interagire con una persona che parla una lingua diversa, l’unica soluzione è avere dalla vostra un fedele compagno: il miglior traduttore online.

Certo la prima domanda che viene spontanea è: non ho sempre il mio PC a portata di mano come posso fare? Se si è in una terra straniera, solamente chiedere un caffè o un’informazione stradale potrebbe diventare complicato, quindi l’osservazione fatta in precedenza è molto valida.

Per ovviare a questo problema possiamo affidarci ad un altro strumento che ormai tutti abbiamo sempre in tasca, sto ovviamente parlando del nostro fidato smartphone. Il miglior traduttore online, per essere degno di questo nome, deve essere infatti accessibile anche dai nostri telefoni cellulari! Pochi “tap” e tutto quello che ci serve sarà a portata di dito.

Ovviamente per completezza vedremo anche il miglior traduttore online per PC. In questo modo sono sicuro saremo pronti a rispondere in tutte le lingue in ogni momento e ogni situazione!

Miglior traduttore online gratis: quale scegliere e perché!

Come detto in precedenza per capire quale è la scelta giusta per ogni individuo è importante capirne le esigenze.

In questa lista troverete quelli che secondo noi sono i migliori traduttori online. Ognuno con peculiarità, modi di utilizzo e interfacce differenti. Ovviamente, come sempre, vi invitiamo a utilizzare il box dei commenti per raccontarci le vostre esperienze, i vostri consigli e i motivi che vi spingono a scegliere quel traduttore rispetto a quell’altro.

Se siete d’accordo, metterei da parte i convenevoli e vedrei quale è il miglior traduttore online!

Miglior traduttore online gratis: Google Translate, uno fra i migliori!

Google Translate è il primo traduttore che sentiamo di consigliarvi. Probabilmente è il più famoso e utilizzato dal pubblico della rete in quanto accessibile in totale facilità da qualsiasi browser, in special modo da Chrome, risulta facile, intuitivo e funzionale!

Google translate non è precisissimo ma contiene al suo interno delle feature davvero interessanti e una serie pressoché infinita di lingue. Fra le sue peculiarità troviamo la possibilità di rilevare la lingua con la quale si va a riempire lo spazio per il testo. Come potete vedere dalla foto, appena qui sopra, esiste un tasto apposito che porta la dicitura “rileva lingua”.

Una possibilità davvero interessante! Se infatti vi dovesse capitare di ricevere una mail o un testo con una lingua a voi sconosciuta vi basterà fare copia e incolla nello spazio adeguato e Google si prenderà per voi la briga di selezionare e tradurre dalla lingua inserita. Comodo no?

Inoltre come potete vedere sempre dalla foto, una volta inserita e tradotta una singola parola il miglior traduttore online di Google la contestualizzerà e vi farà qualche esempio oltre a suggerirvi qualche parola affine che potrebbe interessarvi.

Unica pecca ( se vogliamo trovarne una) è il numero di caratteri un po’ risicato che possono essere tradotti tutti in una volta. Problema facilmente aggirabile traducendo piccole porzioni di un testo alla volta.

Miglior traduttore online gratis: Bing, il traduttore di Microsoft

Come seconda scelta possiamo prendere in considerazione Bing Translator. Il funzionamento non si discosta molto da quello che abbiamo visto poc’anzi con Google Translate. Anche qui rilevamento automatico della lingua e contestualizzazione della parola inserita.

Probabilmente meno d’impatto e meno completo, al primo sguardo Bing offre forse una maggior precisione nei testi più lunghi. Al contrario di Google tradurre dall’italiano all’inglese frasi di senso compiuto un po’ più lunghe risulta più preciso e meno discontinuo.

Non mi soffermerò oltre su questa pagina di traduzione in quanto come detto non si discosta molto dalla precedente. Ad ogni modo sarete voi stessi a scegliere quale fa più al caso vostro.

Miglior traduttore online gratis: Reverso traduzione sul web ma anche in App

Fin’ora abbiamo visto ottimi traduttori fra cui il vostro miglior traduttore online e per concludere (almeno per questo mese) vorrei segnalarvi Reverso traduzione. Una pagina ben curata e tutto quello che serve a portata di click fanno sì che nella nostra lista non possa mancare questo sito.

Come per gli altri visti in precedenza possiamo tradurre parole o anche intere frasi, anche in questo caso le singole parole parole vengono immesse in frasi di senso compiuto e aggiunte di sinonimi e contrari.

Una peculiarità di questa pagina è quella di fare parziali correzioni del testo in modo da aiutare l’utente a comporre frasi dalla giusta sintassi! Un fiore all’occhiello di questo sito è sicuramente quello di offrire anche una serie di applicazioni per smartphone. Così facendo se non si vuole aprire dal browser del proprio smartphone la pagina interessata si può comunque fruire del servizio tramite la comoda App.

E su smartphone? Ecco qualche applicazione utile!

La nostra guida si ferma qui per questo mese, ma prima di salutarci con un caloroso goodbye voglio consigliarvi le versioni mobile dei siti visti e che vi saranno utili quando sarete lontani dal PC.

Google Translate (Android e iOS)

Traduzione Reverso (Android e iOS)

Microsoft Translate (Android e iOS)

Appuntamento al prossimo mese!

Questi erano i nostri consigli per avere trovare il miglior traduttore online gratis e avere traduzioni fedeli e facilmente utilizzabili. Come sempre ci farebbe sapere la vostra sull’argomento! Avete mai utilizzato uno di questi strumenti? Come vi siete trovati? Il box dei commenti appena qui sotto è tutto vostro.