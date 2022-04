QuakeCon 2022: al via (online) dal 18 al 20 agosto

Il QuakeCon 2022 è arrivato anche quest’anno, ma purtroppo sarà solo online vista l’attuale situazione pandemica

Si è tanto sperato, ma alla fine il Covid – 19 sembra averla avuta vinta anche questa volta. La terza edizione dell’evento, il QuakeCon 2022, si terrà dunque ancora online dal 18 al 20 agosto. Ovviamente si spera che tutto rientri nella normalità nel 2023, ma per intanto le cose stanno così. La parola passa dunque agli organizzatori dell’evento che hanno voluto fare le dovute precisazioni.

QuakeCon 2022: siete pronti per un’estate di piombo?

L’annuale celebrazione dei giochi firmati da id Software, ma anche da Bethesda come nel caso di Doom nei panni degli sviluppatori, tornerà dunque anche quest’anno seppur in versione online vista la situazione attuale. A tal proposito, gli organizzatori dell’evento, hanno dichiarato su Twitter che “un evento di queste dimensioni ha richiesto mesi di pianificazione e, in questo caso, abbiamo dovuto prendere delle decisioni quando c’era ancora troppa incertezza per impegnarci a eseguire con successo un QuakeCon (2022 ndr.) di persona”.

Nonostante la delusione c’è comunque la speranza per il 2023 e lo spazio per degli incontri online, per degli omaggi, per della beneficenza, per l’evento Bring Your Own Computer (l’ideale per celebrare la prima manifestazione del 1996) e molto altro di più.

Chissà poi se ci saranno succose rivelazioni! Ricordiamo che durante l’edizione dello scorso anno vennero infatti rivelati ulteriori dettagli su Deathloop, Fallout 76 ed Elder Scrolls Online, mentre, The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, è stato confermato anche per PS5 e Xbox Series X/S.

